Bezirksliga-Spieltag 6 geht schon am Mittwoch los

Bezirksliga Niederrhein: Der 6. Spieltag startet am Mittwoch - alle Partien aller Mannschaften in der Übersicht.
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 28.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - ASV Mettmann
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - Rhenania Hochdahl
So., 28.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SVG Neuss-Weissenberg
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Hösel - Lohausener SV
So., 28.09.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 28.09.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - TV Kalkum-Wittlaer
7. Spieltag
Do., 25.09.25 19:45 Uhr SC Germania Reusrath - Cronenberger SC
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr HSV Langenfeld - TuSpo Richrath
So., 28.09.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - BV Gräfrath
So., 28.09.25 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SSV Berghausen
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - DV Solingen II
So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr SG Hackenberg - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - Türkgücü Velbert
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SV Lürrip - 1. FC Viersen
Sa., 27.09.25 17:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - OSV Meerbusch
Sa., 27.09.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - DJK Fortuna Dilkrath
So., 28.09.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - 1. FC Mönchengladbach
So., 28.09.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuRa Brüggen
So., 28.09.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk
So., 28.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 28.09.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - TuS Wickrath
So., 28.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TSV Krefeld-Bockum
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SV Haldern
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Westfalia Anholt - VfL Rhede
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 28.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Hamminkelner SV
So., 28.09.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - SGE Bedburg-Hau
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Stenern - TSV Weeze
So., 28.09.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Rindern
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Kevelaerer SV
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr VfL Repelen - GSG Duisburg
Sa., 27.09.25 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Genc Osman Duisburg
So., 28.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfB Homberg II
So., 28.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Duisburger FV 08
So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Rhenania Hamborn
So., 28.09.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Rheinland Hamborn
So., 28.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - TuS Asterlagen
So., 28.09.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SC 1920 Oberhausen
7. Spieltag
So., 28.09.25 14:00 Uhr SuS Haarzopf - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 28.09.25 15:00 Uhr SpVgg Steele - SV Burgaltendorf
So., 28.09.25 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - Dostlukspor Bottrop
So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - Vogelheimer SV
So., 28.09.25 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - DJK Arminia Klosterhardt
So., 28.09.25 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 28.09.25 15:30 Uhr TuSEM Essen 1926 - Heisinger SV
So., 28.09.25 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - VfB Frohnhausen
So., 28.09.25 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - Fatihspor Essen 2001
