 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligavorschau
Archiv
Archiv – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Bezirksliga Staffel 1: Viktoria Mitte schlägt Blankenburg im Nachholer

13. Spieltag im Überblick

Verlinkte Inhalte

BZL Berlin -Staffel 1
BSV Dersim
Stern 1900 II
Lichtenrade
Blankenburg

Englische Woche in der Bezirksliga.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Di., 02.12.2025, 19:30 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
3
3
Abpfiff

Nach dem 12:0-Erfolg über Spandau 06 geriet Schöneberg II am Dienstagabend bereits nach wenigen Augenblicken in Rückstand. Dem zwischenzeitlichen Ausgleich nach etwas mehr als einer Viertelstunde folgte die erneute Führung für BW Spandau. Erneut konnten die Hausherren egalisieren und in der 85. Minute das Spiel schließlich gänzlich drehen. Doch die Spandauer Gäste schlugen zurück und sicherten sich in der 89. Minute noch einen Zähler im Duell der Tabellennachbarn.

---

Di., 02.12.2025, 19:30 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
3
1
Abpfiff

Im Tabellenkeller konnten sich die Sportfreunde Johannisthal II wichtige drei Punkte sichern. Gegen den direkten Konkurrenten Sperber Neukölln brachte Tim Löffler die Hausherren in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff legte John Rogge nach. Dem Anschlusstreffer Sperbers folgte etwa 20 Minuten vor Abpfiff das entscheidende 3:1. Jothal springt damit (vorerst) von Platz 15 auf Rang 14.

---

Mi., 03.12.2025, 19:00 Uhr
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
2
4
Abpfiff
BG

Die Talfahrt des SV Blau-Gelb hält weiter an. Im Heimspiel gegen Lichtenberg 47 II unterlagen die Weißenseer am Mittwochabend nach 2:2 zur Pause mit 2:4.

---

Mi., 03.12.2025, 19:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
19
0
Abpfiff

Mehr David gegen Goliath geht nicht. Der Tabellenführer Stern 1900 II empfing am Mittwoch das noch punktlose Schlusslicht Spandau 06 und fegte die Gäste vom Platz. 19:0 hieß es letztlich. Erfolgreichste Torschützen waren die beiden Torjäger Salvatore Mancusi mit fünf sowie Yannick Woithe mit zehn Treffern.

---

Mi., 03.12.2025, 19:30 Uhr
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
0
3
Abpfiff

Das Verfolgerduell zwischen Anadoluspor und Südring Amed wurde spät entschieden. Erst eine Viertelstunde vor Schluss brachte Jamal Ghazaleh die Gäste in Führung. Wenige Augenblicke später erhöhte Metin Gürbüz. In der Nachspielzeit sorgte Nimer El-Rayan für den 0:3-Endstand.

---

Mi., 03.12.2025, 19:30 Uhr
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
3
0
Abpfiff

Rotation Prenzlauer Berg konnte an den Sieg gegen BW Spandau vom vergangenen Wochenende anknüpfen und sich daheim gegen Sport-Union wichtige Punkte sichern. Mann des Tages war Tersugh Kelvin Usor, der in der ersten Hälfte alle drei Treffer erzielte.

---

Do., 04.12.2025, 19:30 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
2
1
Abpfiff

Am Donnerstagabend empfing der BSV Dersim den Lichtenrader BC zum Topspiel. Die Gäste vom LBC gingen in den Anfangsminuten durch Mattis Fiedler in Führung. Doch nach der Pause drehten die Hausherren die Partie. Zunächst glich Kemal Asanovic aus, dann traf Argjent Krasniqi zum 2:1-Sieg, mit dem Dersim am LBC vorbeizieht.

---

Gestern, 19:45 Uhr
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
3
1
Abpfiff

Im Nachholspiel setzte sich Viktoria Mitte am Dienstagabend gegen Blankenburg durch und sicherte sich damit drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Carlos Slaiwa brachte den Aufsteiger kurz vor der Pause in Führung, legte im zweiten Durchgang zügig nach. Rafael David Schulz machte etwa zehn Minuten vor Schluss den Deckel drauf. Blankenburg gelang nur noch Ergebniskosmetik.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login

Aufrufe: 09.12.2025, 22:55 Uhr
serAutor