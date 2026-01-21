– Foto: SB, Linhart, SpVg Porz

Bezirksliga Staffel 1: Alle Winter-Transfers im Überblick Welche Klubs der Bezirksliga Staffel 1 sich in der Winterpause verstärkt haben, könnt ihr in diesem Artikel nachvollziehen.

Wo tut sich was? Die Winterpause gibt den Vereinen der Bezirksliga Staffel 1 die Möglichkeit nochmal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.

➡ In dieser Übersicht werden alle Transfers, in der Winterpause der Saison 2025/26 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, wendet euch per WhatsApp an die 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung. ➡ Stand der Transferliste: 21. Januar 2026 – 11:00 Uhr

CfB Ford Köln-Niehl 09/52

Trainer: Dogan Oymak

Zugänge: Alexander Runkel (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Luke Lachenicht (SV Schlebusch), Nicolas Hoffmann (Concordia Wiemelhausen)

Abgänge: Oliver Bering (SC Blau-Weiß 06 Köln), Tiziano, Romeo Ligorio (SG Nippes 78 III), Noah Gabriel Macedo de Brito (SG Nippes 78 III), Adriano Mignogna Barranco (SG Nippes 78 III), Yanik Noah Diaby (SV Adler Dellbrück)



DJK Südwest Köln

Trainer: Daniel Errens

Zugänge: Niklas Schubert (SV Adler Dellbrück)

Abgänge: keine





FC Germania Zündorf 1913

Trainer: Andreas Dick

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Hürth II

Trainer: Thomas Frohn

Zugänge: keine

Abgänge: Tim von Scharpen (GKSC Hürth), Hendrik Kedanna (Ziel unbekannt), Wonbin Jang (Südkorea), Marco Rößle (Ziel unbekannt)



FC Rheinsüd Köln

Trainer: Stefan Krämer

Zugänge: keine

Abgänge: Liam-Kalani Soddemann (SC Germania Geyen)



Heiligenhauser SV

Trainer: Andy Esins

Zugänge: Lars Rolle (SpVg Porz 1919)

Abgänge: keine



SC Brühl 06/45

Trainer: Marcel Müller

Zugänge: Ivan Boiaryn (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Anthony Stein (VfR Bachem)

Abgänge: Temirlan Meirambekov (TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900), Karim Ghazi (Vereinslos), Rami Jemili (Vereinslos), Halil Kücükhasanoglu (Vereinslos), Raschid Zaalouki (Horremer SV 1919), James Babik (Vereinslos), Yigitcan Cinar (VfL Sindorf), Ramón Alvárez Koch (VfL Sindorf), Tolgahan Aydin (VfL Sindorf), Dennis Dzierzok (Vereinslos), Sahan Özen (Vereinslos), Oscar von Lehmann (VfL Sindorf), Selim Kasapoglu (VfL Sindorf)



SC Schwarz-Weiß Köln

Trainer: Pascal Frere, Sven Müller

Zugänge: Bissai Bi Batoum (SV Vorgebirge), Sven Engels (SSV Köln-Vingst 1905)

Abgänge: Abdelmounim Baddi (SC Köln Weiler Volkhoven 1948), Ricky Fritzen (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Altay Sengül (SC Köln Mühlheim-Nord), Kassim Knelles (Ziel unbekannt), Antonino Castro (GKSC Hürth)



Sportvereinigung Deutz 05

Trainer: Tobias Blum, Hannes Diekamp

Zugänge: Hannes Diekamp (zuletzt vereinslos), Severin Krayer (TSV Solingen), Lauin Shaikhany (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach)

Abgänge: keine



SpVg Rheindörfer Köln-Nord

Trainer: Sebastian Tillmann

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach

Trainer: David Gsella

Zugänge: Ricardo Vemba (SC Fortuna Köln), David Gsella (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Jonas Scherf (VfB Zwenkau 02), Christoph Nickel (Germania Lich-Steinstraß), Michele Promenzio (als Co-Trainer)

Abgänge: Ashraaf Yamba (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Giuseppe Zarbo (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Lauin Shaikhany (Sportvereinigung Deutz 05), Ivan Boiaryn (SC Brühl 06/45)



SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel

Trainer: Stefan Müller, Thomas Lüpkes

Zugänge: Patrick Paffrath (TuS 1887 Roland Bürrig)

Abgänge: Dave-Timilehin Famakinwa, Walter Olayinka Famakinwa, Marc Philavanh, Leon Stöppel (alle SV Eintracht Hohkeppel III), Mike Keou Tientcheu (SV Gremberg Humboldt 60/62)



SV Frielingsdorf 1925

Trainer: Andreas Dreiner

Zugänge: Leon Dema (SV Eintracht Hohkeppel II)

Abgänge: keine



SV Schönenbach

Trainer: Matthias Siebertz

Zugänge: Seyyid-Emre Bodur (Borussia Derschlag), Delord Unzola (SC Rheinbach)

Abgänge: keine



Türkischer FC Köln

Trainer: Andrew Sinkala

Zugänge: Ahmet Aygün (Nazilli Spor)

Abgänge: Tugra Mercan (SC Borussia Köln-Kalk 05), Nico Steffens (SSV Rot-Weiß Ahrem), Sinan Musliov (SC Köln Weiler Volkhoven 1948), Saban Huseinovic (Bosna Köln)



TV Hoffnungsthal 1907

Trainer: Baran Dagdelen

Zugänge: Bilal El Yaagoubi (zuletzt TuS Oberlar), Simon Alexander Zinzius (SpVg Porz 1919)

Abgänge: Clirim Haxhimusa (Gencler Birligi Bergisch Gladbach), Jack Devern (TuS Lindlar), Argjend Shabani (SV Fortuna Müllekoven)