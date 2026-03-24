Bezirksliga-Spitzenreiter mit Tor-Feuerwerk: SVO chancenlos gegen SCO

– Foto: Oliver Rabuser

Der SC Olching thront weiter an der Spitze der Bezirksliga Süd. Am Abend schlug der Landesliga-Absteiger bei Aufsteiger Ohlstadt deutlich.

Nächste Machtdemonstration des SC Olching: Der amtierende Spitzenreiter der Bezirksliga Süd gewann am Mittwochabend mit 6:1 in Ohlstadt.

Nach drei Siegen in Serie im Jahr 2026 startete der Landesliga-Absteiger im Werdenfelser Land optimal in die Partie: Bereits nach sechs Minuten traf Jakob Zißelsberger zur SCO-Führung.

Die erste Halbzeit wird jedoch Teamkollege Ferenc Ambrus länger im Gedächtnis bleiben: Der 26-Jährige erzielte zunächst per Eigentor den Ausgleich für Ohlstadt. Und nach der erneuten SCO-Führung durch Jan Sostmann, sorgte Ambrus noch vor der Pause mit zwei Treffern dafür, dass Olching mit einer komfortablen 4:1-Führung in die Halbzeitpause ging. Nach dem Seitenwechsel machte Olching den Sack endgültig zu: Marco Kossi (63.) und Leon Heinzlmair (71.) schraubten das Ergebnis auf 6:1 in die Höhe.

Spitzenreiter Olching baut den Vorsprung an der Tabellenspitze durch den Kantersieg auf sieben Punkte aus. Am Sonntag gastiert der SCO beim SV Bad Heilbrunn. Ohlstadt bleibt dagegen Tabellenvierzehnter. Der Aufsteiger empfängt am Sonntag um 14 Uhr den SV Waldeck-Obermenzing.

SV Ohlstadt – SC Olching 1:6

SV Ohlstadt: Nicolas Kimpel, Jonas Thümmler, Kevin Lahmeyer (77. Denis Widmann), Klaus Zach, Vincent Finkert (56. Jakob Steffl) (63. Erolind Kamaj), Simon Nutzinger, Jakob Steffl (63. Erolind Kamaj), Jakob Sebald, Bernhard Kurz, Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf (63. Johannes Fischer) - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Niklas Uhle, Kevin Roth, Florian Hofmann (46. Moritz Vollmer), Connor Punzelt, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair (78. Adnan Ribo), Jakob Zißelsberger (70. Patrick Huljina), Ferenc Ambrus (63. Elias Schaffer), Kerem Kavuk (59. Marco Kossi), Omer Grbic - Trainer: Felix Mayer

Schiedsrichter: Hirad Aurahman (Puchheim) - Zuschauer: 113

Tore: 0:1 Jakob Zißelsberger (6.), 1:1 Ferenc Ambrus (22. Eigentor), 1:2 Jan Sostmann (38.), 1:3 Ferenc Ambrus (43.+3), 1:4 Ferenc Ambrus (45.), 1:5 Marco Kossi (63.), 1:6 Leon Heinzlmair (71.)