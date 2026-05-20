Bezirksliga-Spieler stirbt bei Expedition mit Star-Segler

Am gestrigen Tage erhielt die FuPa-Redaktion die traurige Nachricht, dass ein Spieler aus einem Kader gestrichen werden muss. Bezirksligist FSC Eisbergen verlor vor einem Monat ein langjähriges Vereinsmitglied. Der 32-jährige Lukas Wehage gehörte seit klein auf zur FSC-Familie und spielte seit vielen Jahren für die 1. Mannschaft. Am 22. April verstarb er bei einer Atlantik-Expedition mit dem deutschen Forschungsschiff „Malizia Explorer" um den deutschen Star-Segler Boris Herrmann. Bei einem Tauchgang in einer Bucht der brasilianischen Inselgruppe Fernando de Noronha passierte das tragische Unglück. Laut der brasilianischen Gesundheitsbehörde erlitt Wehage plötzlich eine „Ohnmacht unter Wasser“.
Der FSC Eisbergen verlegte damals seine anstehenden Partien und trat am 3. Mai wieder in der Bezirksliga 1 an. Mit einer emotionalen Halbzeitansprache motivierte Coach Martin Prange seine Mannschaft beim Stand von 1:3 mit den Worten: „Lukas hätte das so nicht hingenommen". Obwohl der Sport völlig im Hintergrund stand, erreichte Eisbergen in Unterzahl noch ein 4:4-Remis gegen den TuS Tengern. Der Klassenerhalt ist inzwischen geschafft, im Sommer geht es in die neunte Bezirksliga-Saison in Folge.
Herrmann, Gründer des Forschungsschiffes Malizia Explorer, ist Deutschlands bekanntester Hochsee- und Extremsegler. Der 1981 in Oldenburg geborene Profisportler segelt regelmäßig die härtesten Regatten der Welt, darunter das Solo-Nonstop-Rennen Vendée Globe und The Ocean Race. Er ist zudem für sein Engagement im Klimaschutz bekannt. Auf Social Media schreibt er:
"Das Team Malizia bestätigt gemeinsam mit der Familie zutiefst bestürzt den Tod von Lukas Wehage, 32 Jahre alt, aus Deutschland, der an Bord des Forschungsschiffs „Malizia Explorer“ tätig war.
Das tragische Unglück ereignete sich am Mittwochnachmittag, dem 22. April 2026 (Ortszeit), in Fernando de Noronha – einer Inselgruppe vor der Küste Brasiliens. Das Schiff war erst am selben Tag aus Rio de Janeiro eingetroffen und lag für einen planmäßigen Zwischenstopp im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts – und vor der geplanten Atlantiküberquerung – in der Bucht von Praia do Porto vor Anker. Kurz nach der Ankunft begaben sich mehrere Personen, darunter auch Lukas Wehage, zum Schwimmen rund um das Schiff ins Wasser.
Laut einer Erklärung der Gesundheitsbehörde der Insel erlitt Lukas Wehage plötzlich eine „Ohnmacht unter Wasser“. Die in unmittelbarer Nähe befindlichen Besatzungsmitglieder der „Malizia Explorer“ reagierten sofort, alarmierten die Rettungsdienste und leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Die örtlichen Rettungsteams trafen rasch ein, setzten die Wiederbelebungsversuche vor Ort fort und brachten ihn in ein Krankenhaus. Trotz aller Bemühungen verstarb er.
Die genauen Umstände, die zu diesem tragischen Unfall führten, sind derzeit noch unklar.
Lukas Wehage war bereits mehrere Monate lang als Backpacker zu Land und zu Wasser unterwegs, als er im Dezember 2025 in Ushuaia, Argentinien, der Crew der Yacht „Malizia Explorer“ begegnete. Angesichts seines Enthusiasmus, seiner Freundlichkeit sowie seiner tiefen Leidenschaft für das Segeln und den Ozean freute sich die Crew sehr, ihn einige Monate später – im März 2026 – für die Atlantiküberquerung an Bord begrüßen zu dürfen.
Team Malizia und die Crew der „Malizia Explorer“ stehen gemeinsam mit Boris Herrmann – der sich derzeit in Lorient befindet, dem Heimathafen von Team Malizia – in engem Kontakt mit der Familie von Lukas Wehage und bieten ihr in dieser unglaublich schweren Zeit ihre volle Unterstützung an.
Das Team arbeitet zudem mit den lokalen und deutschen Behörden zusammen. Den Personen an Bord, die von diesem tragischen Ereignis betroffen sind, wird ebenfalls Unterstützung gewährt.
Das Team spricht Lukas’ Familie, seinen Freunden und allen, die ihn kannten, sein tiefstes Beileid aus."
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