Bezirksliga Staffel 1: Blau-Gelb schlägt Spandau 06, Dersim siegt

Nach dem Auftaktsieg hat Sport-Union am Sonntag in Johannisthal nachgelegt. Rene Thamm brachte die Gäste früh in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch John Rogge erzielte Muhammet-Ali Ekici kurz vor Schluss den Siegtreffer.

Zur frühen Stunde empfingt der LBC am Sonntag BW Spandau. Dabei profitierten die Hausherren von einem frühen Platzverweis für die Gäste in der 16. Minute. Folglich erzielte Max Ullrich einen Doppelpack, Mario Krasucki netzte ebenfalls. Zur Pause führte Lichtenrade 3:0. Trotz Unterzahl kämpfe sich Spandau im zweiten Abschnitt nochmal heran. Für einen Punkt reichte es aber nicht mehr.

Nach der klaren 0:17-Auftaktpleite bei Dersim hat Spandau 06 erneut klar verloren. Zwar wurde es gegen Blau-Gelb nicht ganz so deutlich wie am Mittwoch zuvor, doch auch am Sonntag war nichts zu holen. Christian Kampa (2), Lauri Layouni (2), Pepe Pietschmann (2), Paul Kolmsee und Jeremy Fuß erzielten insgesamt acht Tore für die Gäste. ---

Stern 1900 II hat Anadoluspor abgeschossen. Ali Ahmed Mahmoud Hussein Shaarawy erzielte nach einer Viertelstunde das Führungstor. Nach einem Platzverweis für Anadoluspor in der 39. Minute legten die Steglitzer noch vor der Pause nach. In Durchgang zwei schraubten die Gäste das Ergebnis zwischenzeitlich auf 0:5 hoch. Dem zwischenzeitlichen Ehrentreffer folgten zwei weitere Tore des SFC. ---

Südring Amed hat seinen Saisonstart vergoldet. Nach dem Auftaktsieg konnte der ambitionierte Fusionsklub in Neukölln nachlegen. Zwar glich Sperber die frühe Führung der Gäste schnell aus, doch Amed zog davon und siegte letztlich deutlich. ---

Torreiche Punkteteilung in Mitte. Viktoria Mitte legte gegen Lichtenberg 47 II richtig gut los, führte nach 15 Minuten bereits 2:0. Kurz vor der Pause aber gaben die Gastgeber die Führung her, Lichtenberg verkürzte und glich innerhalb weniger Augenblicke aus. In der 83. Minute drehte 47 gar das Spiel, doch das letzte Wort hatte der Aufsteiger Viktoria. ---

Spektakel auf dem Tesch. Schöneberg startete schon nach wenigen Sekunden mit dem 0:1 in die Partie, legte nach knapp 20 Minuten nach. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Dem 1:3 folgte kurz vor der Pause das 2:3. Nach Wiederanpfiff erhöhte Schöneberg auf 2:5. Rotation kam per Doppelschlag durch Sebastian Dengel zwar nochmal ran, verlor aber dennoch. ---

Nach dem 17:0 gegen Spandau 06 konnte Dersim am Sonntag nachlegen. In Blankenburg führte der Favorit nach etwa 40 Minuten mit 0:3, musste vor der Pause aber noch zwei Gegentreffer hinnehmen. Dass das Spiel nicht gänzlich kippte, lag sicher auch an einem Platzverweis für Blankenburg Mitte der zweiten Halbzeit. In der Folge schossen Argjent Krasniqi und Caglar Polat die Gäste zum Auswärtssieg.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login