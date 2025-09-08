Bezirksliga-Sonntag! So liefen die Spiele - mit Daten

In der Bezirksliga Niederrhein steht der 4. Spieltag an - alle Spiele in der großen FuPa-Übersicht. Die Daten zum Wochenende.
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
1. FC Grevenbroich-Süd – TSV Bayer Dormagen 0:3
1. FC Grevenbroich-Süd: Anas Zouhairi, Ahghas Newton (83. Emre Demirbolat), Ismail Günsel, Nils Klöther, Meliksah Sargin, Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk, Kai Uwe Wirtz, Fatih Yaman (63. Salim Tliashinov), Resul Ahmeti, Marcel Hensel (90. Maurice Woop-Kolanidis) - Trainer: Christian Niebel
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Maurice Roggendorf, Dennis Marquet, Arda El Kerim Ayaz (89. Andre Tareco-Duarte), Luca Knuth, Marius Fraßek (65. Semi Youssef Laffi), Marc Naroska (90. Maurice Michael Wiewiora), Michael Hausdörfer, Jan Rakow (76. Julian Knoll), Alexander Hauptmann, Hendrik Reiff (73. Noa Gabriel Guerreiro Batista) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
Schiedsrichter: Thorsten Lechtenberg - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Alexander Hauptmann (13.), 0:2 Marc Naroska (44.), 0:3 Luca Knuth (54.)
Gelb-Rot: Alexander Hauptmann (28./TSV Bayer Dormagen/Foulspiel die zweite)
VdS 1920 Nievenheim – MSV Düsseldorf 0:10
VdS 1920 Nievenheim: Kelvin Sanchez del Villar, Luca Fin Hesshaus, Dominik Schillings, Nils Jochmann, Marcus Buchen (85. Kevin Caspar Stadler), Jan-Luca von Zons (46. Kevin Scholz), Henri Leiding (85. Marc-Leon Wolff), Pascal Becker, Emilio Jose Heinrich Perk (80. Alexandros Adamantidis), Enes Celik (72. Mats Hunold), Roberto Leon Grillo - Trainer: Daniel Dünbier - Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Aram Abdelkarim, Drilon Istrefi (65. Anas El Morabiti), Said Harouz (65. Tom Voss), Shohei Nelson Lukoma Yamashita (65. Ahied El Gham), Carlos Penan (65. Ouassim Charroud), Sinan Kurt (63. Ryota Nakaoka) - Trainer: Goran Tomic
Schiedsrichter: Marcel Schuh (Remscheid) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Carlos Penan (4.), 0:2 Shohei Nelson Lukoma Yamashita (13.), 0:3 Carlos Penan (27.), 0:4 Said Harouz (30.), 0:5 Said Harouz (34.), 0:6 Said Harouz (52.), 0:7 Said Harouz (54.), 0:8 Anas El Morabiti (66.), 0:9 Ryota Nakaoka (70.), 0:10 Aram Abdelkarim (75.)
DJK Sparta Bilk – SV Uedesheim 2:2
DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Dilvan Baran Alkan, Alon Abelski, Moubarak Abdousamadou, Moritz Holz, Gianluca De Meo, Alexander Hendrik Schnittert, Marcel Kachnowski, Marco Meyer - Trainer: Jörn Heimann
SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Daniel Ferber, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo (71. Gabriel August), Dabo Mamadou (75. Maximilian Hahn), Andre Speer (84. Bilal Ebanhesaten), Luis Winfried (75. Jonas Hellenkamp), Kevin Block, Florian Hillebrand, Felix Frason (71. Tim Jenckel), Marlon Kurth - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Daniel Ferber (22.), 0:2 Felix Frason (39.), 1:2 Moubarak Abdousamadou (54.), 2:2 Andreas Plödereder (84.)
