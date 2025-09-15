 2025-09-10T07:23:22.987Z

Bezirksliga Staffel 1: Südring Amed und Dersim verlieren überraschend

3. Spieltag im Überblick

Am Sonntag steht der 3. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

Gestern, 10:30 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
1
3
Abpfiff

Sperber Neukölln ist in der Bezirksliga angekommen. Im Duell der Aufsteiger konnte der VfB beim 1. FC Schöneberg II die ersten Punkte der neuen Saison einfahren. Dabei brachte Yasin Özbek die Gäste nach einer knappen Stunde in Führung, wenig später legte Berkan Alimler nach. Ismail Kalem sorgte mit dem 0:3 für die Entscheidung, ehe Schönebergs Ronan Gilligan noch etwas Ergebniskosmetik betrieb.

Gestern, 11:15 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
7
1
Abpfiff

Stern 1900 II kommt in Fahrt. Nach dem Unentschieden gegen Lichtenrade zum Saisonauftakt sind die Steglitzer nun mit mächtig Dampf unterwegs. Den klaren Siegen gegen Anadoluspor und im Pokal gegen die Füchse II folgte nun ein 7:1 gegen Blankenburg. Yannick Woithe traf ebenso wie Kacper Izydorski doppelt. Zudem trafen Salvatore Mancusi, Alhassane Kante und Alexander Kubik für Stern. Blankenburgs Treffer erzielte Raphael Kreuter.

Gestern, 13:00 Uhr
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
3
2
Abpfiff

Eng wurde es beim Spiel zwischen Anadoluspor und Lichtenrade. Der LBC ging durch Timo Höhna Mitte der ersten Halbzeit in Führung, doch die Hausherren glichen prompt aus. Mit Treffern kurz vor und nach der Pause drehte Anadoluspor die Partie. Ben Brückners Anschlusstreffer kam zu spät.

Gestern, 13:45 Uhr
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
3
2
Abpfiff

Für die Überraschung des Spieltags sorgte BW Spandau. Die bis dahin punktlosen Hausherren gewannen überraschend gegen Spitzenteam BSV Dersim. In einer wilden Anfangsphase brachte Jonas Frenzel Spandau in Führung, wenige Sekunden später glich Kemal Asanovic aus. Schon in der 8. Minute zappelte der Ball wieder im Netz. Erik Schumann traf zum 2:1. Dann beruhige sich das Spiel etwas, Milos Savkovic stellte im zweiten Durchgang wieder auf Unentschieden, ehe Nico Sader in der Nachspielzeit zum 3:2-Endstand traf.

Gestern, 13:45 Uhr
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
1
4
Abpfiff

Rotation Prenzlauer Berg wartet derweil weiter auf die ersten Punkte. Auch gegen Aufsteiger Viktoria Mitte war nichts zu holen. Zwar brachte Sebastian Dengel Rotation in Führung, doch im zweiten Durchgang drehten Rafael Schulz, Matteo Ljubic, Liam Stoddard und Paul Seiler die Partie zugunsten der Gäste, die mit sieben Punkte aus drei Spielen gut in die Bezirksliga gestartet sind.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
4
1
Abpfiff

Mit dem BFC Südring Amed hat ein zweites Spitzenteam überraschend verloren. Bei Lichtenberg 47 II gerieten die Gäste nach einer Viertelstunde durch einen Doppelschlag ins Hintertreffen. Zwar konnte Jamal Ghazaleh verkürzen, doch die Oberliga-Reserve der 47er legte im weiteren Spielverlauf zwei Mal nach und gewann letztlich klar mit 4:1.

Gestern, 14:00 Uhr
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
9
1
Abpfiff

Spandau 06 hat auch sein drittes Spiel deutlich verloren. Gegen Sport-Union schoss das Schlusslicht immerhin ein erstes eigenes Tor, kassierte aber auch neun. Erfolgreichste Schützen für Sport-Union waren Ismael Mrad mit drei Treffern und Can Eryigit sowie Sertac Sanli mit je zwei erzielten Toren.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
4
1
Abpfiff

Neben Sport-Union konnte auch Blau-Gelb den guten Saisonstart krönen. Mit dem 4:1-Erfolg gegen Johannisthal II, bei dem Christian Kampa, Julius Heidenreich und Pepe Pietschmann (2) für die Hausherren trafen, hat Blau-Gelb nicht nur den dritten Sieg im dritten Spiel geholt, sondern auch die Tabellenführung übernommen.

