Bezirksliga-Spitzenreiter zum Start: Das sagen die Trainer

Für Sie läuft es aktuell in der Bezirksliga: Die drei Trainer der oberbayerischen Spitzenreiter sprechen über den Start und ihre Saisonziele.

München – Der September startet und bald ist das erste Viertel herum in den oberbayerischen Bezirksligisten: Im Norden thront der ASV Dachau an der Spitze, im Osten der VfB Forstinnung und im Süden der SV Planegg. Drei ehemalige Landesligisten, die FuPa Oberbayern/Fussball Vorort zum Saisonstart befragt hat.

Koston: „Mit der Punkteausbeute können wir zufrieden sein. Wir hatten aber auch Spielglück und noch ist es viel zu früh, um da etwas abzuleiten. Aktuell gilt es, so viele Punkte wie möglich zu sammeln.“

Überrascht von der starken Frühform?

Koston: „Ich weiß von unserer Qualität, deshalb überrascht mich der Start nicht. Überraschend ist, dass Teams, die ich deutlich höher einschätze, Probleme haben.“

Welches Saisonziel verfolgt Ihr?

Koston: „Intern haben wir unser Saisonziel relativ eindeutig formuliert. Aber: Wir haben Spieler mit unfassbarer Erfahrung verloren, und deshalb ist unser wichtigstes Ziel, die jungen Spieler zu Spielern mit Bezirksliga-Format zu entwickeln. Und in erster Linie steht der Spaß im Vordergrund. Dafür muss aber auch das Engagement stimmen.“

Form: Dachau hat fünf der letzten sechs Spiele gewonnen. Durch den Auswärtserfolg in Walpertskirchen eroberte der ASV die Tabellenspitze.

Ausblick: Mit Moosinning wartet jetzt ein vermeintliches Top-Team. Im Anschluss geht es nach Kammerberg, ehe Aufsteiger Ober- Unterhaunstadt nach Dachau kommt.

Gerhard Lösch, Trainer des VfB Forstinning:

Welche Bedeutung hat der Saisonstart?

Gerhard Lösch, Trainer des VfB Forstinning: „Einen guten Saisonstart hinzulegen ist immer wichtig, weil er die Basis für eine gute Saison ist.“

Überrascht von der starken Frühform?

Lösch: „Überrascht schon ein wenig, da wir einen großen Umbruch im Kader hatten. Ich bin ja auch neu zur Mannschaft gestoßen. Aber: Wir haben hart trainiert und konnten schnell viele Inhalte vom Training auf dem Platz umsetzen. Dass die Jungs es gleich so gut umsetzen, ist natürlich schön zu sehen.“

Welches Saisonziel verfolgt Ihr?

Lösch: „Unser Saisonziel ist, unter die ersten Fünf zu kommen. Aber eine Saison ist lang, mit Höhen und Tiefen. Es wäre von daher vermessen jetzt ein neues Ziel zu setzen, da einige Vereine dabei sind, die auch die Ansprüche haben oben mitzuspielen.“

Pero Vidak, Trainer des SV Planegg-Krailling:

Welche Bedeutung hat der Saisonstart?

Pero Vidak, Trainer des SV Planegg-Krailling: „Ein guter Saisonstart lässt uns ruhiger arbeiten, bringt Selbstvertrauen und gute Stimmung. Unser eingeschlagener Weg wird dadurch bestätigt.“

Überrascht von der starken Frühform?

Vidak: „Überrascht über die Frühform bin ich nicht, aber erfreut darüber, dass es gut läuft und dass wir den August besser gemeistert haben als letzte Saison.“

Welches Saisonziel verfolgt Ihr?

Vidak: „Wir haben intern Etappenziele. Den Urlaubsaugust haben wir gut gemeistert. Jetzt wollen wir auch gut in den September starten und uns als Mannschaft weiterentwickeln.“