Bezirksliga-Spitzenreiter mit 2 Neuzugängen und weitere Transfers

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Beim Tabellenersten der Bezirksliga Oberschwaben gibt es zwei Neuzugänge. Vom FV Neufra aus der Kreisliga A2 Oberschwaben kommt der Mittelfelspieler Marko Konjevic. Zudem kehrt der Mittelfeldspieler Moritz Hayn (23) vom Ligakonkurrenten SV Sigmaringen zum FCM zurück. Erst zu Beginn dieser Saison wechselte Hayn von Mengen nach Sigmaringen und erzielte bisher drei Tore in 15 Spielen. Als Abgang steht Abwehrspieler German Wottschal fest, der in dieser Spielzeit bisher zu zwei Einsätzen in der Bezirksliga kam und 10 Spiele in der zweiten Mannschaft (Kreisliga A1 Oberschwaben) bestritt. Wottschal wechselt zu der SG Scheer/Ennetach in die Kreisliga B1 Oberschwaben.

FC Wacker Biberach



Der Tabellenzehnte der Kreisliga A2 Oberschwaben kann den zweiten Neuzugang vermelden. Nach Mircha David Gach (SG Ummendorf/Fischbach), kehrt nun Mittelfeldspieler David Nuic (21) zurück. Zur Saison 24/25 wechselte Nuic zur SGM Warthausen/Birkenhard und wird ab sofort wieder das Trikot das des FC Wacker Biberach tragen.

TSV Tettnang