DSC 99 Düsseldorf – SV Hösel 6:2
DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Kaan Barak, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Pascal Ryboth, Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Piet Stracke (83. Abdoulie Sarr), Sey Yankuba (45. Richard Marliani), Nils Knuplesch, Onurcan Baysal (77. Eray Achmet) - Trainer: Sascha Walbröhl
SV Hösel: Michael Mann, Oliver Wenzler, Marius Pauly, Timo Derichs (83. Anes Danijali), Leonard Prusa (83. Justin Morr), Nick Hartmann, Maximilian Ganns, Fabian Schürings, Levent Olgun (65. Dario Mirosavljevic), Niklas Oldörp (65. Marzio Menzler), Yasin Bünyamin Uzun (57. Lionel Tchakounte) - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
Schiedsrichter: Sebastian Frank (Essen) - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Onurcan Baysal (12.), 2:0 Onurcan Baysal (16.), 3:0 Florian Gnida (28.), 3:1 Fabian Schürings (29.), 4:1 Onurcan Baysal (52.), 4:2 Lionel Tchakounte (67.), 5:2 Pierluigi Principe (81.), 6:2 Eray Achmet (90.)
TSV Meerbusch II – SVG Neuss-Weissenberg 1:7
TSV Meerbusch II: Lucas Walhöfer, Ammar Kiwani, Milo Neumann, Julius Cabalzar (59. Maximilian Seibert), Castro Boloko (63. Nils Reiher), Mohamed Ghait, Ylber Rrahmani, Jonas Christopher Doerkes (61. Tolgahan Cem Günes), Boyan Boev, Janis Hrustic, Leon Prinz - Trainer: Dennis Krause
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Tom Nilgen (58. Antonio Primorac), Melwin Sikinger (65. Haruku Kitsui), Daniel Marcel Becker, Nils Hoff (84. Karsten Rehmann), Paul Winkelmann, Jonas Niemierza, Ranael-Baringa Ishimine (65. Kaan Erdogan), Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
Schiedsrichter: Alexander Paßerah (Essen) - Zuschauer: 55
Tore: 0:1 Paul Winkelmann (32.), 0:2 Tom-Benjamin Seidel (40.), 1:2 Boyan Boev (42.), 1:3 Tom-Benjamin Seidel (52.), 1:4 Tom-Benjamin Seidel (61.), 1:5 Tom-Benjamin Seidel (78.), 1:6 Tom-Benjamin Seidel (83.), 1:7 Ben Luca Schmidt (88.)
CfR Links Düsseldorf – Ratingen 04/19 U23 II 5:2
CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Mark Drinkuth, Korbinian Beckers (67. Marius Möller), Raphael van der Berg, Ricardo Garcia Torras, Patrick Kamprakis (71. Michael Tuo), Dimitrios Balis, Dennis Schreuers, Rikuto Maruki, Enes Öz, Fabian Gombarek (37. Marvin Mainz) - Trainer: Panagiotis Liomas
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz, Ibrahim Dibasy (82. Bilal Ajenoui Benktib), Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Thabani Lukusa-Milambu (46. Sami Alnur Bachir Niam), Ilyas Elkhattabi, Leo Kaiser, Kerem-Murat Cigerli (46. Clarence Yomi), Ben Collin Gubsch, Engincan Yildiz (67. Osazuwa Victor Uwas) - Trainer: Andreas Voss - Trainer: Derick Dwomo
Schiedsrichter: Genco Toprak (Remscheid) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Enes Öz (6.), 2:0 Fabian Gombarek (20.), 3:0 Fabian Gombarek (23.), 3:1 Len Carlo Brammertz (59.), 4:1 Dennis Schreuers (80.), 4:2 Osazuwa Victor Uwas (87.), 5:2 Rikuto Maruki (90.)
