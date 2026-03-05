Bezirksliga-Spieltag beginnt am Freitag mit diesen Spielen

Der 22. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein beginnt diesmal geschlossen am Freitagabend, wenn gleich in allen Gruppen gespielt wird. Die Übersicht - so läuft das Wochenende!
23. Spieltag
Sa., 14.03.26 17:00 Uhr TSV Meerbusch II - ASV Mettmann
So., 15.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - VdS 1920 Nievenheim
So., 15.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DJK Sparta Bilk
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TV Kalkum-Wittlaer
So., 15.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - CfR Links Düsseldorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - Rhenania Hochdahl
23. Spieltag
So., 15.03.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - DV Solingen II
So., 15.03.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - TuSpo Richrath
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - Cronenberger SC
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 15.03.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - BV Gräfrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 15.03.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - Türkgücü Velbert
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SSV Berghausen
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Thomasstadt Kempen - CSV Marathon Krefeld
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr VfL Tönisberg - TuRa Brüggen
Sa., 14.03.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - 1. FC Viersen
Sa., 14.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Sportfreunde Neuwerk
So., 15.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 15.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - DJK Fortuna Dilkrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - OSV Meerbusch
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - TuS Xanten
So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfL Rhede
So., 15.03.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Kevelaerer SV
So., 15.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 15.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Hamminkelner SV
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TSV Weeze
So., 15.03.26 15:30 Uhr TuS Stenern - SGE Bedburg-Hau
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Haldern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Rindern
23. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - VfB Homberg II
So., 15.03.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Rhenania Hamborn
So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - GSG Duisburg
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SC 1920 Oberhausen
So., 15.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 15.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 15.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - TuS Asterlagen
So., 15.03.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Rheinland Hamborn
So., 15.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 18:45 Uhr SpVgg Steele - VfB Frohnhausen
So., 15.03.26 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 15.03.26 14:00 Uhr SuS Haarzopf - DJK Arminia Klosterhardt
So., 15.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Fatihspor Essen 2001
So., 15.03.26 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - Rot-Weiss Essen II
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - Vogelheimer SV
So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - SV Burgaltendorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - TuSEM Essen 1926
So., 15.03.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SpVgg Sterkrade 06/07
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: