Ligavorschau
– Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Bezirksliga Staffel 1: Dersim in Blankenburg, Sperber empfängt Amed

2. Spieltag im Überblick

BZL Berlin -Staffel 1
BSV Dersim
Stern 1900 II
Lichtenrade
Blankenburg

Am Sonntag steht der 2. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

---

So., 31.08.2025, 09:00 Uhr
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
09:00

Zur frühen Stunde empfängt Lichtenrade am Sonntag BW Spandau. Während die Hausherren am ersten Spieltag einen Punkt holten, hat Spandau sein Auftaktspiel verloren.

---

So., 31.08.2025, 11:15 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
11:15

Johannisthal II und Sport-Union konnten am ersten Spieltag vergangene Woche jeweils knapp gewinnen. Wer legt dieses Wochenende nach?

---

So., 31.08.2025, 12:00 Uhr
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
12:00

Spandau 06 ist am Mittwoch gegen Dersim untergegangen. Ganze 17 Tore musste man schlucken. Blau-Gelb kommt mit Selbstvertrauen aus dem 5:2-Erfolg gegen Rotation an den Ziegelhof.

---

So., 31.08.2025, 13:00 Uhr
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
13:00

Anadoluspor siegte letzte Woche gegen Schöneberg II, während Stern 1900 gegen den LBC einen Punkt sammelte.

---

So., 31.08.2025, 13:15 Uhr
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
13:15

Der ambitionierte BFC Südring Amed muss nach dem Auftaktsieg letzte Woche nun zu Aufsteiger Sperber Neukölln, der Sport-Union zuvor knapp unterlag.

---

So., 31.08.2025, 13:45 Uhr
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
13:45

Viktoria Mitte feierte in der Vorwoche eine erfolgreiche Bezirksliga-Premiere, will nun im Heimspiel gegen Lichtenberg 47 II nachlegen.

---

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
14:00

Rotation Prenzlauer Berg verlor am ersten Spieltag recht deutlich bei Blau-Gelb. Auch Gegner Schöneberg II wartet auf die ersten Punkte der noch jungen Saison.

---

So., 31.08.2025, 14:30 Uhr
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
14:30

Nach dem furiosen 17:0-Erfolg grüßt Dersim von der Tabellenspitze. Nun reisen die Kreuzberger zur SG Blankenburg, die letzte Woche knapp gegen Amed verlor.

---

serAutor