Bezirksliga-Spielercoach, Futsal-Bundesligakicker & Personal-Trainer

Einen Tage ohne Fußball gibt es für Asllan Shalaj im Normalfall nicht. Der 29-Jährige ist Spielercoach beim ambitionierten Bezirksligisten SV Türk Gücü Straubing, kickt nebenbei in der Futsal-Bundesliga für die Young Boys Balkan Pfarrkirchen und arbeitet zudem als Personal-Trainer für Kinder und Jugendliche.

Asllan, mit dem SV Türk Gücü Straubing habt ihr vor der Winterpause noch zwei sehr wichtige Spiele zu absolvieren. Dem Auswärtsspiel beim SV Neufraunhofen folgt das Duell gegen den TV Aiglsbach. Mit welcher Zielsetzung geht ihr in die beiden Partien? Asllan Shalaj (29): Wenn wir in Neufraunhofen nicht verlieren und Aiglsbach daheim schlagen, wäre ich zufrieden. Das werden aber zwei ganz schwere Partien, zumal die Platzverhältnisse nicht besser werden.

Ihr wurdet vor der Saison von der Konkurrenz zum Topfavoriten auserkoren, seid aktuell allerdings nur Vierter. Was sagt du zu eurem bisherigen Saisonverlauf?

Ich bin grundsätzlich nicht unzufrieden. Klar könnten oder müssten wir vielleicht sogar ein paar Punkte mehr haben, liegen aber nur drei Zähler hinter Tabellenführer Ergolding zurück. Intern war und ist der Aufstieg nie als Saisonziel ausgegeben worden. Durch Neuzugänge wie Tobi Richter und Ashour Abraham sind wir in eine Rolle gedrängt worden, für die wir nichts können und die wir akzeptieren müssen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir einige ganz junge Spieler ins Team eingebaut haben und ein paar ganz wichtige Akteuere - vor allem im Defensivbereich - schon über einen längeren Zeitraum zu ersetzen hatten. Von daher ist alles gut.













Neben deinem Spielertrainer-Engagement stehst du auch regelmäßig für die Young Boys Balkan in der Futsal-Bundesliga auf dem Hallenparkett. Als Aufsteiger nehmt ihr derzeit den letzten Platz ein. Ist die Futsal-Eliteliga eine Nummer zu groß für euch?

Das würde ich so nicht sagen. Das Hauptproblem ist, dass wir im Gegensatz zu den anderen Klubs kaum miteinander trainieren können, weil viele unserer Spieler Vereinsfußball spielen und deshalb während der Freiluftsaison keine Zeit für zusätzliche Futsal-Einheiten haben. Dazu gehöre auch ich und leider kann ich ohnehin nicht alle Spiele mitmachen, weil mein Engagement beim SV Türk Gücü Straubing Priorität hat. Die Qualität, um in der Bundesliga zu bleiben, haben wir. Allerdings müssen wir schön langsam Punkte holen, ansonsten wird die Lage immer schwieriger.









Bei den Young Boys Balkan gehört Shalaj zu den tragenden Säulen – Foto: Thomas Martner









Warum tust du dir diesen Stress mit der Futsal-Bundesliga eigentlich an?

Weil ich gerne zocke und Futsal eine coole Sache ist.





Beruflich bist du im Bereich Fußball als Personaltrainer unterwegs. Was kann man sich darunter vorstellen?

Ich arbeite überwiegend mit Kindern und Jugendlichen. In individuellen Einheiten trainieren wir fast ausschließlich im technischen Bereich. Ein Job, der mir viel Spaß macht.





Weniger Spaß hat dir vermutlich das Kurzzeit-Intermezzo bei der SpVgg Hankofen-Hailing gemacht. Beim Regionalligisten musstest du dich überwiegend mit der Rolle des Ergänzungsspielers zufrieden geben. Welches Resümee ziehst du mit ein paar Monaten Abstand?

Ich hätte mir mehr Spielzeit und Vertrauen gewünscht. Das war aber nicht der ausschlaggebende Punkt, warum ich den Verein bereits nach ein paar Monaten wieder verlassen habe. Mein Vater ist schwer krank und es gibt wichtigere Dinge im Leben als Fußball. Regionalliga ist mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden und bei Türk Gücü habe ich mit Tobi Richter und Betim Nikqi zwei hervorragende Co-Trainer an meiner Seite, die mir viel Arbeit abnehmen. Wenn ich mal nicht da sein kann, ist es kein Beinbruch. In der Regionalliga muss man immer da sein. Dennoch bin ich überzeugt, dass ich mich auf Dauer durchgesetzt hätte.





Wie sieht deine sportliche Zukunft aus?

Ich habe beim SV Türk Gücü Straubing bis zum 30. Juni 2027 Vertrag.