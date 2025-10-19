Bezirksliga-Spitzenreiter festigt Tabellenführung

In einem sehr umkämpften Bezirksligaspiel bei schwierigen Bodenverhältnissen drehte der Tabellenführer SV Bad Rothenfelde eine 1:2-Pausenrückstand zum 3:2-Auswärtssieg beim Hagener SV.

Mitte der ersten Halbzeit verwandelte Ledjon Krasniqi einen an Sebastian Wulfgramm verursachten Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. Kurz vor der Pause brachte Hendrik Rethmann den Gastgeber erneut in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff erzielte Martim Monteiro Mendes den 2:2-Ausgleich für den Spitzenreiter. Zehn Minuten vor dem Ende gelang Aladin Bratic der erlösende Siegtreffer für die Gäste. Der SV Bad Rothenfelde verteidigte seinen Vorsprung von sieben Punkten an der Tabellenspitze. Der Hagener SV bleibt mit sechs Punkten unter dem Strich und muss im Kellerduell in einer Woche beim TUS Eintracht Rulle versuchen die Punkte einzufahren.

Luca Kleine Heitmeyer schockte die Gäste mit seinem frühen Tor zum 1:0 für den Hagener SV in der Anfangsphase. Die Freude des Gastgebers dauerte nicht lange.

"Heute haben wir ein sehr zerfahrenes Spiel gesehen. Auf dem Platz war es sehr schwierig kontrollierte Bälle zu spielen und zu verarbeiten. Wir sind dann 2x in der ersten Halbzeit in Rückstand geraten.In der zweiten Halbzeit haben wir versucht das Spiel ruhiger zu gestalten, was uns dann gut gelungen ist. Am Ende haben wir dann auch verdient gewonnen,“ sagte uns Trainer Stefan Ballsottemeyer (SV Bad Rothenfelde).

"Der SV Rothenfelde war am Ende cleverer und besser. Nach der zweiten Halbzeit schon ist das Ergebnis verdient. In der ersten Hälfte waren wir mindestens ebenbürtig,“ sagte uns Trainer Mathias Lührmann (Hagener SV).

So geht es weiter:

Am Sonntag, den 26. Oktober 2025 um 15.00 Uhr spielt der Hagener SV im Ruller Stavermann Sportpark gegen den TUS Eintracht Rulle.

Der SV Bad Rothenfelde trifft am Sonntag, den 26. Oktober 2025 um 15.00 Uhr - im Fupa-Liveticker - im Derby auf den SV Bad Laer.