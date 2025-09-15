Bezirksliga Staffel 1: Südring Amed und Dersim verlieren überraschend

Stern 1900 II kommt in Fahrt. Nach dem Unentschieden gegen Lichtenrade zum Saisonauftakt sind die Steglitzer nun mit mächtig Dampf unterwegs. Den klaren Siegen gegen Anadoluspor und im Pokal gegen die Füchse II folgte nun ein 7:1 gegen Blankenburg. Yannick Woithe traf ebenso wie Kacper Izydorski doppelt. Zudem trafen Salvatore Mancusi, Alhassane Kante und Alexander Kubik für Stern. Blankenburgs Treffer erzielte Raphael Kreuter.

Sperber Neukölln ist in der Bezirksliga angekommen. Im Duell der Aufsteiger konnte der VfB beim 1. FC Schöneberg II die ersten Punkte der neuen Saison einfahren. Dabei brachte Yasin Özbek die Gäste nach einer knappen Stunde in Führung, wenig später legte Berkan Alimler nach. Ismail Kalem sorgte mit dem 0:3 für die Entscheidung, ehe Schönebergs Ronan Gilligan noch etwas Ergebniskosmetik betrieb.

Eng wurde es beim Spiel zwischen Anadoluspor und Lichtenrade. Der LBC ging durch Timo Höhna Mitte der ersten Halbzeit in Führung, doch die Hausherren glichen prompt aus. Mit Treffern kurz vor und nach der Pause drehte Anadoluspor die Partie. Ben Brückners Anschlusstreffer kam zu spät.

Für die Überraschung des Spieltags sorgte BW Spandau. Die bis dahin punktlosen Hausherren gewannen überraschend gegen Spitzenteam BSV Dersim. In einer wilden Anfangsphase brachte Jonas Frenzel Spandau in Führung, wenige Sekunden später glich Kemal Asanovic aus. Schon in der 8. Minute zappelte der Ball wieder im Netz. Erik Schumann traf zum 2:1. Dann beruhige sich das Spiel etwas, Milos Savkovic stellte im zweiten Durchgang wieder auf Unentschieden, ehe Nico Sader in der Nachspielzeit zum 3:2-Endstand traf.

Rotation Prenzlauer Berg wartet derweil weiter auf die ersten Punkte. Auch gegen Aufsteiger Viktoria Mitte war nichts zu holen. Zwar brachte Sebastian Dengel Rotation in Führung, doch im zweiten Durchgang drehten Rafael Schulz, Matteo Ljubic, Liam Stoddard und Paul Seiler die Partie zugunsten der Gäste, die mit sieben Punkte aus drei Spielen gut in die Bezirksliga gestartet sind.

Mit dem BFC Südring Amed hat ein zweites Spitzenteam überraschend verloren. Bei Lichtenberg 47 II gerieten die Gäste nach einer Viertelstunde durch einen Doppelschlag ins Hintertreffen. Zwar konnte Jamal Ghazaleh verkürzen, doch die Oberliga-Reserve der 47er legte im weiteren Spielverlauf zwei Mal nach und gewann letztlich klar mit 4:1.

Spandau 06 hat auch sein drittes Spiel deutlich verloren. Gegen Sport-Union schoss das Schlusslicht immerhin ein erstes eigenes Tor, kassierte aber auch neun. Erfolgreichste Schützen für Sport-Union waren Ismael Mrad mit drei Treffern und Can Eryigit sowie Sertac Sanli mit je zwei erzielten Toren.

Neben Sport-Union konnte auch Blau-Gelb den guten Saisonstart krönen. Mit dem 4:1-Erfolg gegen Johannisthal II, bei dem Christian Kampa, Julius Heidenreich und Pepe Pietschmann (2) für die Hausherren trafen, hat Blau-Gelb nicht nur den dritten Sieg im dritten Spiel geholt, sondern auch die Tabellenführung übernommen.

