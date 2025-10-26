Bezirksliga-Spieltag 11: So lief der Spieltag!

Spieltag 11 in der Bezirksliga Niederrhein: alle Spiele, alle Tore, alle Ticker - hier gibt es die große Übersicht.
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - VdS 1920 Nievenheim
So., 02.11.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SG Benrath-Hassels
So., 02.11.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SV Hösel
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - MSV Düsseldorf
So., 02.11.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - CfR Links Düsseldorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - TSV Bayer Dormagen
So., 02.11.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TSV Eller 04
So., 02.11.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - Ratingen 04/19 U23 II
So., 02.11.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - DSC 99 Düsseldorf
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - BV Gräfrath
So., 02.11.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - SG Hackenberg
So., 02.11.25 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SSV Germania Wuppertal
So., 02.11.25 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 02.11.25 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SC Germania Reusrath
So., 02.11.25 15:30 Uhr TuSpo Richrath - DV Solingen II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - HSV Langenfeld
So., 02.11.25 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
So., 02.11.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - SSVg Velbert II
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TSV Krefeld-Bockum
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SV Lürrip - SC Union Nettetal II
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - VfR Krefeld-Fischeln
So., 02.11.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - OSV Meerbusch
So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Thomasstadt Kempen
So., 02.11.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 02.11.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - CSV Marathon Krefeld
So., 02.11.25 16:00 Uhr VfL Tönisberg - SSV Grefrath 1910/24
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Xanten
So., 02.11.25 13:30 Uhr Kevelaerer SV - Viktoria Goch II
So., 02.11.25 14:30 Uhr Hamminkelner SV - SGE Bedburg-Hau
So., 02.11.25 14:30 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde Broekhuysen
So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 02.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - TSV Weeze
So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - Alemannia Pfalzdorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Haldern - Westfalia Anholt
So., 02.11.25 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Stenern
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr Mülheimer SV 07 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Sa., 01.11.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Spvgg Meiderich 06/95
So., 02.11.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 02.11.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Viktoria Buchholz
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - VfB Homberg II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SuS 09 Dinslaken
So., 02.11.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfL Repelen
So., 02.11.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger SV 1900
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Schwarz-Weiß Alstaden
12. Spieltag
So., 02.11.25 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - SpVgg Steele
So., 02.11.25 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 02.11.25 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Sportfreunde Königshardt
So., 02.11.25 14:00 Uhr SuS Haarzopf - DJK Arminia Lirich 1920
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - TuSEM Essen 1926
So., 02.11.25 15:30 Uhr Vogelheimer SV - Fatihspor Essen 2001
So., 02.11.25 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 02.11.25 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Heisinger SV
So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Rot-Weiss Essen II