ASV Mettmann – Lohausener SV 1:0
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Jonas Schulte, Yusuf Kaya (68. Daniel Rehag), Roken Tchouangue, Johannes Erkens, Adil Azhil, Alessio Falco, Umut Demir (61. Ezequiel Tomas Gomez), Toni Markovic (92. Asaad Wahed Omar), Justin Lüdtke (86. Anas Kaddouri) - Trainer: Sebastian Pichura - Trainer: Daniel Rehag - Trainer: Acar Sar
Lohausener SV: Justin Müller, Tobias Mombartz, Marvin Klimas, Ole Cloppenburg, Jens Wunder (78. David Robert Joel Derveaux), Lennart Auer (7. Faruk Oduncu), Nils Sprenger, Jannick Meng, Jannik Jürgensen, Maximilian Klaas, Roland Sitnikov (79. Saliou Mamadou Gaye) - Trainer: Konstantinos Tsakiris - Trainer: Niklas Doppke - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Kilian Baumhögger - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Umut Demir (17.)
SG Benrath-Hassels – TSV Eller 04 2:4
SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Shahab Emjed Kazim, Kenan Hreljic, Ryoto Inokawa, Immanuel Kwarteng (68. Viktor Blauth), Adin Civa, Dennis Durmus (58. Hiromasa Sato), Kilian Laux, Min-kyu Kim, Benjamin Prah, Ajdin Koco (58. Harun Ünlü) - Trainer: Nermin Ramic
TSV Eller 04: Hiroyuki Horii, Julien Augarde, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata (65. Eridon Fazliu), Jan-Eric Heydn, Adnan Hotic, Noah Basil Karczewski, Marc Daehne, Antonio Marinovic, Takumi Miyata, Fabian Stutz (90. Maximielian Prince Wayne Andam) - Trainer: Kerim Kara
Schiedsrichter: Leon Maurice Ulrich - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Benjamin Prah (4.), 1:1 Takumi Miyata (19.), 1:2 Antonio Marinovic (35.), 1:3 Fabian Stutz (69.), 1:4 Fabian Stutz (73.), 2:4 Min-kyu Kim (90.+1)
TV Kalkum-Wittlaer – Rhenania Hochdahl 2:2
TV Kalkum-Wittlaer: Khashayar Goudarzi, Leandro Heintze (87. Nico Polster), Philipp Kuschel, Konstantin Richter (78. Ralf Appiah), Lars Jansen (60. Dejan Schmitz), Anton Hauk (88. Christian Chindeu Abubarkar), Noel Heitkamp, Jacob Schwalbach, Ayumu Akiyama, Goki Fukunaga, Nico Pesch - Trainer: Navid Fazeli
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Qlirim Krasniqi, David Jan Mislovic, Irfan Nebi (81. Nuri Gülmez), Mohamed Barkammich, Hamza Malek (51. Ardian Duraku), Chrisowalandis Papadopoulos, David Szewczyk (51. Maik Gaida), Tobias Schössler (65. Kevin Jordan Taghu Tamo), Feyzullah Demirkol, Oliver Krizanovic - Trainer: Peter Burek
Schiedsrichter: David Münchow (Solingen) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Goki Fukunaga (50.), 2:0 Lars Jansen (60.), 2:1 Oliver Krizanovic (72.), 2:2 Oliver Krizanovic (81.)
