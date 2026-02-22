Bezirksliga, Spieltag 20: alle Spiele, alle Tore!

In der Bezirksliga Niederrhein finden bereits am Freitag viele Spiele statt. Die Spiele könnt ihr auf FuPa wie gewohnt verfolgen - klickt euch rein! So läuft der 20. Spieltag:
21. Spieltag
So., 01.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - CfR Links Düsseldorf
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - DJK Sparta Bilk
So., 01.03.26 15:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Meerbusch II
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SG Benrath-Hassels
So., 01.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - DSC 99 Düsseldorf
So., 01.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TV Kalkum-Wittlaer
So., 01.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - ASV Mettmann
21. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 01.03.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - Cronenberger SC
So., 01.03.26 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - DV Solingen II
So., 01.03.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - BV Gräfrath
So., 01.03.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SSV Berghausen
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - TuSpo Richrath
So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 01.03.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - SSVg Velbert II
So., 01.03.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - FK Jugoslavija Wuppertal
21. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr 1. FC Viersen - TuS Wickrath
Sa., 28.02.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuRa Brüggen
Sa., 28.02.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - OSV Meerbusch
So., 01.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - Sportfreunde Neuwerk
So., 01.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - CSV Marathon Krefeld
So., 01.03.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - DJK Fortuna Dilkrath
So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TSV Krefeld-Bockum
So., 01.03.26 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - VfR Krefeld-Fischeln
21. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Hamminkelner SV
So., 01.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TSV Weeze
So., 01.03.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SGE Bedburg-Hau
So., 01.03.26 15:00 Uhr Viktoria Goch II - TuS Stenern
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 01.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - VfL Rhede
So., 01.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Kevelaerer SV
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TuS Xanten
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Haldern - SV Rindern
21. Spieltag
Sa., 28.02.26 17:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SC 1920 Oberhausen
So., 01.03.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Rhenania Hamborn
So., 01.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - GSG Duisburg
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 01.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - VfB Homberg II
So., 01.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 01.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Spvgg Meiderich 06/95
So., 01.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Rheinland Hamborn
So., 01.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SV Genc Osman Duisburg
21. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr SuS Haarzopf - SV Burgaltendorf
So., 01.03.26 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - DJK Arminia Klosterhardt
So., 01.03.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 01.03.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - Fatihspor Essen 2001
So., 01.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Sportfreunde Königshardt
So., 01.03.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - Vogelheimer SV
So., 01.03.26 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - VfB Frohnhausen
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - TuSEM Essen 1926
So., 01.03.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Rot-Weiss Essen II
