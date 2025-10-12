 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Spieltag in der Bezirksliga.
Spieltag in der Bezirksliga. – Foto: Robin Bogaletzki

Bezirksliga-Sonntag: Wer holt die Punkte?

In der Bezirksliga Niederrhein geht der nächste Spieltag geht der nächste Spieltag am Donnerstag weiter - das sind alle Paarungen.

In der Bezirksliga Niederrhein geht der nächste Spieltag geht der nächste Spieltag am Donnerstag weiter. FuPa zeigt euch alle Paarungen des 9. Spieltags.

__________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Do., 09.10.2025, 20:00 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
4
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
15:30

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:00

Heute, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:30

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
15:30

Heute, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
15:00

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
1
3
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
2
2

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
15:00

____

Das ist der nächste Spieltag

10. Spieltag
So., 19.10.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - DSC 99 Düsseldorf
So., 19.10.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SG Benrath-Hassels
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - TSV Meerbusch II
So., 19.10.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - Ratingen 04/19 U23 II
So., 19.10.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - CfR Links Düsseldorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Hösel
So., 19.10.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TSV Bayer Dormagen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - MSV Düsseldorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Eller 04

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 2

Heute, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
15:30

Heute, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
15:15live

Heute, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
15:00

Heute, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
0
2

Heute, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
15:00live

Heute, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
13:00
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
15:00

____

Das ist der nächste Spieltag

10. Spieltag
Sa., 18.10.25 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SC Germania Reusrath
So., 19.10.25 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 19.10.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - DV Solingen II
So., 19.10.25 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - HSV Langenfeld
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SSVg Velbert II
So., 19.10.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - SG Hackenberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - TSV Ronsdorf
So., 19.10.25 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SSV Germania Wuppertal
So., 19.10.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - SC Viktoria Wuppertal Rott 89

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Heute, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
15:15live

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:30live

Heute, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
15:15live

Heute, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
15:30

Fr., 10.10.2025, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
5
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:30

Heute, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
15:15live

Gestern, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
3
1
Abpfiff
+Video

____

Das ist der nächste Spieltag

10. Spieltag
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfR Krefeld-Fischeln
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr SV Lürrip - VfL Tönisberg
Sa., 18.10.25 17:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - OSV Meerbusch
So., 19.10.25 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - CSV Marathon Krefeld
So., 19.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Thomasstadt Kempen
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SSV Grefrath 1910/24
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SC Union Nettetal II
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuS Wickrath - SpVg Odenkirchen
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Türkiyemspor Mönchengladbach

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Fr., 10.10.2025, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
0
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
15:00live

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
3
1
Abpfiff

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
1
3
Abpfiff
+Video

____

Das ist der nächste Spieltag

10. Spieltag
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Westfalia Anholt
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SV Haldern - Alemannia Pfalzdorf
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Sportfreunde Broekhuysen
Do., 16.10.25 19:30 Uhr Hamminkelner SV - TuS Stenern
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - SV 08/29 Friedrichsfeld
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr VfL Rhede - TuS Xanten
So., 19.10.25 13:30 Uhr Kevelaerer SV - SGE Bedburg-Hau
So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - Viktoria Goch II
So., 19.10.25 15:00 Uhr Borussia Veen - DJK Twisteden

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Heute, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live

Heute, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:15

Heute, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
15:30

Heute, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
15:15

Fr., 10.10.2025, 19:30 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:30live

____

Das ist der nächste Spieltag

10. Spieltag
Sa., 18.10.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - VfL Repelen
So., 19.10.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 19.10.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - VfB Homberg II
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Spvgg Meiderich 06/95
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Viktoria Buchholz
So., 19.10.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SuS 21 Oberhausen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SuS 09 Dinslaken
So., 19.10.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Duisburger SV 1900

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Heute, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
15:15

Heute, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
15:30

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
15:30live

Heute, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
0
0

Heute, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
15:00

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
16:00live

Heute, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
15:15live

Heute, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
15:30

Heute, 13:30 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
0
3

____

Das ist der nächste Spieltag

10. Spieltag
Fr., 17.10.25 18:30 Uhr VfB Frohnhausen - Fatihspor Essen 2001
Fr., 17.10.25 19:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 19.10.25 11:00 Uhr TuSEM Essen 1926 - Sportfreunde Königshardt
So., 19.10.25 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Rot-Weiss Essen II
So., 19.10.25 15:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - DJK Arminia Lirich 1920
So., 19.10.25 15:30 Uhr Vogelheimer SV - Heisinger SV
So., 19.10.25 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SuS Haarzopf
So., 19.10.25 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - SpVgg Steele

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