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - SVG Neuss-Weissenberg
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Eller 04 - VdS 1920 Nievenheim
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Uedesheim - ASV Mettmann
So., 14.09.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SG Benrath-Hassels
So., 14.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Hösel - Rhenania Hochdahl
So., 14.09.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 14.09.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - DJK Sparta Bilk
So., 14.09.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TV Kalkum-Wittlaer
DV Solingen II – SC Viktoria Wuppertal Rott 89 2:2
DV Solingen II: Vladyslav Maslovskyi, Gianluca Aurelio, Illia Pieshykov, Yasin Özgede (80. Ibrahim Rtobi), Osman Kalayci, Pavel Dolynai (64. Yannis Boddenberg), Velkov Veliyan (76. Paul Christian Berger), Vladyslav Balakai (86. Anass Ziry), Ahmet Gülmez (90. Emre Karademir), Oleksandr Lischchuk - Trainer: Sebastiano Spinella
SC Viktoria Wuppertal Rott 89: Kevin Robert Gilej, Liwaa El-Sarag, Sergen Isler (73. Fatih Kurt), Ibrahim Tarik Molla, Kibang Anthony Tem, Musa Mansaray, Steve Tchenou Wantong (68. Ayoub Akki), Basel Ziad Shamo, Nermin Hadzic (86. Ilyas Ikan Asbih), Kelvingrey Tabe Takor Tabi, Ans Mohammad Hassan Al Khalil - Trainer: Yousef Hidroj
Schiedsrichter: Bekir Durmus (Krefeld) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Yasin Özgede (35. Eigentor), 0:2 Ans Mohammad Hassan Al Khalil (80.), 1:2 Oleksandr Lischchuk (85.), 2:2 Yannis Boddenberg (90.)
SV Rot-Weiß Wülfrath – TSV Ronsdorf 2:2
SV Rot-Weiß Wülfrath: Timm Schreiber, Ibrahim Yilmaz, Haci Bayram Köseoglu, Hasan Ülker, Jan-Steffen Meier, Adil El Hajui, Fabion Baljiu, Alihan Adigüzel (77. Schad Hassan), Davide Mangia, Stephensunny Udoree Chukwudi, Nabil Jaouadi (12. Ercan Kalkavan) - Trainer: Ibo Cöl
TSV Ronsdorf: Robin Schworm, Sven Jürgen von der Horst, Sebastian Schröder, Marvin Merchel (46. Habib Camara), Felix Anton Suhre, Nico Langels, Nico Fuchs (90. Leon Spiecker), Phil Ketzscher, Sebastian Schmieta (72. Kevin Fajkis), Yannik Hünninghaus (83. Konstantinos Likidis), Kouadia Wilfried Taki (46. Lasse Palsbroecker) - Trainer: Denis Levering
Schiedsrichter: Mohamed Bahaddou (Remscheid) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Kouadia Wilfried Taki (10.), 1:1 Davide Mangia (26.), 2:1 Schad Hassan (86.), 2:2 Konstantinos Likidis (89.)
SSVg Velbert II – SG Hackenberg 3:1
SSVg Velbert II: Jonathan Freitag, Adriano Campitiello (77. Mahmud Omairatte), Aissa Sealiti, Soufiane Boumouchoun, Hagen Schneider, Ilkem Yildirim, Dmytro Kislin, Benjamin Hemcke (68. Ilias Hassi), Cellou Diallo, Lirik Krasniqi (80. Roni Ongun), Abdel Mounaim Aoufir (59. Rostyslav Proskura) - Trainer: Massimo Mondello
SG Hackenberg: Jason Stockter, Dustin Pavlovski, Malik Ijfiri, Kai-Philipp Höcht, Simone-Fabio Donadio, Patrick Sadowski, Maximilian Wagner, Moritz Kerkien, David Tischler, Leon Michael Sierant, Mario De Siena - Trainer: Zdenko Kosanovic
Schiedsrichter: Leonel Tsopgni (Duisburg) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Leon Michael Sierant (25.), 1:1 Abdel Mounaim Aoufir (45.), 2:1 Cellou Diallo (67.), 3:1 Ilias Hassi (90.)
Besondere Vorkommnisse: Adriano Campitiello (SSVg Velbert II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (40.).
