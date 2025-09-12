Bezirksliga Staffel 1: Vier Teams wollen perfekten Saisonstart krönen

Am Sonntag steht der 3. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

Auch im Duell Stern 1900 II gegen Blankenburg warten die Gäste auf die ersten Zähler der neuen Saison. Nach den Niederlagen gegen Dersim und Amed soll nun das erste Erfolgserlebnis in Steglitz folgen. Die Sterner sammelten bisher vier Punkte, sind in Liga und Pokal noch ungeschlagen.

Duell der Aufsteiger in Schöneberg. Der 1. FC Schöneberg II empfängt Sperber Neukölln. Die Gäste warten noch auf den ersten Bezirksliga-Punkt, während Schöneberg immerhin schon drei sammeln konnte. Im Pokal schied Schöneberg II vergangene Woche aus, Sperber hatte spielfrei.

Anadoluspor startete mit einem Dreier gegen Schöneberg in die Saison. Es folgte eine herbe Pleite gegen Stern 1900 II und das Pokalaus gegen Einheit zu Pankow in der Vorwoche. Lichtenrade holte in der Liga einen Punkt mehr, durfte am vergangenen Wochenende die Füße hochlegen.

Duell der Gegensätze in Spandau. Während BW noch auf die ersten Punkte der neuen Spielzeit wartet und am Wochenende aus dem Landespokal ausschied, grüßt Dersim mit zwei Siegen aus zwei Spielen von der Tabellenspitze. Auch im Pokal ist man eine Runde weitergekommen.

Auch Rotation Prenzlauer Berg will endlich punkten, steckt mit 0 Zählern in der unteren Tabellenhälfte. Aufsteiger Viktoria Mitte ist noch ungeschlagen, schlug BW Spandau und holte einen Zähler gegen Lichtenberg 47 II.

Die angesprochenen 47er holten in Mitte ihren ersten Punkt der neuen Saison, sammelten in der Vorwoche Selbstvertrauen im Landespokal. Mit Amed wartet nun aber eine echte Hürde. Südring konnte beide Ligaspiele bisher gewinnen, zuletzt deutlich bei Sperber Neukölln.

Spandau 06 ließ sich an den ersten beiden Spieltagen von Dersim und Blau-Gelb abschießen, schluckte schon 25 Gegentore bei noch keinem selbst erzielten Treffer. Sport-Union gewann beide Ligaspiele bisher, will gegen das angeschlagene Schlusslicht nachlegen.

Auch Blau-Gelb konnte die ersten beiden Ligaspiele gewinnen. Gegner Johannisthal II sammelte am ersten Spieltag drei Punkte in Lichtenberg ein, schoss sich nach der Niederlage gegen Sport-Union zuletzt im Pokal in die nächste Runde.

