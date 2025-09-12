 2025-09-10T07:23:22.987Z

Bezirksliga Staffel 1: Vier Teams wollen perfekten Saisonstart krönen

3. Spieltag im Überblick

Am Sonntag steht der 3. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

---

So., 14.09.2025, 10:30 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
10:30

Duell der Aufsteiger in Schöneberg. Der 1. FC Schöneberg II empfängt Sperber Neukölln. Die Gäste warten noch auf den ersten Bezirksliga-Punkt, während Schöneberg immerhin schon drei sammeln konnte. Im Pokal schied Schöneberg II vergangene Woche aus, Sperber hatte spielfrei.

So., 14.09.2025, 11:15 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
11:15

Auch im Duell Stern 1900 II gegen Blankenburg warten die Gäste auf die ersten Zähler der neuen Saison. Nach den Niederlagen gegen Dersim und Amed soll nun das erste Erfolgserlebnis in Steglitz folgen. Die Sterner sammelten bisher vier Punkte, sind in Liga und Pokal noch ungeschlagen.

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
13:00

Anadoluspor startete mit einem Dreier gegen Schöneberg in die Saison. Es folgte eine herbe Pleite gegen Stern 1900 II und das Pokalaus gegen Einheit zu Pankow in der Vorwoche. Lichtenrade holte in der Liga einen Punkt mehr, durfte am vergangenen Wochenende die Füße hochlegen.

So., 14.09.2025, 13:45 Uhr
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
13:45

Duell der Gegensätze in Spandau. Während BW noch auf die ersten Punkte der neuen Spielzeit wartet und am Wochenende aus dem Landespokal ausschied, grüßt Dersim mit zwei Siegen aus zwei Spielen von der Tabellenspitze. Auch im Pokal ist man eine Runde weitergekommen.

So., 14.09.2025, 13:45 Uhr
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
13:45

Auch Rotation Prenzlauer Berg will endlich punkten, steckt mit 0 Zählern in der unteren Tabellenhälfte. Aufsteiger Viktoria Mitte ist noch ungeschlagen, schlug BW Spandau und holte einen Zähler gegen Lichtenberg 47 II.

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
14:00

Die angesprochenen 47er holten in Mitte ihren ersten Punkt der neuen Saison, sammelten in der Vorwoche Selbstvertrauen im Landespokal. Mit Amed wartet nun aber eine echte Hürde. Südring konnte beide Ligaspiele bisher gewinnen, zuletzt deutlich bei Sperber Neukölln.

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
14:00

Spandau 06 ließ sich an den ersten beiden Spieltagen von Dersim und Blau-Gelb abschießen, schluckte schon 25 Gegentore bei noch keinem selbst erzielten Treffer. Sport-Union gewann beide Ligaspiele bisher, will gegen das angeschlagene Schlusslicht nachlegen.

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
14:00

Auch Blau-Gelb konnte die ersten beiden Ligaspiele gewinnen. Gegner Johannisthal II sammelte am ersten Spieltag drei Punkte in Lichtenberg ein, schoss sich nach der Niederlage gegen Sport-Union zuletzt im Pokal in die nächste Runde.

---

serAutor