Cronenberger SC – SSV Germania Wuppertal 1:0
Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Davide Leikauf, Leon-David Groß, Bruno Silva Ferreira, Luis Rosenecker, Hakan Türkmen (88. Furkan Kurt), Bradley Lofolomo, Aldin Hamidovic (87. Okan Bök), Daniel López de la Rosa (62. Alhamwi Ghiath), Gian-Luca Stindt (79. Enrico Francesco Wagner), Dominik Schäfer - Trainer: Tim Wagner - Trainer: Samir El Hajjaj
SSV Germania Wuppertal: Stefan Kroon, Alkan Sahingöz, Mersad Alijevic, Cem Bodur (67. Salem Alijevic), Arsen Mustafa (46. Mustafa Alkan), Kilian Wendling, Julian Weidmann (62. Bilal Benchelh), Lukas Janz (77. Danylo Plakhin), Eren Özkan (84. Mustafa Sungur), Ege Erdem, Benedikt Steven - Trainer: Ünsal Bayzit
Schiedsrichter: Luca Lutz Mücke (Grevenbroich/Neuss) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Hakan Türkmen (41. Foulelfmeter)
TuSpo Richrath – SV Solingen 08/10 2:4
TuSpo Richrath: Lars Sekulla, Marius Lindemann (82. Athanasios Melas), Emil Vincazovic, Fatih Türkoglu, Achraf Chayeb (82. Justin Kotlorz), Dustin Beyen, Arian Ugljani (67. Gabriel Iacovino), Tim Scharpel, Elias Dittmann, Alen Vincazovic, Jonas Schäfer (72. Brando de Gracia) - Trainer: Lukas Beruda - Trainer: Alexander Rüttgers - Trainer: Julian Pape
SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Jonas Möller, Ben Marcel Jelitte (77. Mathias Amoussou Guenou), Malik Amoussou-Tchibara, Bilal Elias, Hasan Kaan Hayta, Emre Mujde (46. Marvin Stahlhaus), Giuseppe Vraka (46. Altin Shala), David Kuju (92. Hidi Kadessy), Max Niklas Zäh (62. Akin Müjde), Alexander Hotea-Mironescu - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Max Niklas Zäh (8.), 0:2 Alexander Hotea-Mironescu (12.), 0:3 Max Niklas Zäh (45.), 0:4 Marvin Stahlhaus (51.), 1:4 Dustin Beyen (54.), 2:4 Brando de Gracia (84.)
Gelb-Rot: Alexander Hotea-Mironescu (41./SV Solingen 08/10/)
BV Gräfrath – HSV Langenfeld 3:0
BV Gräfrath: Faria Baraza, Emmanuel Valery Houssou (85. Agostino Barretta), Miko Kurth, Joseph Kojo Armah (34. Mertcan Das), Yves-David Tshala, Tom Walther, Alessio Mangia, Marvin Calcerrada-Sesek, Genc Alija (65. Max Zymla), Arbnor Ejupi, Michael Kluft - Trainer: Claudius Zymla
HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Nephthalie Ngoma Ndey, Leon Wallraf, Nabil El Marhoumi, Florian Osmani, Giuseppe Licausi (46. Ginet Celebi), Nabil Al Khabbachi (86. Lorenz Staehler), Faissal El Amrani, Oleksii Yermolaiev (75. Marin Lilic), Fabian Pastow - Trainer: Roberto Marquez - Trainer: Demetrio Scelta - Trainer: Milad Hoseyny
Schiedsrichter: René Bathon - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Ismail Cakici (3.), 2:0 Alessio Mangia (81.), 3:0 Alessio Mangia (88.)
