Bezirksliga Staffel 1: Dersim in Blankenburg, Sperber empfängt Amed

Am Sonntag steht der 2. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

Johannisthal II und Sport-Union konnten am ersten Spieltag vergangene Woche jeweils knapp gewinnen. Wer legt dieses Wochenende nach?

Zur frühen Stunde empfängt Lichtenrade am Sonntag BW Spandau. Während die Hausherren am ersten Spieltag einen Punkt holten, hat Spandau sein Auftaktspiel verloren.

Spandau 06 ist am Mittwoch gegen Dersim untergegangen. Ganze 17 Tore musste man schlucken. Blau-Gelb kommt mit Selbstvertrauen aus dem 5:2-Erfolg gegen Rotation an den Ziegelhof. ---

Anadoluspor siegte letzte Woche gegen Schöneberg II, während Stern 1900 gegen den LBC einen Punkt sammelte. ---

Der ambitionierte BFC Südring Amed muss nach dem Auftaktsieg letzte Woche nun zu Aufsteiger Sperber Neukölln, der Sport-Union zuvor knapp unterlag. ---

Viktoria Mitte feierte in der Vorwoche eine erfolgreiche Bezirksliga-Premiere, will nun im Heimspiel gegen Lichtenberg 47 II nachlegen. ---

Rotation Prenzlauer Berg verlor am ersten Spieltag recht deutlich bei Blau-Gelb. Auch Gegner Schöneberg II wartet auf die ersten Punkte der noch jungen Saison. ---

Nach dem furiosen 17:0-Erfolg grüßt Dersim von der Tabellenspitze. Nun reisen die Kreuzberger zur SG Blankenburg, die letzte Woche knapp gegen Amed verlor.

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

