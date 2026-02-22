 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Bezirksliga, Spieltag 20: alle Spiele, alle Tore!

In der Bezirksliga Niederrhein finden bereits am Freitag viele Spiele statt.

von André Nückel · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser
Fokus Bezirksliga!
Fokus Bezirksliga! – Foto: Bastian Beckers

Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5

In der Bezirksliga Niederrhein finden bereits am Freitag viele Spiele statt. Die Spiele könnt ihr auf FuPa wie gewohnt verfolgen - klickt euch rein! So läuft der 20. Spieltag:

__________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Heute, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
3
2

Gestern, 17:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
3
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
2
4

Fr., 20.02.2026, 19:30 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
4
4
Abpfiff

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
0
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
1
2

Fr., 20.02.2026, 19:30 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
6
1
Abpfiff

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
3
1
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

21. Spieltag
So., 01.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - CfR Links Düsseldorf
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - DJK Sparta Bilk
So., 01.03.26 15:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Meerbusch II
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SG Benrath-Hassels
So., 01.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - DSC 99 Düsseldorf
So., 01.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TV Kalkum-Wittlaer
So., 01.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - ASV Mettmann

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Fr., 20.02.2026, 19:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
0
0
Abpfiff

Heute, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
0
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
15:30

Heute, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
1
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
5
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
3
3

Heute, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
4
3

Heute, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
0
0

____

Das ist der nächste Spieltag

21. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 01.03.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - Cronenberger SC
So., 01.03.26 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - DV Solingen II
So., 01.03.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - BV Gräfrath
So., 01.03.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SSV Berghausen
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - TuSpo Richrath
So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 01.03.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - SSVg Velbert II
So., 01.03.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - FK Jugoslavija Wuppertal

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

Gestern, 18:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
4
2
Abpfiff

Fr., 20.02.2026, 20:15 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
7
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
2
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
6
1
+Video

Heute, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
3
0

Heute, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
5
2

Heute, 15:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
1
2

____

Das ist der nächste Spieltag

21. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr 1. FC Viersen - TuS Wickrath
Sa., 28.02.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuRa Brüggen
Sa., 28.02.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - OSV Meerbusch
So., 01.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Sportfreunde Neuwerk
So., 01.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - CSV Marathon Krefeld
So., 01.03.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - DJK Fortuna Dilkrath
So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TSV Krefeld-Bockum
So., 01.03.26 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - VfR Krefeld-Fischeln

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
1
1

Heute, 15:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
1
5
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
2
1
Abpfiff
+Video

Heute, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
2
1

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
5
1
Abpfiff

Fr., 20.02.2026, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
1
1

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
Abgesagt

Heute, 15:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
2
1

____

Das ist der nächste Spieltag

21. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Hamminkelner SV
So., 01.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TSV Weeze
So., 01.03.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SGE Bedburg-Hau
So., 01.03.26 15:00 Uhr Viktoria Goch II - TuS Stenern
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 01.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - VfL Rhede
So., 01.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Kevelaerer SV
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TuS Xanten
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Haldern - SV Rindern

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

Gestern, 18:30 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
4
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
1
1
+Video

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
0
4

Fr., 20.02.2026, 19:30 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
1
3
Abpfiff
+Video

Gestern, 19:00 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
2
4
Abpfiff

Fr., 20.02.2026, 19:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
1
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
0
7
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
2
2
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

21. Spieltag
Sa., 28.02.26 17:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SC 1920 Oberhausen
So., 01.03.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Rhenania Hamborn
So., 01.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - GSG Duisburg
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 01.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - VfB Homberg II
So., 01.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 01.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Spvgg Meiderich 06/95
So., 01.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Rheinland Hamborn
So., 01.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SV Genc Osman Duisburg

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

Heute, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
3
0

Heute, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
1
0

Fr., 20.02.2026, 18:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
0
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:30

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
3
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
2
1

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
0
0

____

Das ist der nächste Spieltag

21. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr SuS Haarzopf - SV Burgaltendorf
So., 01.03.26 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - DJK Arminia Klosterhardt
So., 01.03.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 01.03.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - Fatihspor Essen 2001
So., 01.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Sportfreunde Königshardt
So., 01.03.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - Vogelheimer SV
So., 01.03.26 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - VfB Frohnhausen
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - TuSEM Essen 1926
So., 01.03.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Rot-Weiss Essen II

________________

