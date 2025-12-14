Bezirksliga: Sportfreunde Neuwerk bleiben nach 1:0 gegen Viersen dran

Am Donnerstag vor einer Woche hatten die Sportfreunde Neuwerk das Derby beim TuS Wickrath mit 3:0 für sich entschieden ( wird berichteten hier ), am Sonntag kam zum letzten Freiluftspiel des Jahres der 1. FC Viersen mit Trainer Stephan Houben nach Neuwerk. Der OSV Meerbusch hatte die Herbstmeisterschaft bereits am Freitag durch ein für sich episches und für den Gegner SV Lürrip bitteres 16:0 gesichert. Für Neuwerk galt es, dranzubleiben, und das gelang am Sonntag beim 1:0 gegen die Viersener.

Dabei machten die Neuwerker es in einem lange ausgeglichen Spiel jedoch bis kurz vor dem Abpfiff spannend. Erst in der 83. Minute war es Emmanuel Adu, der mit seinem sechsten Saisontreffer für den Sieg im letzten Ligaspiel des Jahres 2025 sorgte und seinen Teil dazu beitrug, dass die Neuwerker einen Zähler hinter dem Primus verbleiben.

Adu wurde in der linken Strafraumhälfte mit einem Steilpass in Szene gesetzt und blieb dann bei der Vollendung knapp neben den linken Pfosten aus knapp zehn Metern vorbei an Keeper Dominik Weigl, der über viel Erfahrung bis in die Oberliga verfügt, absolut eiskalt.

Die Sportfreunde Neuwerk spielen in der Bezirksliga, Gruppe 3 ganz weit oben mit, nachdem es mit dem Aufstieg vor einem Jahr nicht geklappt hat, wird gerade ein mehr als ernsthafter, weiterer Versuch unternommen. Noch vor der Winterpause war dem Verein vom Gatherskamp unter der Woche der Coup gelungen, für die neue Saison, egal, in welcher Liga mit Chefcoach Dony Karaca zu verlängern. Als Co-Trainer wird André Theißen zur neuen Saison nicht mehr dabei sein, dafür haben der zweite Co-Trainer Timo Rheindorf und auch Torwart-Trainer Marcel Faulstich ihre Verträge ebenfalls verlängert. Rheindorf hat wie auch Theißen trotz seiner jungen Jahre durchaus eine ganze Menge Erfahrung als Cheftrainer. Der 30-jährige war bereits für den Mittelrhein-Landesligisten SV Helpenstein sowie für die B-Junioren-Niederrheinliga-Mannschaft des FC Wegberg-Beeck verantwortlich, zudem kurz auch für die Erste Mannschaft des 1. FC Mönchengladbach in der Oberliga.

Ein Cheftrainer mit Karacas Erfahrung ist für die Neuwerker natürlich Gold wert. Im Sommer geht er dann bereits in seine fünfte Saison bei den Sportfreunden, schloss zweimal als Vizemeister und einmal als Fünfter ab, ist aktuell ja wieder voll im Rennen um die Landesliga. Und im REWOVE-Kreispokal, dessen Finaltag die Neuwerker zu Ostern auch erstmals selbst ausrichten, stehen sie gegen den in der A-Liga erstarkten Rheydter Spielverein ebenfalls im Endspiel, die Teilnahme am kommenden Niederrheinpokal ist damit auch schon sicher.

Große Vertrauensbasis

"Da hat sich in der Zeit ein großes Vertrauensverhältnis ausgebaut, das bei uns im Vorstand mit Roger Neumann und Michael Haag anfängt und beim Trainerteam weitergeht", sagt der zweite Vorsitzende Peter Surujun, der gerade mit Freude beobachtet, wie auch einige Transfers gerade wie gewünscht aufgehen. Auch mit Patrick Scheulen, Florian Haupts und Christian Dopatka ist der Vereinsvorstand gut aufgestellt. "Alles, was die Mannschaft betrifft, haben wir voll in Donys Hände gelegt", fügt Surujun an.