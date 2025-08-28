Bezirksliga: Spitzenteams Zornheim und Horchheim am Samstag gefordert

Rheinhessen. Den fünften Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen eröffnen die beiden aktuell punktbesten Teams (jeweils 10 Zähler) bereits am Samstagnachmittag: Der TSV Zornheim empfängt den SV Guntersblum, parallel hat der SV Horchheim den TSV Mommenheim zu Gast. Am Sonntag geht es um 12 Uhr weiter: Hassia Bingen, das zuletzt den ersten Dreier feierte, will gegen die TSG Gau-Odernheim II nachlegen. Um 12.45 Uhr trifft außerdem die TSG Bretzenheim II auf den TSV Nieder-Olm. Ab 15 Uhr folgen die restlichen Partien: Das aktuell noch punktlose Team Fontana Finthen empfängt den VfL Gundersheim, Barbaros Mainz spielt gegen Marienborn II, der FSV Saulheim tritt gegen TuS Wörrstadt an und der VfR Nierstein hat Fortuna Mombach zu Gast.