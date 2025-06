Bezirksliga-Spielpläne: So sehen die ersten Spieltage aus

Bezirksspielleiter Dominik Fraunholz hat den 32 Bezirksliga-Vereinen in dieser Woche die – wichtig: vorläufigen – Spielpläne geschickt. Der Startschuss fällt am Wochenende des 18. bis 20. Juli. In der Bezirksliga Süd kommt es zum Auftakt unter anderem zu einem Derby-Kracher in Lappersdorf. Dort lädt Landesliga-Absteiger TSV Kareth den TB/ASV Regenstauf. Auch Kareths Mitabsteiger FC Amberg startet mit einem Freitagabend-Heimspiel in die Saison. Insgesamt sieben Aufsteiger geben den beiden Staffeln einen frischen Anstrich. So sehen die ersten drei Spieltage in der Bezirksliga Nord und Süd aus.

Bezirksliga Süd



1. Spieltag (18. bis 20. Juli)

FC Viehhausen – SV Schwarzhofen (Fr. 18.30 Uhr)

SV Wenzenbach – SpVgg Ramspau (Fr. 18.30 Uhr)

TSV Kareth-Lappersdorf – TB/ASV Regenstauf (Fr. 19 Uhr)

SV Breitenbrunn – BSC Regensburg (Sa. 15 Uhr)

SpVgg Hainsacker – FSV Prüfening (So. 15 Uhr)

VfB Bach – 1. FC Schwarzenfeld (So. 15 Uhr)

FC Thalmassing – FC Pielenhofen-Adlersberg (So. 15 Uhr)

SV Töging – TV Parsberg (So. 15.15 Uhr)



2. Spieltag (25. bis 27. Juli)

BSC Regensburg – FC Thalmassing (Fr. 18.30 Uhr)

FC Pielenhofen-Adlersberg – FC Viehhausen (Sa. 15 Uhr)

1. FC Schwarzenfeld – TSV Kareth-Lappersdorf (Sa. 18 Uhr)

FSV Prüfening – SV Wenzenbach (So. 13.15 Uhr)

TB/ASV Regenstauf – SpVgg Hainsacker (So. 14.30 Uhr)

SV Schwarzhofen – SV Töging (So. 15 Uhr)

TV Parsberg – VfB Bach (So. 15 Uhr)

SpVgg Ramspau – SV Breitenbrunn (So. 15.15 Uhr)



3. Spieltag (1. bis 3. August)

FC Viehhausen – BSC Regensburg (Fr. 18.30 Uhr)

TSV Kareth-Lappersdorf – TV Parsberg (Fr. 19 Uhr)

SV Breitenbrunn – FSV Prüfening (Sa. 15 Uhr)

TB/ASV Regenstauf – 1. FC Schwarzenfeld (So. 14.30 Uhr)

SpVgg Hainsacker – SV Wenzenbach (So. 15 Uhr)

VfB Bach – SV Schwarzhofen (So. 15 Uhr)

FC Thalmassing – SpVgg Ramspau (So. 15 Uhr)

SV Töging – FC Pielenhofen-Adlersberg (So. 15.15 Uhr)







Bezirksliga Nord



1. Spieltag (18. bis 20. Juli)

SV Inter Bergsteig Amberg – SpVgg Vohenstrauß (Fr. 18.30 Uhr)

DJK Arnschwang – FC Furth im Wald (Fr. 19 Uhr)

FC Amberg – SG Chambtal (Fr. 20 Uhr)

SpVgg SV Weiden II – TSV Tännesberg (Sa. 15 Uhr)

SF Ursulapoppenricht – FC Weiden-Ost (Sa. 15.30 Uhr)

SpVgg Pfreimd – 1.FC Schlicht (So. 15 Uhr)

SpVgg Schirmitz – SV Hahnbach (So. 15 Uhr)

FC Wernberg – FC Raindorf (So. 15.15 Uhr)



2. Spieltag (25. bis 27. Juli)

SG Chambtal – SV Inter Bergsteig Amberg (Fr. 18.30 Uhr)

SV Hahnbach – SF Ursulapoppenricht (Fr. 18.30 Uhr)

FC Weiden-Ost – FC Wernberg (Fr. 18.30 Uhr)

TSV Tännesberg – SpVgg Pfreimd (Sa. 15 Uhr)

1.FC Schlicht – DJK Arnschwang (Sa. 15.30 Uhr)

FC Raindorf – FC Amberg (Sa. 17.15 Uhr)

FC Furth im Wald – SpVgg Schirmitz (So. 15.15 Uhr)

SpVgg Vohenstrauß – SpVgg SV Weiden II (So. 15.30 Uhr)



3. Spieltag (1. bis 3. August)

SV Inter Bergsteig Amberg – FC Raindorf (Fr. 18.30 Uhr)

FC Amberg – FC Weiden-Ost (Fr. 20 Uhr)

SpVgg SV Weiden II – SG Chambtal (Sa. 15 Uhr)

SF Ursulapoppenricht – FC Wernberg (Sa. 17.45 Uhr)

DJK Arnschwang – TSV Tännesberg (So. 15 Uhr)

SpVgg Pfreimd – SpVgg Vohenstrauß (So. 15 Uhr)

SV Hahnbach – FC Furth im Wald (So. 15 Uhr)

SpVgg Schirmitz – 1.FC Schlicht (So. 15 Uhr)