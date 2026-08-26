 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Bezirksliga-Spieltag beginnt schon am Donnerstag

Der August 2026 schließt mit dem dritten Spieltag der Bezirksliga, der diesmal schon am Donnerstag beginnt.

von André Nückel · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Bezirksliga beginnt am Donnerstag.
Bezirksliga beginnt am Donnerstag. – Foto: Marcel Eichholz

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Bezirksliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5

Der August 2026 schließt mit dem dritten Spieltag der Bezirksliga, der diesmal schon am Donnerstag beginnt. Wie die Spiele laufen, erfahrt ihr wie immer im großen Text von FuPa Niederrhein.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
19:30live

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:30

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
15:30

Fr., 28.08.2026, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
20:00

Fr., 28.08.2026, 19:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
19:30live

Fr., 28.08.2026, 20:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
20:00

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
15:30

Morgen, 20:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
20:00

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Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag
Do., 03.09.26 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - MSV Düsseldorf
Do., 03.09.26 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - DJK Novesia Neuss
Do., 03.09.26 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Hösel
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TV Kalkum-Wittlaer
So., 06.09.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SVG Neuss-Weissenberg
So., 06.09.26 15:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SG Benrath-Hassels
So., 06.09.26 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Unterbach - TuRU Düsseldorf

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Fr., 28.08.2026, 20:00 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
20:00

So., 30.08.2026, 13:00 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
13:00

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
SC Breite Burschen Barmen
SC Breite Burschen BarmenSC BB Barmen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
15:00

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
15:00

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born II
15:30

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
15:30live

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
SC Sonnborn
SC SonnbornSC Sonnborn
15:30live

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:00live

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
15:30

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Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag
So., 06.09.26 11:45 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - ASV Mettmann
So., 06.09.26 12:30 Uhr SSV Bergisch Born II - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 06.09.26 12:45 Uhr DV Solingen II - SG Hackenberg
So., 06.09.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - HSV Langenfeld
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Remscheid - SC Breite Burschen Barmen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC Sonnborn - BV Gräfrath
So., 06.09.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Germania Reusrath
So., 06.09.26 18:00 Uhr TSV Ronsdorf - SSV Germania Wuppertal


>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
15:30live

So., 30.08.2026, 13:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
13:30live

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschMeerbusch
15:30live

Fr., 28.08.2026, 20:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
20:00

Fr., 28.08.2026, 20:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
20:00live

So., 30.08.2026, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
15:15

Fr., 28.08.2026, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
20:00live

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
15:30live

So., 30.08.2026, 16:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
16:00

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Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - SC Union Nettetal II
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Rheydter SV - VfB Uerdingen
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen
Sa., 05.09.26 15:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuS Wickrath
So., 06.09.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg - FC Aldekerk
So., 06.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - CSV Marathon Krefeld
So., 06.09.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfR Krefeld-Fischeln
So., 06.09.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SpVg Odenkirchen
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Anadolu Türkspor Krefeld


>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
15:00live

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
DJK Rhede
DJK RhedeDJK Rhede
15:30

Sa., 29.08.2026, 16:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
16:00

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
15:00

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
15:30

So., 30.08.2026, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
16:00

Fr., 28.08.2026, 20:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
20:00live

Fr., 28.08.2026, 19:30 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
19:30live

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
15:00

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Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Weeze
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Xanten
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr DJK Rhede - VfB Rheingold Emmerich
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Kevelaerer SV
So., 06.09.26 15:00 Uhr PSV Wesel - SuS 09 Dinslaken
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Budberg II - Borussia Veen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Westfalia Anholt
So., 06.09.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 06.09.26 17:00 Uhr TuS Stenern - DJK Twisteden


>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
15:30live

Di., 01.09.2026, 19:30 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
19:30live

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:30live

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
15:30live

Fr., 28.08.2026, 19:45 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
19:45

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
15:30

So., 30.08.2026, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:15live

Sa., 29.08.2026, 18:30 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
18:30

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
15:30live

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Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Dostlukspor Bottrop
Sa., 05.09.26 17:00 Uhr GSV Moers - SC 1920 Oberhausen
So., 06.09.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - Fortuna Bottrop
So., 06.09.26 15:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SuS 21 Oberhausen
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 06.09.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 06.09.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - TuS Asterlagen
So., 06.09.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Duisburger SV 1900
So., 06.09.26 16:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Rhenania Bottrop

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

So., 30.08.2026, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
13:00live

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
15:00

Sa., 29.08.2026, 18:00 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
18:00

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
15:00

So., 30.08.2026, 13:00 Uhr
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
13:00

So., 30.08.2026, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
12:15

So., 30.08.2026, 15:15 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
15:15live

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor MH
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
15:00

So., 30.08.2026, 13:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
13:00

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Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr SV Burgaltendorf - Fatihspor Mülheim
So., 06.09.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - TuSEM Essen 1926
So., 06.09.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Preußen Eiberg
So., 06.09.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - 1. FC Wülfrath
So., 06.09.26 15:00 Uhr VfB Frohnhausen - Spvgg Sterkrade-Nord II
So., 06.09.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - Türkiyemspor Essen
So., 06.09.26 15:15 Uhr SuS Haarzopf - SSVg Velbert II
So., 06.09.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 06.09.26 15:30 Uhr Vogelheimer SV - Mülheimer SV 07

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

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