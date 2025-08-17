Frust und Leid: Während der VfR Nierstein das Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 durch Bastian Krummeck feiert, sind die Fußballer des FSV Nieder-Olm enttäuscht. Foto: Stephan Hahne

Bezirksliga: Spitzenstart hier, Sorgenkinder da VfR Nierstein bleibt mit Heimsieg an Marienborn und Zornheim dran +++ Finthen und Mombach hängen im Keller fest Verlinkte Inhalte BZL Rheinhessen TSG Bretzenh II Saulheim Marienborn II Nierstein + 27 weitere

Mainz. Die TuS Marienborn II (3:0 in Finthen) und der TSV Zornheim (1:0 gegen Hassia Bingen) siegen munter weiter und führen nach dem dritten Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen das Feld an. Weiter punktlos ist Fontana Finthen – und auch Fortuna Mombach (1:4 gegen Guntersblum) klebt im Keller fest.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Gestern, 18:30 Uhr VfL Gundersheim Gundersheim FSV Saulheim Saulheim 1 2 Abpfiff "Wir haben mutig gespielt, haben uns aber nicht belohnt", befand VfL-Co-Trainer Martin Ritter. Der FSV beschränkte sich im Spielaufbau auf lange Bälle. "Von Beginn an haben wir die Spielkontrolle übernommen", so Ritter. "Saulheim hat mit zwei Chancen in der ersten Halbzeit zwei Tore gemacht – wir haben unsere Gelegenheiten nicht nutzen können." FSV-Co-Trainer Damian Szymkow: "Kein schönes Spiel für die Zuschauer auf einem extrem engen Platz. Mit einer engagierten Leistung haben wir uns die ersten Punkte der Saison verdient." Tore: 0:1 Eljano Pergjegaj (1.), 1:1 Tim Malkmus (33.), 1:2 Pergjegaj (44.) Gelb-Rot: Can Karakus (VfL) wegen wiederholten Foulspiels (83.). Zuschauer: 150.

Die Rote Karte gegen Wörrstadts Marcel Thiele, der als letzter Mann Haris Hadziric beim Torschuss foulte (22.), war der Knackpunkt. "Bis dahin war Wörrstadt sogar spielbestimmend", sagte TSG-Teammanager Volker Müller. "Danach kamen wir in der ersten Halbzeit in einen wahren Spielrausch, Wörrstadt konnte da nichts mehr entgegensetzen." Tore: 1:0 Moritz Sonnenschein (11.), 2:0 Oliver Basler (22.), 3:0, 4:0 Leander Rosinus (25., 30.), 5:0 Sonnenschein (33.), 6:0 Haris Hadziric (37.), 6:1 Marco Schulmerich (51.), 6:2 Rafael Novo (63.), 7:2 Mirco Zipka (81., Foulelfer). Zuschauer: 80.

"Der Elfmeter zu unserer Führung war durchaus der Knackpunkt und hat das Spiel dann in unsere Bahnen gelenkt", urteilte VfR-Coach Nico Augustin. "Die zweite Halbzeit war ausgeglichen, bis das 2:0 uns endgültig die Sicherheit gegeben hat." Tore: 1:0 Michael Steffens (43., Foulelfmeter nach Foul an Tweety Nkwane Nkwane), 2:0 Bastian Krummeck (64., Kopfball), 3:0 Shugo Watanabe (90.+1). Zuschauer: 150. Heute, 15:00 Uhr TSV Gau-Odernheim Gau-Odernh. II TSV Mommenheim Mommenheim 1 3 Abpfiff "Wir sind von Anfang an gut ins Spiel gekommen, haben die Zweikämpfe angenommen und souverän verteidigt“, resümierte Mommenheims Sprecher Matthias Stüber. "Außer dem Tor zum 1:2 hatte der Gegner keine klare Chance. Die Bestnoten bei uns teilen sich Sechser Denny Skrlin-Batina und Innenverteidiger Philipp Kögler." Tore: 0:1 Maurice Göbig (5.), 0:2 Philipp Kögler (39.), 1:2 Lorys Hafner (60.), 1:3 Göbig (88., Foulelfer nach Foul von Oliver Ordowski an Antonio Balde). Zuschauer: 90.

Nils Horn gelang in Minute 68 das Tor des Tages. "Eine unnötige Niederlage gegen einen kämpferischen starken Gegner, der nur über Standards gefährlich wurde", sagte Hassia-Trainer Steffen Reischmann. "Wir müssen wieder einmal zwei hundertprozentige Chancen in der ersten Halbzeit machen. So aber kassieren wir durch einen Freistoß im Mittelfeld das entscheidende 0:1."

"Das war ein völlig verdienter Sieg für Guntersblum“, berichtete Mombachs Abteilungsleiter Johann Grabowski. "Beide Elfmeter gegen uns wurden durch Armin Telarevic verursacht. Die Gäste waren in beiden Spielhälften die bessere Mannschaft." Ähnlich sah es SVG-Coach Marian Saar, der erleichtert wirkte und von einem „sehr souveränen Sieg“ seiner Jungs sprach: "Wir hätten allerdings noch drei bis vier Tore mehr machen müssen, da wir sehr oft in Überzahl auf die letzte Kette zugelaufen sind. Die Abspiele waren aber leider von minderer Qualität – und die Laufwege nicht konsequent genug." Positiv laut Saar: "Endlich konnten wir einen Gegner mit unserem vielen Ballbesitz dominieren und hatten gute Stafetten drin. Das hat mir sehr gefallen. Ärgerlich, dass wir mit dem Halbzeitpfiff ein Kopfball nach einer Ecke schlucken und dort keine Zuordnung hatten und das Spiel so wieder kurze Zeit spannend machen." Tore: 0:1 Tim Weinbach (23.), 0:2 Luke Vollrath (39. Foulelfmeter nach Foul an ihm selbst), 1:2 Karim El Gourari (45.+2, Kopfball), 1:3 Rouven Schiedhelm (51., Handelfmeter), 1:4 Moritz Mathes (66.). Zuschauer: 80.

„Grund für diese Niederlage war ganz klar die Chancenverwertung“, so die Diagnose von Hakan Akcay, Sportlicher Leiter bei Barbaros. „In einem Spiel, in dem wir das Geschehen kontrollieren und uns so viele Möglichkeiten herausarbeiten, müssen wir gewinnen. Horchheim hatte nur zwei Chancen, wir zwei Pfostentreffer und vier, fünf hochkarätige Chancen – und wir lassen alles liegen.“ Tore: 1:0 Domenico Gagliardi (30.), 2:0 Oguzhan Levent (47.), 2:1 Patrik Pavlicic (88.). Zuschauer: 100.