Bezirksliga-Spiel ist abgesagt
Bezirksliga Neckar/Fils: In Plochingen kann witterungsbedingt nicht gespielt werden.
In der Bezirksliga Neckar/Fils war ein Nachholspiel vom 14. Spieltag angesetzt. Dieses wurde aber nun witterungsbedingt erneut abgesagt.
