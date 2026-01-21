Bezirksliga Staffel 1: Alle Winter-Transfers im Überblick
Welche Klubs der Bezirksliga Staffel 1 sich in der Winterpause verstärkt haben, könnt ihr in diesem Artikel nachvollziehen.
Wo tut sich was? Die Winterpause gibt den Vereinen der Bezirksliga Staffel 1 die Möglichkeit nochmal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.
CfB Ford Köln-Niehl 09/52
Trainer: Dogan Oymak
Zugänge: Alexander Runkel (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Luke Lachenicht (SV Schlebusch), Nicolas Hoffmann (Concordia Wiemelhausen)
Abgänge: Oliver Bering (SC Blau-Weiß 06 Köln), Tiziano, Romeo Ligorio (SG Nippes 78 III), Noah Gabriel Macedo de Brito (SG Nippes 78 III), Adriano Mignogna Barranco (SG Nippes 78 III), Yanik Noah Diaby (SV Adler Dellbrück)
DJK Südwest Köln
Trainer: Daniel Errens
Zugänge: Niklas Schubert (SV Adler Dellbrück)
Abgänge: keine
FC Germania Zündorf 1913
Trainer: Andreas Dick
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Hürth II
Trainer: Thomas Frohn
Zugänge: keine
Abgänge: Tim von Scharpen (GKSC Hürth), Hendrik Kedanna (Ziel unbekannt), Wonbin Jang (Südkorea), Marco Rößle (Ziel unbekannt)
FC Rheinsüd Köln
Trainer: Stefan Krämer
Zugänge: keine
Abgänge: Liam-Kalani Soddemann (SC Germania Geyen)
Heiligenhauser SV
Trainer: Andy Esins
Zugänge: Lars Rolle (SpVg Porz 1919)
Abgänge: keine
SC Brühl 06/45
Trainer: Marcel Müller
Zugänge: Ivan Boiaryn (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Anthony Stein (VfR Bachem)
Abgänge: Temirlan Meirambekov (TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900), Karim Ghazi (Vereinslos), Rami Jemili (Vereinslos), Halil Kücükhasanoglu (Vereinslos), Raschid Zaalouki (Horremer SV 1919), James Babik (Vereinslos), Yigitcan Cinar (VfL Sindorf), Ramón Alvárez Koch (VfL Sindorf), Tolgahan Aydin (VfL Sindorf), Dennis Dzierzok (Vereinslos), Sahan Özen (Vereinslos), Oscar von Lehmann (VfL Sindorf), Selim Kasapoglu (VfL Sindorf)
SC Schwarz-Weiß Köln
Trainer: Pascal Frere, Sven Müller
Zugänge: Bissai Bi Batoum (SV Vorgebirge), Sven Engels (SSV Köln-Vingst 1905)
Abgänge: Abdelmounim Baddi (SC Köln Weiler Volkhoven 1948), Ricky Fritzen (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Altay Sengül (SC Köln Mühlheim-Nord), Kassim Knelles (Ziel unbekannt), Antonino Castro (GKSC Hürth)
Sportvereinigung Deutz 05
Trainer: Tobias Blum, Hannes Diekamp
Zugänge: Hannes Diekamp (zuletzt vereinslos), Severin Krayer (TSV Solingen), Lauin Shaikhany (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach)
Abgänge: keine
SpVg Rheindörfer Köln-Nord
Trainer: Sebastian Tillmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach
Trainer: David Gsella
Zugänge: Ricardo Vemba (SC Fortuna Köln), David Gsella (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Jonas Scherf (VfB Zwenkau 02), Christoph Nickel (Germania Lich-Steinstraß), Michele Promenzio (als Co-Trainer)
Abgänge: Ashraaf Yamba (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Giuseppe Zarbo (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Lauin Shaikhany (Sportvereinigung Deutz 05), Ivan Boiaryn (SC Brühl 06/45)
SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel
Trainer: Stefan Müller, Thomas Lüpkes
Zugänge: Patrick Paffrath (TuS 1887 Roland Bürrig)
Abgänge: Dave-Timilehin Famakinwa, Walter Olayinka Famakinwa, Marc Philavanh, Leon Stöppel (alle SV Eintracht Hohkeppel III), Mike Keou Tientcheu (SV Gremberg Humboldt 60/62)
SV Frielingsdorf 1925
Trainer: Andreas Dreiner
Zugänge: Leon Dema (SV Eintracht Hohkeppel II)
Abgänge: keine
SV Schönenbach
Trainer: Matthias Siebertz
Zugänge: Seyyid-Emre Bodur (Borussia Derschlag), Delord Unzola (SC Rheinbach)
Abgänge: keine
Türkischer FC Köln
Trainer: Andrew Sinkala
Zugänge: Ahmet Aygün (Nazilli Spor)
Abgänge: Tugra Mercan (SC Borussia Köln-Kalk 05), Nico Steffens (SSV Rot-Weiß Ahrem), Sinan Musliov (SC Köln Weiler Volkhoven 1948), Saban Huseinovic (Bosna Köln)
TV Hoffnungsthal 1907
Trainer: Baran Dagdelen
Zugänge: Bilal El Yaagoubi (zuletzt TuS Oberlar), Simon Alexander Zinzius (SpVg Porz 1919)
Abgänge: Clirim Haxhimusa (Gencler Birligi Bergisch Gladbach), Jack Devern (TuS Lindlar), Argjend Shabani (SV Fortuna Müllekoven)