Ligabericht

Bezirksliga St. 1: Tabellenführer jubelt, elf Tore in Spandau

18. Spieltag im Überblick

Am Sonntag steht der 18. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

---

Gestern, 11:15 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
1
3
Abpfiff

Der Tabellenführer gab sich am Sonntagmittag keine Blöße, auch wenn Stern 1900 II bei Johannisthal II zunächst in Rückstand geriet. Die frühe Führung der Hausherren konterten die Steglitzer noch vor der Pause. Etwa eine Viertelstunde vor Schluss drehte Stern die Partie schließlich per Doppelschlag der beiden Torjäger Yannick Woithe und Salvatore Mancusi.

---

Gestern, 11:30 Uhr
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
2
1
Abpfiff

Noch enger wurde es für den LBC im Spiel gegen Blau-Gelb, doch auch hier setzte sich der Favorit letztlich durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Max Ullrich die Lichtenrader in Führung. Etwa zehn Minuten später erhöhte der Tabellenvierte. Blau-Gelb verkürzte zwar noch, konnte dem LBC aber kein Bein mehr stellen.

---

Gestern, 12:00 Uhr
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
3
8
Abpfiff

Der FC Spandau 06 wartet weiter auf den ersten Punkt dieser Saison. Auch gegen Südring Amed war nichts zu holen. Und das trotz zwischenzeitlicher Führung. Denn nach dem Blitz-Rückstand aus der ersten Minute drehte Spandau 06 die Partie zunächst. Dann schlugen die Gäste zurück und machten es deutlich. Nimer El-Rayan traf allein vier Mal, Timur Göktas steuerte drei Tore bei.

---

Gestern, 13:00 Uhr
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
2
5
Abpfiff

Für eine ordentliche Überraschung sorgte Rotation Prenzlauer Berg. Die SG gewann bei Anadoluspor mit 2:5. In Durchgang eins konterten die Hausherren zunächst noch die erste Führung der Gäste, die in Halbzeit zwei die Partie dann wieder von vorn spielten und drei Zähler entführen konnten.

---

Gestern, 13:15 Uhr
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
5
1
Abpfiff

Sperber Neukölln hat im Abstiegskampf ein Ausrufezeichen setzen können. Gegen Blau-Weiss Spandau brachte Jonatha Lopes Xavier sein Team in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße. In Durchgang zwei schraubte der Aufsteiger das Ergebnis in die Höhe.

---

Gestern, 13:15 Uhr
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
1
1
Abpfiff

Viktoria Mitte und Schöneberg II gingen als Tabellennachbarn ins direkte Duell und wie hätte es anders kommen sollen: Sie teilten die Punkte. Die Führung der Hausherren durch Paul Seiler konterte Schöneberg spät. Rasmus Remy sicherte seinem Team tief in der Nachspielzeit aus elf Metern noch einen Zähler.

---

Gestern, 14:30 Uhr
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
1
1
Abpfiff

Auch die SG Blankenburg konnte im Tabellenkeller punkten, allerdings nur einfach und das hilft dem Vorletzten erstmal nicht so richtig weiter. Gegen Lichtenberg 47 II fehlte es lang an Toren. Erst in der Schlussviertelstunde klingelte es, Raphael Kreuter brachte den Gastgeber in Führung. Danny Fogang entriss Blankenburg aber nur wenig später zwei Punkte.

---

Morgen, 19:30 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
19:30

Der zweitplatzierte BSV Dersim ist erst am Dienstagabend gefordert, wenn Sport-Union am Askanischen Platz gastiert. Die Gäste sind zum Ende der Hinrunde auf Rang zwölf abgerutscht, haben in dieser Woche das letzte Testspiel gegen die zweite Mannschaft von Dersim mit 2:0 verloren.

---

