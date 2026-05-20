Bezirksliga-Spieler stirbt bei Expedition mit Star-Segler Im April ereignete sich ein tragischer Unfall von red · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andriko Salein - shotbyandriko

Am gestrigen Tage erhielt die FuPa-Redaktion die traurige Nachricht, dass ein Spieler aus einem Kader gestrichen werden muss. Bezirksligist FSC Eisbergen verlor vor einem Monat ein langjähriges Vereinsmitglied. Der 32-jährige Lukas Wehage gehörte seit klein auf zur FSC-Familie und spielte seit vielen Jahren für die 1. Mannschaft. Am 22. April verstarb er bei einer Atlantik-Expedition mit dem deutschen Forschungsschiff „Malizia Explorer" um den deutschen Star-Segler Boris Herrmann. Bei einem Tauchgang in einer Bucht der brasilianischen Inselgruppe Fernando de Noronha passierte das tragische Unglück. Laut der brasilianischen Gesundheitsbehörde erlitt Wehage plötzlich eine „Ohnmacht unter Wasser“. Der FSC Eisbergen verlegte damals seine anstehenden Partien und trat am 3. Mai wieder in der Bezirksliga 1 an. Mit einer emotionalen Halbzeitansprache motivierte Coach Martin Prange seine Mannschaft beim Stand von 1:3 mit den Worten: „Lukas hätte das so nicht hingenommen". Obwohl der Sport völlig im Hintergrund stand, erreichte Eisbergen in Unterzahl noch ein 4:4-Remis gegen den TuS Tengern. Der Klassenerhalt ist inzwischen geschafft, im Sommer geht es in die neunte Bezirksliga-Saison in Folge.

Herrmann, Gründer des Forschungsschiffes Malizia Explorer, ist Deutschlands bekanntester Hochsee- und Extremsegler. Der 1981 in Oldenburg geborene Profisportler segelt regelmäßig die härtesten Regatten der Welt, darunter das Solo-Nonstop-Rennen Vendée Globe und The Ocean Race. Er ist zudem für sein Engagement im Klimaschutz bekannt. Auf Social Media schreibt er: "Das Team Malizia bestätigt gemeinsam mit der Familie zutiefst bestürzt den Tod von Lukas Wehage, 32 Jahre alt, aus Deutschland, der an Bord des Forschungsschiffs „Malizia Explorer“ tätig war.

Das tragische Unglück ereignete sich am Mittwochnachmittag, dem 22. April 2026 (Ortszeit), in Fernando de Noronha – einer Inselgruppe vor der Küste Brasiliens. Das Schiff war erst am selben Tag aus Rio de Janeiro eingetroffen und lag für einen planmäßigen Zwischenstopp im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts – und vor der geplanten Atlantiküberquerung – in der Bucht von Praia do Porto vor Anker. Kurz nach der Ankunft begaben sich mehrere Personen, darunter auch Lukas Wehage, zum Schwimmen rund um das Schiff ins Wasser. Laut einer Erklärung der Gesundheitsbehörde der Insel erlitt Lukas Wehage plötzlich eine „Ohnmacht unter Wasser“. Die in unmittelbarer Nähe befindlichen Besatzungsmitglieder der „Malizia Explorer“ reagierten sofort, alarmierten die Rettungsdienste und leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Die örtlichen Rettungsteams trafen rasch ein, setzten die Wiederbelebungsversuche vor Ort fort und brachten ihn in ein Krankenhaus. Trotz aller Bemühungen verstarb er.