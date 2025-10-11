Bezirksliga-Spitzenreiter baut die Tabellenführung aus

Der SV Bad Rothenfelde konnte nach einer bärenstarken zweiten Halbzeit gegen den TSV Riemsloh nach einem Pausenrückstand am Ende noch deutlich gewinnen und den Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Punkte ausbauen.

Timon Strothmann brachte die den TSV Riemsloh in der Anfangsphase in Führung. Der Gastgeber hatte in der Folge viele Feldvorteile, aber die Gästeführung hatte auch zur Pause noch bestand. Nach Wiederanpfiff blieb der SV Bad Rothenfelde klar tonangebend und erzielte nach knapp einer Stunde Spielzeit den verdienten Ledjon Krasniqi Ausgleichstreffer. Die Gäste hatten in der Phase dem Angriffdruck des Gastgebers nur wenig entgegenzusetzen und kassiert kurz nach dem Ausgleichstreffer durch Martim Monteiro Mendes den Führungstreffer zum 2:1. Ein Eigentor der Gäste zum 3:1 für den SV Bad Rothenfelde brachte zwanzig Minuten vor dem Ende die endgültige Entscheidung des Spiels. Martim Monteiro Mendes baute kurz darauf mit seinem zweiten Treffer die Führung auf 4:1 aus. Zwar sorgte Jörn Brune mit seinem Treffer zum 4:2 noch für eine Ergebniskosmetik für den TSV Riemsloh, aber Jorris Stübbe stellte mit seinem Treffer in der Schlußminute den alten Abstand wieder her.

"Wir haben heute das Spiel von Anfang an kontrolliert. Riemsloh hat es die ersten 45 Minuten gut gemacht, hat die Räume eng gemacht und ist dann auch mit 1:0 dann für sich in die Halbzeit gegangen. In der zweiten Halbzeit sind wir es weiterhin ruhig angegangen und haben aber dann auch unseren Chancen genutzt und so auch absolut verdient gewonnen," sagte uns Trainer Stefan Balsottenmeyer (SV Bad Rothenfelde).

„Auch wenn das Ergebnis für mich zu hoch ausfällt, ist es ein verdienter Sieg für den Spitzenreiter. Wir konnten 60 Minuten lang das Spiel offen gestalten, aber am Ende war die Qualität von Rothenfelde einfach zu hoch. In der ersten Halbzeit hatte Rothenfelde gefühlt 80 % Ballbesitz, konnte aber keine zwingenden Chancen heraus spielen. In der zweiten Halbzeit spielte Rothenfelde zielstrebiger, mit mehr Tempo und haben auch verdient die Tore gemacht. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Riemsloh vor allem in den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit viele Offensivaktionen hatte und mit ein wenig Glück vielleicht sogar auf 2-0 hätte stellen können. Nachdem 1-1 hatten wir dann 10 Minuten, in denen wir gar nicht wieder zurück ins Spiel gefunden haben und am Ende liegst du dann mit 4-1 zurück und dann ist es natürlich schwer, in Rothenfelde zurückzukommen. Dennoch haben wir heute gegen die mit Abstand beste Mannschaft der Liga für ein Aufsteiger ein gutes Spiel gezeigt. Rothenfelde kann sich eigentlich nur selbst schlagen und ich lege mich fest, dass diese Mannschaft mit dieser Qualität aufsteigen wird,“ lautet das Statement von Trainer Thomas Falke (TSV Riemsloh).

Wie geht es weiter?

Der TSV Riemsloh erwartet am Sonntag den 19. Oktober 2025 um 15.00 Uhr den TUS Eintracht Rulle im wichtigen Kellerduell.

Spitzenreiter SV Bad Rothenfelde spielt am Sonntag 19. Oktober 2025 um 15.00 Uhr beim Hagener SV.