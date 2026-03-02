Bezirksliga St. 1: Tabellenführer jubelt, elf Tore in Spandau

– Foto: Ralf Seedorff

Der Tabellenführer gab sich am Sonntagmittag keine Blöße, auch wenn Stern 1900 II bei Johannisthal II zunächst in Rückstand geriet. Die frühe Führung der Hausherren konterten die Steglitzer noch vor der Pause. Etwa eine Viertelstunde vor Schluss drehte Stern die Partie schließlich per Doppelschlag der beiden Torjäger Yannick Woithe und Salvatore Mancusi.

---

Noch enger wurde es für den LBC im Spiel gegen Blau-Gelb, doch auch hier setzte sich der Favorit letztlich durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Max Ullrich die Lichtenrader in Führung. Etwa zehn Minuten später erhöhte der Tabellenvierte. Blau-Gelb verkürzte zwar noch, konnte dem LBC aber kein Bein mehr stellen. ---

Der FC Spandau 06 wartet weiter auf den ersten Punkt dieser Saison. Auch gegen Südring Amed war nichts zu holen. Und das trotz zwischenzeitlicher Führung. Denn nach dem Blitz-Rückstand aus der ersten Minute drehte Spandau 06 die Partie zunächst. Dann schlugen die Gäste zurück und machten es deutlich. Nimer El-Rayan traf allein vier Mal, Timur Göktas steuerte drei Tore bei. ---

Für eine ordentliche Überraschung sorgte Rotation Prenzlauer Berg. Die SG gewann bei Anadoluspor mit 2:5. In Durchgang eins konterten die Hausherren zunächst noch die erste Führung der Gäste, die in Halbzeit zwei die Partie dann wieder von vorn spielten und drei Zähler entführen konnten. ---

Sperber Neukölln hat im Abstiegskampf ein Ausrufezeichen setzen können. Gegen Blau-Weiss Spandau brachte Jonatha Lopes Xavier sein Team in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße. In Durchgang zwei schraubte der Aufsteiger das Ergebnis in die Höhe. ---

Viktoria Mitte und Schöneberg II gingen als Tabellennachbarn ins direkte Duell und wie hätte es anders kommen sollen: Sie teilten die Punkte. Die Führung der Hausherren durch Paul Seiler konterte Schöneberg spät. Rasmus Remy sicherte seinem Team tief in der Nachspielzeit aus elf Metern noch einen Zähler. ---

Auch die SG Blankenburg konnte im Tabellenkeller punkten, allerdings nur einfach und das hilft dem Vorletzten erstmal nicht so richtig weiter. Gegen Lichtenberg 47 II fehlte es lang an Toren. Erst in der Schlussviertelstunde klingelte es, Raphael Kreuter brachte den Gastgeber in Führung. Danny Fogang entriss Blankenburg aber nur wenig später zwei Punkte. ---

Der zweitplatzierte BSV Dersim ist erst am Dienstagabend gefordert, wenn Sport-Union am Askanischen Platz gastiert. Die Gäste sind zum Ende der Hinrunde auf Rang zwölf abgerutscht, haben in dieser Woche das letzte Testspiel gegen die zweite Mannschaft von Dersim mit 2:0 verloren.

---

