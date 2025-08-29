Bezirksliga Staffel 1: Dersim in Blankenburg, Sperber empfängt Amed

Am Sonntag steht der 2. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.
Zur frühen Stunde empfängt Lichtenrade am Sonntag BW Spandau. Während die Hausherren am ersten Spieltag einen Punkt holten, hat Spandau sein Auftaktspiel verloren.
---
Johannisthal II und Sport-Union konnten am ersten Spieltag vergangene Woche jeweils knapp gewinnen. Wer legt dieses Wochenende nach?
---
Spandau 06 ist am Mittwoch gegen Dersim untergegangen. Ganze 17 Tore musste man schlucken. Blau-Gelb kommt mit Selbstvertrauen aus dem 5:2-Erfolg gegen Rotation an den Ziegelhof.
---
Anadoluspor siegte letzte Woche gegen Schöneberg II, während Stern 1900 gegen den LBC einen Punkt sammelte.
---
Der ambitionierte BFC Südring Amed muss nach dem Auftaktsieg letzte Woche nun zu Aufsteiger Sperber Neukölln, der Sport-Union zuvor knapp unterlag.
---
Viktoria Mitte feierte in der Vorwoche eine erfolgreiche Bezirksliga-Premiere, will nun im Heimspiel gegen Lichtenberg 47 II nachlegen.
---
Rotation Prenzlauer Berg verlor am ersten Spieltag recht deutlich bei Blau-Gelb. Auch Gegner Schöneberg II wartet auf die ersten Punkte der noch jungen Saison.
---
Nach dem furiosen 17:0-Erfolg grüßt Dersim von der Tabellenspitze. Nun reisen die Kreuzberger zur SG Blankenburg, die letzte Woche knapp gegen Amed verlor.
---
Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.
