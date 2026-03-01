Bezirksliga-Spitzenreiter nur 1:1 bei TUS Eintracht Rulle

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der Spitzenreiter der Bezirksliga SV Bad Rothenfelde musste sich in einem intensiven und stark umkämpften Spiel beim TUS Eintracht Rulle mit einen 1:1-Unentschieden zufrieden geben und gerät durch die Siege der Verfolger unter Druck. TUS Eintracht Rulle rutschte nach den Punktgewinnen der Konkurrenz wieder knapp unter den Strich, hat aber noch zwei Spiele in der Hinterhand.

Mitte der ersten Halbzeit brachte Tim Libor mit seinem ersten Saisontreffer den Tabellenführer in Führung. Simon Schulte gelang zwanzig Minuten vor dem Ende der verdiente Ausgleichstreffer für den Gastgeber.

"Wir sind heute auf einen schwierigen, tiefen Rasenplatz zu Recht in Führung gegangen und haben es einfach wie in vielen spielen nicht geschafft die Führung weiter auszubauen. So ist es dann im Fußball, wenn du vorne die Dinger nicht machst wirst du hinten bestraft. So bekommen wir nach einem Freistoß das 1:1. In den letzten 20 Minuten haben wir unser Spiel nach vorne nicht konsequent zu Ende gespielt und müssen uns mit einem Unentschieden zufrieden geben,“ lautet das Statement von Trainer Stefan Balsottemeyer."

"Nach einer guten Vorbereitung, in der wir viel auswärts gespielt und auch auf anderen Plätzen trainiert haben - die eben nicht so vom Schneefall betroffen waren - sind wir leider wieder personell arg gebeutelt in dieses Spiel gegen den Tabellenführer gegangen. Die Vorzeichen waren zumindest aus personeller Sicht nicht gut, aber die Jungs, die auf dem Platz waren, haben wirklich das aus der Vorbereitung transportiert, was wir trainiert haben. Wir haben aggressiv und mit Leidenschaft verteidigt, selbst die Möglichkeiten nach vorne gesucht und so nehmen wir zum Rückrundenauftakt das 1:1 gegen den SV Bad Rothenfelde natürlich sehr gerne mit. Am Ende des Tages ein riesen Kompliment an meine Mannschaft, die alles reingehauen hat, um dieses Spiel erfolgreich zu gestalten und sich belohnt hat für eine sehr engagierte und taktisch gute Leistung. Ich bin frohes Mutes, was die kommenden Aufgaben angeht,“ sagte uns Trainer Benny Hettwer (TUS Eintracht Rulle).