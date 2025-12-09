Bezirksliga Staffel 1: Viktoria Mitte schlägt Blankenburg im Nachholer

Die Talfahrt des SV Blau-Gelb hält weiter an. Im Heimspiel gegen Lichtenberg 47 II unterlagen die Weißenseer am Mittwochabend nach 2:2 zur Pause mit 2:4.

Im Tabellenkeller konnten sich die Sportfreunde Johannisthal II wichtige drei Punkte sichern. Gegen den direkten Konkurrenten Sperber Neukölln brachte Tim Löffler die Hausherren in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff legte John Rogge nach. Dem Anschlusstreffer Sperbers folgte etwa 20 Minuten vor Abpfiff das entscheidende 3:1. Jothal springt damit (vorerst) von Platz 15 auf Rang 14.

Nach dem 12:0-Erfolg über Spandau 06 geriet Schöneberg II am Dienstagabend bereits nach wenigen Augenblicken in Rückstand. Dem zwischenzeitlichen Ausgleich nach etwas mehr als einer Viertelstunde folgte die erneute Führung für BW Spandau. Erneut konnten die Hausherren egalisieren und in der 85. Minute das Spiel schließlich gänzlich drehen. Doch die Spandauer Gäste schlugen zurück und sicherten sich in der 89. Minute noch einen Zähler im Duell der Tabellennachbarn.

Mehr David gegen Goliath geht nicht. Der Tabellenführer Stern 1900 II empfing am Mittwoch das noch punktlose Schlusslicht Spandau 06 und fegte die Gäste vom Platz. 19:0 hieß es letztlich. Erfolgreichste Torschützen waren die beiden Torjäger Salvatore Mancusi mit fünf sowie Yannick Woithe mit zehn Treffern. ---

Das Verfolgerduell zwischen Anadoluspor und Südring Amed wurde spät entschieden. Erst eine Viertelstunde vor Schluss brachte Jamal Ghazaleh die Gäste in Führung. Wenige Augenblicke später erhöhte Metin Gürbüz. In der Nachspielzeit sorgte Nimer El-Rayan für den 0:3-Endstand. ---

Rotation Prenzlauer Berg konnte an den Sieg gegen BW Spandau vom vergangenen Wochenende anknüpfen und sich daheim gegen Sport-Union wichtige Punkte sichern. Mann des Tages war Tersugh Kelvin Usor, der in der ersten Hälfte alle drei Treffer erzielte. ---

Am Donnerstagabend empfing der BSV Dersim den Lichtenrader BC zum Topspiel. Die Gäste vom LBC gingen in den Anfangsminuten durch Mattis Fiedler in Führung. Doch nach der Pause drehten die Hausherren die Partie. Zunächst glich Kemal Asanovic aus, dann traf Argjent Krasniqi zum 2:1-Sieg, mit dem Dersim am LBC vorbeizieht. ---

Im Nachholspiel setzte sich Viktoria Mitte am Dienstagabend gegen Blankenburg durch und sicherte sich damit drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Carlos Slaiwa brachte den Aufsteiger kurz vor der Pause in Führung, legte im zweiten Durchgang zügig nach. Rafael David Schulz machte etwa zehn Minuten vor Schluss den Deckel drauf. Blankenburg gelang nur noch Ergebniskosmetik.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login