– Foto: Daniel Eckel
Bezirksliga-Spitzenreiter mit 2 Neuzugängen und weitere Transfers
Beim Tabellenersten der Bezirksliga Oberschwaben gibt es zwei Neuzugänge. Vom FV Neufra aus der Kreisliga A2 Oberschwaben kommt der Mittelfelspieler Marko Konjevic. Zudem kehrt der Mittelfeldspieler Moritz Hayn (23) vom Ligakonkurrenten SV Sigmaringen zum FCM zurück. Erst zu Beginn dieser Saison wechselte Hayn von Mengen nach Sigmaringen und erzielte bisher drei Tore in 15 Spielen. Als Abgang steht Abwehrspieler German Wottschal fest, der in dieser Spielzeit bisher zu zwei Einsätzen in der Bezirksliga kam und 10 Spiele in der zweiten Mannschaft (Kreisliga A1 Oberschwaben) bestritt. Wottschal wechselt zu der SG Scheer/Ennetach in die Kreisliga B1 Oberschwaben.
+++
FC Wacker Biberach
Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:
Der Tabellenzehnte der Kreisliga A2 Oberschwaben kann den zweiten Neuzugang vermelden. Nach Mircha David Gach (SG Ummendorf/Fischbach), kehrt nun Mittelfeldspieler David Nuic (21) zurück. Zur Saison 24/25 wechselte Nuic zur SGM Warthausen/Birkenhard und wird ab sofort wieder das Trikot das des FC Wacker Biberach tragen.
+++
TSV Tettnang
Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:
Der erfahrene Mittelfeldspieler Sandro Caltabiano (36) wechselt zum TSV Tettnang (Bezirksliga Bodensee). Zuletzt war Caltabiano bis zur Winterpause dieser Saison Spielertrainer beim Ligakonkurrenten SV Baindt, bevor er sein Amt nach über einem Jahr dort niederlegte. In dieser Spielzeit erzielte er bisher zwei Tore in 16 Spielen. Der TSV Tettnang steht momentan mit 18 Punkten auf dem Relegationsplatz (Rang 14).
+++
SK Weingarten
Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:
Die SK Weingarten, derzeit Tabellendritter in der Kreisliga A1 Bodensee, kann den ersten Neuzugang in der Winterpause präsentieren. Vom Bezirksligisten TSV Eschach kommt der Abwehrspieler Verite Lebeka (21), der dort seit der Saison 24/25 spielte.