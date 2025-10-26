 2025-10-15T11:43:40.576Z

Bezirksliga-Spieltag 11: So lief der Spieltag!

In der Bezirksliga Niederrhein beginnt am Freitag der 11. Spieltag. Was euch erwartet.

Spieltag 11 in der Bezirksliga Niederrhein: alle Spiele, alle Tore, alle Ticker - hier gibt es die große Übersicht.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Heute, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
4
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
3
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
4
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
8
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
0
5
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
1
2
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - VdS 1920 Nievenheim
So., 02.11.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SG Benrath-Hassels
So., 02.11.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SV Hösel
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - MSV Düsseldorf
So., 02.11.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - CfR Links Düsseldorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - TSV Bayer Dormagen
So., 02.11.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TSV Eller 04
So., 02.11.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - Ratingen 04/19 U23 II
So., 02.11.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - DSC 99 Düsseldorf

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 2

Heute, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
2
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
0
7
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
1
1
Abpfiff

Heute, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
0
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
2
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
1
3
Abpfiff
+Video

Fr., 24.10.2025, 19:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
5
5
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - BV Gräfrath
So., 02.11.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - SG Hackenberg
So., 02.11.25 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SSV Germania Wuppertal
So., 02.11.25 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 02.11.25 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SC Germania Reusrath
So., 02.11.25 15:30 Uhr TuSpo Richrath - DV Solingen II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - HSV Langenfeld
So., 02.11.25 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
So., 02.11.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - SSVg Velbert II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Heute, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
2
4
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
4
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
1
3
Abpfiff

Fr., 24.10.2025, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
5
2

Heute, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
4
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
0
4
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
1
2
Abpfiff

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
0
1

Das ist der nächste Spieltag

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TSV Krefeld-Bockum
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SV Lürrip - SC Union Nettetal II
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - VfR Krefeld-Fischeln
So., 02.11.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - OSV Meerbusch
So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Thomasstadt Kempen
So., 02.11.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 02.11.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - CSV Marathon Krefeld
So., 02.11.25 16:00 Uhr VfL Tönisberg - SSV Grefrath 1910/24

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Heute, 15:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
2
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
6
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
2
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
2
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
4
3
Abpfiff

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
0
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
0
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
3
3
Abpfiff
+Video

Das ist der nächste Spieltag

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Xanten
So., 02.11.25 13:30 Uhr Kevelaerer SV - Viktoria Goch II
So., 02.11.25 14:30 Uhr Hamminkelner SV - SGE Bedburg-Hau
So., 02.11.25 14:30 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde Broekhuysen
So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 02.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - TSV Weeze
So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - Alemannia Pfalzdorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Haldern - Westfalia Anholt
So., 02.11.25 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Stenern

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Heute, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
2
5
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
2
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
2
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
3
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
5
1
Abpfiff

Fr., 24.10.2025, 19:30 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
1
7
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
4
1
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr Mülheimer SV 07 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Sa., 01.11.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Spvgg Meiderich 06/95
So., 02.11.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 02.11.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Viktoria Buchholz
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - VfB Homberg II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SuS 09 Dinslaken
So., 02.11.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfL Repelen
So., 02.11.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger SV 1900
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Schwarz-Weiß Alstaden

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Heute, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
0
8
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
1
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
0
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
1
3
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
4
0

Heute, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
1
2
Abpfiff
+Video

Heute, 13:45 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
1
1
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

12. Spieltag
So., 02.11.25 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - SpVgg Steele
So., 02.11.25 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 02.11.25 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Sportfreunde Königshardt
So., 02.11.25 14:00 Uhr SuS Haarzopf - DJK Arminia Lirich 1920
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - TuSEM Essen 1926
So., 02.11.25 15:30 Uhr Vogelheimer SV - Fatihspor Essen 2001
So., 02.11.25 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 02.11.25 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Heisinger SV
So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Rot-Weiss Essen II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

