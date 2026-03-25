Bezirksliga St. 1: Dersim stürzt Tabellenführer Stern 1900 II

Archiv – Foto: Ralf Seedorff

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Der 1. FC Schöneberg dürfte am Wochenende Restzweifel am Klassenerhalt aus dem Weg geräumt haben. Gegen Kellerkind Blankenburg gaben sich die Hausherren keinerlei Blöße, zogen die Partie schnell auf ihre Seite und sind mit nun 27 Punkten schon deutlich von der Gefahrenzone entfernt, während die Lage für Blankenburg immer aussichtsloser wird.

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Das Topspiel des Spieltages bestritt der Tabellenführer gegen den Tabellenzweiten. Dank der Tore von Can Eryigit in der 43. Minute und Rene Thamm in der Nachspielzeit sicherten sich die Gäste nicht nur die drei Punkte sondern auch die Tabellenführung und lösten die Steglitzer auf dem Platz an der Sonne ab. ---

Für das Schlusslicht Spandau 06 war in Lichtenrade nichts zu holen. Schon nach fünf Minuten führte der Aufstiegskandidat mit 2:0, entschied das Spiel noch in Durchgang eins. Am Ende kratzte der LBC an der Zweistelligkeit und bleibt weiter oben dran. ---

Anadoluspor hat sich nach der Klatsche gegen Lichtenrade in der Vorwoche mit einem Last-Minute-Sieg zurückgemeldet. Gegen Aufsteiger Viktoria Mitte ging es hin und her. Nachdem es schließlich lang auf ein 3:3 hinauslief, erzielte Taha Turan in 90.+2 den Siegtreffer. ---

Johannisthal II hat Big Points im Kampf um den Klassenerhalt sammeln können. Bei Rotation ging der Gast früh in Führung, legte nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich erneut vor und brachte den Vorsprung ins Ziel. Zwar steht man weiter unten drin, doch diese Punkte könnten ganz wichtig werden. ---

Südring Amed rückt den Spitzenduo noch weiter auf die Pelle. Dank der Niederlage des SFC Stern 1900 II hat der Tabellendritte nun nur noch einen Zähler Rückstand auf die Aufstiegsränge. Bei Blau-Weiss Spandau drehte Südring die Partie in der zweiten Halbzeit. Alle drei Tore erzielte Jamal Ghazaleh und avancierte damit zum Matchwinner. ---

Blau-Gelb und Sperber Neukölln verpassten am Wochenende im direkten Duell beide einen möglichen Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Die frühe Führung der Hausherren durch Julius Heidenreich konterte der Aufsteiger eine Viertelstunde vor dem Ende. ---

Bei Sport-Union läuft es weiter nicht rund. In Lichtenberg geriet man zwei Mal in Rückstand, konnte letztlich immerhin noch einen Punkt entführen. Dennoch zeigt die Form nach unten und in der Tabelle ist man nur zwei Zähler vor Rang 14.

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