SV 09/35 Wermelskirchen – SC Germania Reusrath 3:3
SV 09/35 Wermelskirchen: Stefano Salpetro, Burak Altundag (65. Marco Carone), Cedric Haldenwang, Marin Postic, Sean Soares, Yannik Noah Wylezol (77. Florian Börsch), Resit Cetin (77. Eren Yilmaz), Luca Postic, Cengiz Cetin (83. Anis Geus), Nick Salpetro, Ferat Sari
SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser, Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis, Kevin Luginger (90. Nils Fischer), Jan Tobias Gies (61. Biagio Giuliano Rizzelli) (84. Armel Ange Kouassi), Lasse Theus, Dennis Schulte (60. Yaran Mejid), Max Simon Richter-Oldekop, Gian Luca Schumann, Luca Oliver Piatkowski (73. Daniel Mücke) - Trainer: Marco Schobhofen - Trainer: Jürgen Glomb
Schiedsrichter: Michael Dröghoff - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Nick Salpetro (28.), 1:1 Leo Luca De Rubertis (58.), 1:2 Biagio Giuliano Rizzelli (66.), 1:3 Biagio Giuliano Rizzelli (77.), 2:3 Cedric Haldenwang (87.), 3:3 Nick Salpetro (90.+3)
SSV Berghausen – Türkgücü Velbert 2:0
SSV Berghausen: Louis Christoph, Nick Michna, Lucas Wieczorek, Robin Bastian (87. Max Pluschke), Raphael Schruff, Leon Cvetanovic (93. Faris Shikh Ibrahim), Robin Scholer, Musa Ceesay, Justin Bartoschek (93. Max Weis), Leon Mockschan (67. Jannik Junius), Rzgin Issa (71. Ege Kilic) - Trainer: Ralf Dietrich - Trainer: Sebastian Rommerswinkel
Türkgücü Velbert: Leon Jovceski, Bujar Tahiraj, Cengiz Saral (81. Manaf Ali-Koura), Vitaliy Golik, Edin Husidic, Kerim Sali, Filippas Filippou, Mete Türk (77. Oguzhan Coruk), Ismet Can Agadakmaz (59. Kerem Dogan), Abbas Alali, Efe Türk (59. Vinicius De Andrade Souza) - Trainer: Zeljko Nikolic
Schiedsrichter: Marwin Schmidt - Zuschauer: 69
Tore: 1:0 Rzgin Issa (58.), 2:0 Max Pluschke (89.)
FK Jugoslavija Wuppertal – FSV Vohwinkel Wuppertal 0:1
FK Jugoslavija Wuppertal: Pascal Peinecke, Anes Mehic, Mustafa Mujkanovic, David Arsenijevic, Miralem Kljajic, Jean Baumgarten, Yassin Bouaasria, Zakaria Jarrayi, Osman Öztürk, Mirza Mujkanovic, Luca Alessio Lenz - Trainer: Florim Zeciri
FSV Vohwinkel Wuppertal: Nils Ole Engels, Niklas Stolle, Luis Cosimo Fritzsch, Sami Tajar, Nico Korpilla, Denis Arslan, Alphonso Henock Manata, Tim Zemlianski, Nico Sudano, Julian Shaun Kanschik, Niklas Dörrier - Trainer: Tobias Orth
Schiedsrichter: Mahmut Öz
Tore: 0:1 Alphonso Henock Manata (78.)
