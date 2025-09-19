Bezirksliga Staffel 1: Topspiel in Kreuzberg, zwei Teams makellos

Am Sonntag steht der 4. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

Auch Spandau 06 steht punktlos da. Es braucht allerdings viel Fantasie, um zu glauben, dass sich das an diesem Wochenende ändern könnte. Gegner des Schlusslichts ist der Lichtenrader BC, der mit je einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage in die Saison gestartet ist.

Wenn am Sonntag die Sportfreunde Johannisthal II die SG Rotation Prenzlauer Berg empfangen, geht es für beide um wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel. Während die Hausherren immerhin drei Zähler am ersten Spieltag sammeln konnten, wartet Rotation noch auf den ersten Punkt.

Blau-Gelb ist perfekt in die neue Saison gekommen, konnte bisher alle drei Ligaspiele für sich entscheiden. Nun soll beim Aufsteiger Sperber Neukölln der nächste Dreier für den Tabellenführer folgen. ---

Aufsteiger Viktoria Mitte und Anadoluspor sind gut in die Saison gestartet. Mitte ist noch ungeschlagen, holte starke sieben Punkte aus den ersten drei Partien. Anadoluspor musste sich Stern 1900 II deutlich geschlagen geben, gewann die anderen Spiele aber und steht bei sechs Punkten. ---

Neben Blau-Gelb konnte auch Sport-Union bisher neun von neun möglichen Punkten sammeln und möchte zu Hause nachlegen. Gegner am Sonntag ist die zweite Mannschaft von Lichtenberg 47, die bis dato vier Zähler sammelte. ---

Blankenburg steht bei noch 0 Punkten, könnte im Heimspiel gegen Schöneberg II schon etwas unter Druck stehen. Die Gäste sind drei Zähler voraus. ---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr BSV Dersim 1993 BSV Dersim SFC Stern 1900 Stern 1900 II 15:00 PUSH

Das Topspiel des Spieltags bestreiten der BSV Dersim und Stern 1900 II. Die Kreuzberger starteten mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen erfolgreich in die Saison, mussten sich zuletzt aber überraschend BW Spandau geschlagen geben. Stern 1900 holte einen Zähler mehr und ist Verfolger Nummer eins der beiden bisher makellosen Teams an der Tabellenspitze.

---

So., 21.09.2025, 16:00 Uhr BFC Südring Amed Südring Amed FV BW Spandau 03 BW Spandau 16:00 PUSH

Der schon angesprochene überraschende Dreier der Spandauer gegen Dersim sollte Motivation genug sein für die Gäste, die am Sonntag beim BFC Südring Amed für die nächste Überraschung sorgen wollen. Die Hausherren haben zuletzt gegen Lichtenberg 47 II verloren und wollen wieder jubeln. ---

