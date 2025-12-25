Bezirksliga-Spieler verstärkt Kreisliga-Kellerkind und Transfers

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Der Türkspor Nürtingen präsentiert heute seinen ersten Winterneuzugang! Stergios Chatzoglou wechselt vom SV 03 Tübingen zu uns und verstärkt unser Team auf der Torhüter-Position. Mit jeder Menge Leidenschaft, Ehrgeiz und Einsatz wird er unsere Defensive stabilisieren und zwischen den Pfosten alles geben! Willkommen beim Türkspor Nürtingen, Stergios! Auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit!

Der Türkspor Nürtingen verstärkt seine Offensive zur Winterpause! Mit Valon Dodaj bekommen wir einen gelernten Stürmer, der ab sofort für Torgefahr sorgen wird. Seine bisherigen Stationen FV Neuhausen, VfL Kirchheim, SC Geislingen, Calcio Echterdingen. Valon wird uns im Angriff neue Impulse geben und unsere Offensive weiter stärken. Valon wechselt von der Landesligamannschaft des FV Neuhausen zu uns nach Nürtingen. Wir freuen uns sehr über diesen Transfer und können es kaum erwarten, Valon bald in unseren Farben auf dem Platz zu sehen. Willkommen beim Türkspor Nürtingen, Valon!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Mähringen

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

In der Kreisliga B2 Donau/Iller steht der SV Mähringen zur Winterpause auf dem elften Rang. Nun hat sich der Kreisligist verstärkt, denn Timo Engstler wechselt von Bezirksligist TSV Blaustein nach Mähringen. Bereits in den vergangenen Jahren sammelte der 22-jährige Verteidiger viel Erfahrung beim VfL Ulm/Neu-Ulm.

