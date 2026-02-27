Bezirksliga St. 1: Spannung im Tabellenkeller

– Foto: Ralf Seedorff

Am Sonntag steht der 18. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

Duell der zweiten Mannschaften mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Hausherren aus Johannisthal kämpfen um den Klassenerhalt, während Stern 1900 II von der Tabellenspitze grüßt.

---

Auch hier könnte die Ausgangslage kaum unterschiedlicher sein. Der LBC ist Vierter, könnte mit einem Sieg etwas Druck auf Dersim machen. Blau-Gelb ist nach starkem Saisonstart abgestürzt und liegt nur noch knapp vor den Abstiegsrängen. ---

So., 01.03.2026, 12:00 Uhr FC Spandau 06 Spandau 06 BFC Südring Amed Südring Amed 12:00 PUSH

Der FC Spandau 06 wartet weiter auf den ersten Punkt in dieser Saison. Am Sonntag wartet die nächste Chance, doch der Gegner ist stark. Südring Amed schielt als Dritter Richtung Aufstieg. ---

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr Anadoluspor Berlin 1970 Anadoluspor SG Rotation Prenzlauer Berg Rotation PB 13:00 PUSH

Anadoluspor hat vor der Winterpause ordentlich federn lassen. Der Rückstand auf Platz zwei beträgt schon zehn Punkte. Gegen Rotation liegt die Favoritenrolle dennoch klar auf Seiten des Gastgebers. ---

Blau-Weiss Spandau hat sich ein ordentliches Polster zum Tabellenkeller erarbeitet. Dort steckt Aufsteiger Sperber Neukölln mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt. ---

Viktoria Mitte und Schöneberg II sind Tabellennachbarn im Mittelfeld, müssen den Blick dennoch weiter auch nach unten richten. Im direkten Duell könnte sich eine der beiden Mannschaften weiter Luft verschaffen. ---

So., 01.03.2026, 14:30 Uhr SG Blankenburg Blankenburg SV Lichtenberg 47 Lichtenberg II 14:30 PUSH

Blankenburg braucht dringend Punkte. Der Tabellenvorletzte empfängt am Sonntag die zweite Mannschaft des SV Lichtenberg 47. Die Gäste sind Sechster und dürften befreit aufspielen. ---

Der zweitplatzierte BSV Dersim ist erst am Dienstagabend gefordert, wenn Sport-Union am Askanischen Platz gastiert. Die Gäste sind zum Ende der Hinrunde auf Rang zwölf abgerutscht, haben in dieser Woche das letzte Testspiel gegen die zweite Mannschaft von Dersim mit 2:0 verloren.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

