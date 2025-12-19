Bezirksliga-Spieler wechselt vom Ersten zum Letzten

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Der 38-jährige Defensivmann Dennis Riehle verlässt in der aktuellen Winterpause den FC Reutlingen in der Kreisliga B4 Alb und verstärkt zur zweiten Saisonhälfte den TSV Altenburg in der Kreisliga B3 Alb. Riehle spielte bereits vn 2020 bis 2022 für Altenburg und kehrt nun zum TSV zurück.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Blaustein

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Mit Leon Agaj verstärkt zur Rückrunde ein 22-jähriger Offensivmann den TSV Blaustein. Damit wechselt der Stürmer innerhalb der Bezirksliga Donau/Iller vom Tabellenführer SV Westerheim zum Schlusslicht. In Westerheim kam er seit 2024 auf 22 Einsätze und zehn Torbeteiligungen. Zuvor sammelte der Youngster bei der TSG Ehingen bereits Landesliga-Erfahrung und spielte in der Junioren-Bundesliga für den SSV Ulm.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

GFV Ermis Metanastis Stuttgart

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Der 27-jährige Mittelfeldmann Alessio Martino wechselt in der laufenden Winterpause von TuS Freiberg (Kreisliga B2 Enz/Murr) zum GFV Ermis Stuttgart in die Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen. Der Akteur stand insgesamt 88 Mal für Freiberg auf dem Platz und erzielte dabei 53 Treffer. Nun verstärkt er den GFV, der aktuell auf dem neunten Rang steht.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++