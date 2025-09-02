 2025-08-28T05:22:00.927Z

Bezirksliga Staffel 1: Blau-Gelb schlägt Spandau 06, Dersim siegt

2. Spieltag im Überblick

Am Sonntag steht der 2. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

---

So., 31.08.2025, 09:00 Uhr
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
3
2
Abpfiff

Zur frühen Stunde empfingt der LBC am Sonntag BW Spandau. Dabei profitierten die Hausherren von einem frühen Platzverweis für die Gäste in der 16. Minute. Folglich erzielte Max Ullrich einen Doppelpack, Mario Krasucki netzte ebenfalls. Zur Pause führte Lichtenrade 3:0. Trotz Unterzahl kämpfe sich Spandau im zweiten Abschnitt nochmal heran. Für einen Punkt reichte es aber nicht mehr.

---

So., 31.08.2025, 11:15 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
1
2
Abpfiff

Nach dem Auftaktsieg hat Sport-Union am Sonntag in Johannisthal nachgelegt. Rene Thamm brachte die Gäste früh in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch John Rogge erzielte Muhammet-Ali Ekici kurz vor Schluss den Siegtreffer.

---

So., 31.08.2025, 12:00 Uhr
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
0
8
Abpfiff

Nach der klaren 0:17-Auftaktpleite bei Dersim hat Spandau 06 erneut klar verloren. Zwar wurde es gegen Blau-Gelb nicht ganz so deutlich wie am Mittwoch zuvor, doch auch am Sonntag war nichts zu holen. Christian Kampa (2), Lauri Layouni (2), Pepe Pietschmann (2), Paul Kolmsee und Jeremy Fuß erzielten insgesamt acht Tore für die Gäste.

---

So., 31.08.2025, 13:00 Uhr
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
1
7
Abpfiff

Stern 1900 II hat Anadoluspor abgeschossen. Ali Ahmed Mahmoud Hussein Shaarawy erzielte nach einer Viertelstunde das Führungstor. Nach einem Platzverweis für Anadoluspor in der 39. Minute legten die Steglitzer noch vor der Pause nach. In Durchgang zwei schraubten die Gäste das Ergebnis zwischenzeitlich auf 0:5 hoch. Dem zwischenzeitlichen Ehrentreffer folgten zwei weitere Tore des SFC.

---

So., 31.08.2025, 13:15 Uhr
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
2
7
Abpfiff

Südring Amed hat seinen Saisonstart vergoldet. Nach dem Auftaktsieg konnte der ambitionierte Fusionsklub in Neukölln nachlegen. Zwar glich Sperber die frühe Führung der Gäste schnell aus, doch Amed zog davon und siegte letztlich deutlich.

---

So., 31.08.2025, 13:45 Uhr
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
3
3
Abpfiff

Torreiche Punkteteilung in Mitte. Viktoria Mitte legte gegen Lichtenberg 47 II richtig gut los, führte nach 15 Minuten bereits 2:0. Kurz vor der Pause aber gaben die Gastgeber die Führung her, Lichtenberg verkürzte und glich innerhalb weniger Augenblicke aus. In der 83. Minute drehte 47 gar das Spiel, doch das letzte Wort hatte der Aufsteiger Viktoria.

---

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
4
5
Abpfiff

Spektakel auf dem Tesch. Schöneberg startete schon nach wenigen Sekunden mit dem 0:1 in die Partie, legte nach knapp 20 Minuten nach. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Dem 1:3 folgte kurz vor der Pause das 2:3. Nach Wiederanpfiff erhöhte Schöneberg auf 2:5. Rotation kam per Doppelschlag durch Sebastian Dengel zwar nochmal ran, verlor aber dennoch.

---

So., 31.08.2025, 14:30 Uhr
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
2
5
Abpfiff

Nach dem 17:0 gegen Spandau 06 konnte Dersim am Sonntag nachlegen. In Blankenburg führte der Favorit nach etwa 40 Minuten mit 0:3, musste vor der Pause aber noch zwei Gegentreffer hinnehmen. Dass das Spiel nicht gänzlich kippte, lag sicher auch an einem Platzverweis für Blankenburg Mitte der zweiten Halbzeit. In der Folge schossen Argjent Krasniqi und Caglar Polat die Gäste zum Auswärtssieg.

---

serAutor