Gelb-Rot: Nico Korpilla (90./FSV Vohwinkel Wuppertal/)
5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 14.09.25 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - TuSpo Richrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - BV Gräfrath
So., 14.09.25 15:15 Uhr HSV Langenfeld - Cronenberger SC
So., 14.09.25 15:30 Uhr SG Hackenberg - Türkgücü Velbert
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 14.09.25 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SSV Berghausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - DV Solingen II
OSV Meerbusch – SpVg Odenkirchen 2:2
OSV Meerbusch: Lars Kruse, Luca Finn Pohlmann, Luis Mick Heich (89. Noah Papenfuss), Marvin Höffges (83. Erijon Syla), Angelo Recker, Andrea Spada (53. Philip Schmelzer), Jonas Kunft, Jerome Vekens (53. Marcel Schmelzer), Junior Rainer Dos Santos Steuer (73. Ben Israil), Marc Rommel, Lars Stieger - Trainer: Dominik Voigt
SpVg Odenkirchen: Liam Hermanns, Marcel Schulz, Ayman Kaibouss, Sven Moseler, Robin Wolf, Philipp Bäger (56. Semir Purisevic), Pascal Moseler, Metin Türkay, Vincent Schleifer (53. Konstantine Jamarishvili), Andrej Ferderer (85. Tobias Krämer), Evgenij Pogorelov (78. Anton Höpfner) - Trainer: Simon Sommer
Schiedsrichter: Jan Grothe - Zuschauer: 197
Tore: 0:1 Robin Wolf (36.), 0:2 Robin Wolf (48. Foulelfmeter), 1:2 Lars Stieger (77.), 2:2 Marcel Schmelzer (90.+1)
TuRa Brüggen – 1. FC Mönchengladbach 4:0
TuRa Brüggen: Steven Salentin, Dennis Coenen, Simon Hübner, Jan Grylak (78. Oliver Kai Tophoven), Kacper Ciupa, Erik Pöhler (67. Justin Samuel Pahl), Andre-Cedric Onguene (57. Christos Tsopanides), Robin Hürckmans, Florian Storms (83. Justin Kuhlen), Nils Bonsels, Mehmet Akkus (75. Luca Drießen) - Trainer: Markus Müller
1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Batuhan Türkyilmaz, Deniz Can Salk (86. Robert Begani), Timo Weber, Taylan Özdemir (63. Altan Oktay Akkas), Marko Ilic, Andrij Gordiyevskyy, Abel Calenus, Jovanche Angelovski (40. Adam Mesrour), Johovahni Massamba, Brandon Mafimbu Mazanga - Trainer: Florian Wittkopf
Schiedsrichter: Ramez Manassra (Moers ) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Mehmet Akkus (35.), 2:0 Nils Bonsels (44.), 3:0 Nils Bonsels (58.), 4:0 Kacper Ciupa (86.)
DJK Fortuna Dilkrath – VfL Tönisberg 2:0
DJK Fortuna Dilkrath: Simon Joereßen, Louis Claser, Mats Zechlin, Torben Esser, Dennis Parzych, Simon Viethen, Moritz Andreas Grafen, Ole Zechlin, Tacettin Muslubas, Ceyhun Doganer (88. Danny Thönes), Moritz Münten (54. Jannick Gries) - Trainer: Björn Feldberg
VfL Tönisberg: Robin Bertok, Jan-Niklas Esser, Luke Heidrich, Tobias Kokol, Alex Andreas Schmidt (77. Lukas Koprek), Akin Erorhan, Alexander Siepmann (66. Ronaldo Onuzi), Tim Couball (87. Leonard Koeters), Brian Dollen, Cihan Mustafa Rüzgar, Björn Andreas Koths - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller
Schiedsrichter: Ömer Celik (Mönchengladbach) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Simon Viethen (63.), 2:0 Dennis Parzych (86.)
