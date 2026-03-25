 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

Bezirksliga St. 1: Dersim stürzt Tabellenführer Stern 1900 II

21. Spieltag im Überblick

von ser · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser
Archiv
Archiv – Foto: Ralf Seedorff

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BZL Berlin -Staffel 1
BSV Dersim
Stern 1900 II
Lichtenrade
Blankenburg

Am Sonntag stand der 21. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 an.

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So., 22.03.2026, 10:45 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg II
SG Blankenburg
SG BlankenburgBlankenburg
5
1
Abpfiff

Der 1. FC Schöneberg dürfte am Wochenende Restzweifel am Klassenerhalt aus dem Weg geräumt haben. Gegen Kellerkind Blankenburg gaben sich die Hausherren keinerlei Blöße, zogen die Partie schnell auf ihre Seite und sind mit nun 27 Punkten schon deutlich von der Gefahrenzone entfernt, während die Lage für Blankenburg immer aussichtsloser wird.

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So., 22.03.2026, 11:15 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim
0
2
Abpfiff

Das Topspiel des Spieltages bestritt der Tabellenführer gegen den Tabellenzweiten. Dank der Tore von Can Eryigit in der 43. Minute und Rene Thamm in der Nachspielzeit sicherten sich die Gäste nicht nur die drei Punkte sondern auch die Tabellenführung und lösten die Steglitzer auf dem Platz an der Sonne ab.

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So., 22.03.2026, 11:30 Uhr
Lichtenrader BC 1925
Lichtenrader BC 1925Lichtenrade
FC Spandau 06
FC Spandau 06Spandau 06
9
0
Abpfiff

Für das Schlusslicht Spandau 06 war in Lichtenrade nichts zu holen. Schon nach fünf Minuten führte der Aufstiegskandidat mit 2:0, entschied das Spiel noch in Durchgang eins. Am Ende kratzte der LBC an der Zweistelligkeit und bleibt weiter oben dran.

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So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
Anadoluspor Berlin 1970
Anadoluspor Berlin 1970Anadoluspor
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Vikt. Mitte
4
3
Abpfiff

Anadoluspor hat sich nach der Klatsche gegen Lichtenrade in der Vorwoche mit einem Last-Minute-Sieg zurückgemeldet. Gegen Aufsteiger Viktoria Mitte ging es hin und her. Nachdem es schließlich lang auf ein 3:3 hinauslief, erzielte Taha Turan in 90.+2 den Siegtreffer.

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So., 22.03.2026, 13:45 Uhr
SG Rotation Prenzlauer Berg
SG Rotation Prenzlauer BergRotation PB
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal II
2
3
Abpfiff

Johannisthal II hat Big Points im Kampf um den Klassenerhalt sammeln können. Bei Rotation ging der Gast früh in Führung, legte nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich erneut vor und brachte den Vorsprung ins Ziel. Zwar steht man weiter unten drin, doch diese Punkte könnten ganz wichtig werden.

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So., 22.03.2026, 13:45 Uhr
FV BW Spandau 03
FV BW Spandau 03BW Spandau
BFC Südring Amed
BFC Südring AmedSüdring Amed
1
3
Abpfiff

Südring Amed rückt den Spitzenduo noch weiter auf die Pelle. Dank der Niederlage des SFC Stern 1900 II hat der Tabellendritte nun nur noch einen Zähler Rückstand auf die Aufstiegsränge. Bei Blau-Weiss Spandau drehte Südring die Partie in der zweiten Halbzeit. Alle drei Tore erzielte Jamal Ghazaleh und avancierte damit zum Matchwinner.

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So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
SV Blau-Gelb Berlin
SV Blau-Gelb BerlinSV Blau-Gelb
VfB Sperber Neukölln 1912
VfB Sperber Neukölln 1912Sperber Neu.
1
1
Abpfiff

Blau-Gelb und Sperber Neukölln verpassten am Wochenende im direkten Duell beide einen möglichen Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Die frühe Führung der Hausherren durch Julius Heidenreich konterte der Aufsteiger eine Viertelstunde vor dem Ende.

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So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg II
Sport-Union Berlin
Sport-Union BerlinSport-Union
2
2
Abpfiff

Bei Sport-Union läuft es weiter nicht rund. In Lichtenberg geriet man zwei Mal in Rückstand, konnte letztlich immerhin noch einen Punkt entführen. Dennoch zeigt die Form nach unten und in der Tabelle ist man nur zwei Zähler vor Rang 14.

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