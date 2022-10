Bezirksliga: Spieler schlägt Gegner mit Fäusten bewusstlos In der Bezirksliga Gruppe 6 kommt es beim Erfolg des SV Haldern gegen TuB Bocholt nach dem Spiel zu unschönen Szenen, als der Halderner Spieler Justin Ising niedergestreckt wird.

Der SV Haldern hat gegen TuB Bocholt den dritten Sieg in Folge feiern können. Die Mannschaft von Trainer Christian Böing siegte mit 2:1 (0:0) gegen TuB Bocholt. Doch so richtig freuen konnten sich die Lindendörfler nicht, denn nach dem Spiel kam es zu einer hässlichen Szene.

Doch dann wurde es unschön: Ein Bocholter Spieler ging nach Schlusspfiff auf den Halderner Justin Ising zu und streckte diesen mit beiden Fäusten nieder. Der Treffer war so schwer, dass der 30-Jährige zunächst bewusstlos liegen blieb. Der Vorfall ist bei der Staige.tv-Übertragung auch im Re-Live noch gut zu erkennen - hier .

Was war passiert? Es lief die 95. Minute in einer sehr kampfbetonten Bezirksliga-Partie und die Gäste aus Bocholt warfen alles nach vorne, um doch noch den späten Ausgleichstreffer zu erzielen. Zunächst klärten die Gastgeber eine Hereingabe auf der Linie und schlugen den Ball raus. Dieser kam jedoch postwendend zurück, aber auch hier hielt die Halderner Defensive stand und verteidigte die Flanke. Es sollte die letzte Szene einer hitzigen Partie sein, ehe Schiedsrichter Hassan Chaaban abpfiff.

Da der Unparteiische die Szene übersehen hatte, konnte er dem Übeltäter auf Bocholter Seite auch keine rote Karte zeigen. Anstatt dessen sah Joel Ising, der jüngere Bruder, des Geschädigten, die Ampelkarte, da er diesen "verteidigt" hatte, aber schon gelb vorbelastet war.

Auf Bocholter Seite möchte man nun den Bericht des Schiedsrichters abwarten, ehe man irgendwelche Entscheidungen trifft. Zudem steht am Abend noch eine turnusmäßige Sitzung an, bei der das Thema auch besprochen werden soll. "Natürlich wird das Ende des Spiels von uns aufgearbeitet und wir sprechen noch mit allen Beteiligten, um zu gucken was passiert ist", sagt Karsten Söhlke, Abteilungsleiter und Pressesprecher von TuB Bocholt.

SV Haldern – TuB Bocholt 2:1

SV Haldern: Nico Hakvoort, Felix Unger, Linus Meier, Milot Seesing (94. Florian Dominik Hartl), Phil Kurbjuhn (76. Florian Böing), Stefan Hebing, Damian Hoogendorn (58. Nick Scholten), Alexander Ruyter (66. Robin Gissing), Hendrik Heynen, Lukas Meurs (46. Joel Ising), Justin Ising - Trainer: Christian Böing

TuB Bocholt: Jonas Wenzel, Luca Maximilian Schultze, Tugay Mushin Cemil Haberci (71. Lukas Holtwick), Lasse Kamperschroer, Valerio Fernando Antonio (62. Christopher Refke), Maurice Hühner, Benjamin Heckers (62. Ali Merhi), Felix Amler, Maurice Formann, Moritz Amler, Ali Abdallah - Trainer: Manuel Jara

Schiedsrichter: Hassan Chaaban () - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Felix Amler (48. Foulelfmeter), 1:1 Hendrik Heynen (50. Handelfmeter), 2:1 Alexander Ruyter (56.)