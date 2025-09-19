 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligavorschau
– Foto: Ralf Seedorff

Bezirksliga Staffel 1: Topspiel in Kreuzberg, zwei Teams makellos

4. Spieltag im Überblick

BZL Berlin -Staffel 1
BSV Dersim
Stern 1900 II
Lichtenrade
Blankenburg

Am Sonntag steht der 4. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

---

So., 21.09.2025, 11:15 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
11:15

Wenn am Sonntag die Sportfreunde Johannisthal II die SG Rotation Prenzlauer Berg empfangen, geht es für beide um wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel. Während die Hausherren immerhin drei Zähler am ersten Spieltag sammeln konnten, wartet Rotation noch auf den ersten Punkt.

---

So., 21.09.2025, 12:00 Uhr
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
12:00

Auch Spandau 06 steht punktlos da. Es braucht allerdings viel Fantasie, um zu glauben, dass sich das an diesem Wochenende ändern könnte. Gegner des Schlusslichts ist der Lichtenrader BC, der mit je einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage in die Saison gestartet ist.

---

So., 21.09.2025, 13:15 Uhr
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
13:15

Blau-Gelb ist perfekt in die neue Saison gekommen, konnte bisher alle drei Ligaspiele für sich entscheiden. Nun soll beim Aufsteiger Sperber Neukölln der nächste Dreier für den Tabellenführer folgen.

---

So., 21.09.2025, 13:45 Uhr
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
13:45

Aufsteiger Viktoria Mitte und Anadoluspor sind gut in die Saison gestartet. Mitte ist noch ungeschlagen, holte starke sieben Punkte aus den ersten drei Partien. Anadoluspor musste sich Stern 1900 II deutlich geschlagen geben, gewann die anderen Spiele aber und steht bei sechs Punkten.

---

So., 21.09.2025, 14:30 Uhr
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
14:30

Neben Blau-Gelb konnte auch Sport-Union bisher neun von neun möglichen Punkten sammeln und möchte zu Hause nachlegen. Gegner am Sonntag ist die zweite Mannschaft von Lichtenberg 47, die bis dato vier Zähler sammelte.

---

So., 21.09.2025, 14:30 Uhr
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
14:30

Blankenburg steht bei noch 0 Punkten, könnte im Heimspiel gegen Schöneberg II schon etwas unter Druck stehen. Die Gäste sind drei Zähler voraus.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
15:00

Das Topspiel des Spieltags bestreiten der BSV Dersim und Stern 1900 II. Die Kreuzberger starteten mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen erfolgreich in die Saison, mussten sich zuletzt aber überraschend BW Spandau geschlagen geben. Stern 1900 holte einen Zähler mehr und ist Verfolger Nummer eins der beiden bisher makellosen Teams an der Tabellenspitze.

---

So., 21.09.2025, 16:00 Uhr
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
16:00

Der schon angesprochene überraschende Dreier der Spandauer gegen Dersim sollte Motivation genug sein für die Gäste, die am Sonntag beim BFC Südring Amed für die nächste Überraschung sorgen wollen. Die Hausherren haben zuletzt gegen Lichtenberg 47 II verloren und wollen wieder jubeln.

---

