Allgemeines
Kevelaer und Pfalzdorf spielen in der Gruppe 4.
Kevelaer und Pfalzdorf spielen in der Gruppe 4. – Foto: Pascal Derks

Bezirksliga-Spieltag 6 geht schon am Mittwoch los

Bezirksliga Niederrhein: Der 6. Spieltag startet am Mittwoch - alle Partien aller Mannschaften in der Übersicht.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
15:00live

Heute, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
20:00live

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
15:00

So., 21.09.2025, 16:00 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
16:00

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
15:30

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
15:00

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:30

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
15:30

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
15:00

Das ist der nächste Spieltag


7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 28.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - ASV Mettmann
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - Rhenania Hochdahl
So., 28.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SVG Neuss-Weissenberg
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Hösel - Lohausener SV
So., 28.09.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 28.09.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - TV Kalkum-Wittlaer

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 2

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
15:30

So., 21.09.2025, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
13:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
15:00live

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
15:30live

So., 21.09.2025, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
12:45

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
15:00

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
15:15

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
15:30

So., 21.09.2025, 18:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
18:00

Das ist der nächste Spieltag

7. Spieltag
Do., 25.09.25 19:45 Uhr SC Germania Reusrath - Cronenberger SC
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr HSV Langenfeld - TuSpo Richrath
So., 28.09.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - BV Gräfrath
So., 28.09.25 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SSV Berghausen
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - DV Solingen II
So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr SG Hackenberg - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - Türkgücü Velbert

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
15:30

Sa., 20.09.2025, 18:00 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
18:00live

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:00live

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
15:30live

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
15:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
15:00live

Sa., 20.09.2025, 18:00 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
18:00

Sa., 20.09.2025, 18:30 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
18:30live

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
15:30live

Das ist der nächste Spieltag

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SV Lürrip - 1. FC Viersen
Sa., 27.09.25 17:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - OSV Meerbusch
Sa., 27.09.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 28.09.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - 1. FC Mönchengladbach
So., 28.09.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuRa Brüggen
So., 28.09.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk
So., 28.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 28.09.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TuS Wickrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TSV Krefeld-Bockum

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
19:30live

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
15:00

So., 21.09.2025, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
16:00live

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
15:00

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
15:30

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
15:00live

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
15:00

So., 21.09.2025, 13:15 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
13:15live

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
20:00

Das ist der nächste Spieltag

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SV Haldern
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Westfalia Anholt - VfL Rhede
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 28.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Hamminkelner SV
So., 28.09.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - SGE Bedburg-Hau
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Stenern - TSV Weeze
So., 28.09.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Rindern
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Kevelaerer SV

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
15:30

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:00

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:15live

Sa., 20.09.2025, 19:00 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
19:00

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
15:15

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
15:00

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
15:30

Sa., 20.09.2025, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
18:00live

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:30live

Das ist der nächste Spieltag

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr VfL Repelen - GSG Duisburg
Sa., 27.09.25 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Genc Osman Duisburg
So., 28.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfB Homberg II
So., 28.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Duisburger FV 08
So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Rhenania Hamborn
So., 28.09.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Rheinland Hamborn
So., 28.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - TuS Asterlagen
So., 28.09.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SC 1920 Oberhausen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
15:15

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
15:00

So., 21.09.2025, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
13:30live

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
15:30

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
15:00live

So., 21.09.2025, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
16:00

So., 21.09.2025, 12:30 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
12:30

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
15:30live

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
15:30

Das ist der nächste Spieltag

7. Spieltag
So., 28.09.25 14:00 Uhr SuS Haarzopf - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 28.09.25 15:00 Uhr SpVgg Steele - SV Burgaltendorf
So., 28.09.25 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - Dostlukspor Bottrop
So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - Vogelheimer SV
So., 28.09.25 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - DJK Arminia Klosterhardt
So., 28.09.25 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 28.09.25 15:30 Uhr TuSEM Essen 1926 - Heisinger SV
So., 28.09.25 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - VfB Frohnhausen
So., 28.09.25 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - Fatihspor Essen 2001

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

