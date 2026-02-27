 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligavorschau

Bezirksliga St. 1: Spannung im Tabellenkeller

18. Spieltag im Überblick

von ser · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ralf Seedorff

Am Sonntag steht der 18. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

---

So., 01.03.2026, 11:15 Uhr
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
11:15

Duell der zweiten Mannschaften mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Hausherren aus Johannisthal kämpfen um den Klassenerhalt, während Stern 1900 II von der Tabellenspitze grüßt.

---

So., 01.03.2026, 11:30 Uhr
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
11:30

Auch hier könnte die Ausgangslage kaum unterschiedlicher sein. Der LBC ist Vierter, könnte mit einem Sieg etwas Druck auf Dersim machen. Blau-Gelb ist nach starkem Saisonstart abgestürzt und liegt nur noch knapp vor den Abstiegsrängen.

---

So., 01.03.2026, 12:00 Uhr
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
12:00

Der FC Spandau 06 wartet weiter auf den ersten Punkt in dieser Saison. Am Sonntag wartet die nächste Chance, doch der Gegner ist stark. Südring Amed schielt als Dritter Richtung Aufstieg.

---

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
13:00

Anadoluspor hat vor der Winterpause ordentlich federn lassen. Der Rückstand auf Platz zwei beträgt schon zehn Punkte. Gegen Rotation liegt die Favoritenrolle dennoch klar auf Seiten des Gastgebers.

---

So., 01.03.2026, 13:15 Uhr
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
13:15

Blau-Weiss Spandau hat sich ein ordentliches Polster zum Tabellenkeller erarbeitet. Dort steckt Aufsteiger Sperber Neukölln mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt.

---

So., 01.03.2026, 13:15 Uhr
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
13:15

Viktoria Mitte und Schöneberg II sind Tabellennachbarn im Mittelfeld, müssen den Blick dennoch weiter auch nach unten richten. Im direkten Duell könnte sich eine der beiden Mannschaften weiter Luft verschaffen.

---

So., 01.03.2026, 14:30 Uhr
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
14:30

Blankenburg braucht dringend Punkte. Der Tabellenvorletzte empfängt am Sonntag die zweite Mannschaft des SV Lichtenberg 47. Die Gäste sind Sechster und dürften befreit aufspielen.

---

Di., 03.03.2026, 19:30 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
19:30

Der zweitplatzierte BSV Dersim ist erst am Dienstagabend gefordert, wenn Sport-Union am Askanischen Platz gastiert. Die Gäste sind zum Ende der Hinrunde auf Rang zwölf abgerutscht, haben in dieser Woche das letzte Testspiel gegen die zweite Mannschaft von Dersim mit 2:0 verloren.

---

