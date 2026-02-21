 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Bezirksliga-Spiel ist abgesagt

Bezirksliga Neckar/Fils: In Plochingen kann witterungsbedingt nicht gespielt werden.

Heute, 09:30 Uhr
– Foto: Timo Babic

In der Bezirksliga Neckar/Fils war ein Nachholspiel vom 14. Spieltag angesetzt. Dieses wurde aber nun witterungsbedingt erneut abgesagt.

Morgen, 14:30 Uhr
FV Plochingen
FV PlochingenFV Ploching.
TSV RSK Esslingen
TSV RSK EsslingenRSK Essling.
Abgesagt

