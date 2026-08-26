Bezirksliga-Spieltag beginnt schon am Donnerstag

Der August 2026 schließt mit dem dritten Spieltag der Bezirksliga, der diesmal schon am Donnerstag beginnt. Wie die Spiele laufen, erfahrt ihr wie immer im großen Text von FuPa Niederrhein.
4. Spieltag
Do., 03.09.26 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - MSV Düsseldorf
Do., 03.09.26 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - DJK Novesia Neuss
Do., 03.09.26 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Hösel
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TV Kalkum-Wittlaer
So., 06.09.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SVG Neuss-Weissenberg
So., 06.09.26 15:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SG Benrath-Hassels
So., 06.09.26 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Unterbach - TuRU Düsseldorf
4. Spieltag
So., 06.09.26 11:45 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - ASV Mettmann
So., 06.09.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 06.09.26 12:45 Uhr DV Solingen II - SG Hackenberg
So., 06.09.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - HSV Langenfeld
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Remscheid - SC Breite Burschen Barmen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - BV Gräfrath
So., 06.09.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Germania Reusrath
So., 06.09.26 18:00 Uhr TSV Ronsdorf - SSV Germania Wuppertal
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - SC Union Nettetal II
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Rheydter SV - VfB Uerdingen
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen
Sa., 05.09.26 15:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuS Wickrath
So., 06.09.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg - FC Aldekerk
So., 06.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - CSV Marathon Krefeld
So., 06.09.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfR Krefeld-Fischeln
So., 06.09.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SpVg Odenkirchen
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Anadolu Türkspor Krefeld
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Weeze
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Xanten
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr DJK Rhede - VfB Rheingold Emmerich
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Kevelaerer SV
So., 06.09.26 15:00 Uhr PSV Wesel - SuS 09 Dinslaken
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Budberg II - Borussia Veen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Westfalia Anholt
So., 06.09.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 06.09.26 17:00 Uhr TuS Stenern - DJK Twisteden
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Dostlukspor Bottrop
Sa., 05.09.26 17:00 Uhr GSV Moers - SC 1920 Oberhausen
So., 06.09.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - Fortuna Bottrop
So., 06.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SuS 21 Oberhausen
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 06.09.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - TuS Asterlagen
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Duisburger SV 1900
So., 06.09.26 16:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Rhenania Bottrop
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr SV Burgaltendorf - Fatihspor Mülheim
So., 06.09.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - TuSEM Essen 1926
So., 06.09.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Preußen Eiberg
So., 06.09.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - 1. FC Wülfrath
So., 06.09.26 15:00 Uhr VfB Frohnhausen - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 06.09.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - Türkiyemspor Essen
So., 06.09.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - SSVg Velbert II
So., 06.09.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 06.09.26 15:30 Uhr Vogelheimer SV - Mülheimer SV 07
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