TuS Wickrath – 1. FC Viersen 3:2
TuS Wickrath: Juel Maurice Lescher, Tom Baulig, Jan Meuser (58. Jermaine Isaiah Zerai), Romel Seena Anyomi, Luis Erkelentz, Niklas Clemens (79. Marius Over), Moritz Lambertz (65. Emanuel Dacosta Boloko), Ruben Bruß, Quinton Washington, Blessing Agyapong (73. Niek Gabriel Mäder), Phil Engels (70. Sem Mabela Samba) - Trainer: Gianluca Nurra
1. FC Viersen: Dominik Weigl, Maximilian Andre Wichelhaus (71. Alexander Schneider), Isaac Bortsie, Adnan Aoudou, Mahmut Dost, Khalid Omeirat, Sandro Santos Ferreira, Rabbi Tony Da Silva (88. Nanouk Dünnwald), Noah Benjamin Thimm, Marvin Stefan Struckmann, Nourlaye Bance (71. Ivan Jajetic) - Trainer: Graziano Ruggeri
Schiedsrichter: Mustafa Bostanci (Krefeld) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Niklas Clemens (51.), 2:0 Blessing Agyapong (62.), 2:1 Rabbi Tony Da Silva (75.), 2:2 Ivan Jajetic (90.+3), 3:2 Ruben Bruß (90.+6)
SC St. Tönis 1911/20 II – SV Lürrip 7:4
SC St. Tönis 1911/20 II: Gian-Luca Mariano, Tom Berner, Leonard Stiels, Niklas Hannappel (48. Marcel Goretzki), Philipp Horster (84. Abdul Suwareh), Fabio Mariano (64. Connor Michaelis), Luke Hamers, Ben Cedric Horst (46. Ibraim Ilazi), Lucas Noczenski, Philipp Kösters (61. Dieumerci Kyanga), Nick Armbrüster - Trainer: Cedric Jentzsch - Trainer: Berti Mapeka - Trainer: Florian Verhaag
SV Lürrip: Tim Bekkers, Marwin Tim Bachmann (72. Issa Amin), Elias Bellahsen, Silvio Cancian, Aslan Yusuf Ergül, Vadim Shkolnik, Joel Mabela Samba (46. Mehmet-Kaan Ilgörmez), Joyeux Badiata, Michael Bohnen, Saher Kalaf, Harith Jargavani - Trainer: Dario Cancian
Schiedsrichter: Marcel Fenger - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Lucas Noczenski (5.), 2:0 Philipp Horster (12.), 3:0 Lucas Noczenski (14.), 3:1 Michael Bohnen (57.), 3:2 Harith Jargavani (58.), 4:2 Ibraim Ilazi (70.), 4:3 Harith Jargavani (74.), 5:3 Luke Hamers (77. Foulelfmeter), 6:3 Dieumerci Kyanga (81.), 7:3 Philipp Horster (82.), 7:4 Harith Jargavani (90.+4 Foulelfmeter)
Sportfreunde Neuwerk – SSV Grefrath 1910/24 6:1
Sportfreunde Neuwerk: Paul Metzen, Özgür Sezgin, Tristan Yannick Benten (79. Samuel Naumann), Sven Bjarne Witt, Leon Troschka, Malte Krüger (79. Tom Jonas Jakobs), Lasse Buschmann, Leon Jansen, Marwan El Khoulati Haroun (71. Marius Meffert), Emmanuel Adu (71. Berkan Dursun), Dominik Klouth (64. Christian Schultz) - Trainer: Timo Rheindorf - Trainer: Andre Theißen - Trainer: Erdogan Karaca
SSV Grefrath 1910/24: Robin Krahnen, Christopher Claeren (72. Sven Keller), Christofer Feyen, Timo Claßen, Gerrit Lenssen, Fynn Glutting, Moritz Leutgeb (72. Jannik Tophofen), Tim Weiner (82. Meshach Djabare), Mika Jütten (76. Jan Lauterbach), Lukas Hanssen, Vensan Klicic - Trainer: Christofer Feyen - Trainer: Alexander Thamm
Schiedsrichter: Oktay Sarier (Dormagen) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Fynn Glutting (1.), 1:1 Dominik Klouth (14.), 2:1 Lasse Buschmann (39.), 3:1 Dominik Klouth (47.), 4:1 Emmanuel Adu (69.), 5:1 Leon Troschka (84.), 6:1 Christian Schultz (90.+2 Foulelfmeter)
CSV Marathon Krefeld – Türkiyemspor Mönchengladbach 0:3
CSV Marathon Krefeld: Erik Gitner, Marcel Lüft (17. Fritz Fiedler) (63. Arda Nacioglu), Lars Wellmans, Burak Akarca, Almir Arapovic, Emre Özkaya, Semih Cakir (63. Marco Grünert), Murat Aslan, Dario Krezic, Ilay Baris, Dennis Lerche - Trainer: Onur Özkaya
Türkiyemspor Mönchengladbach: Arda Akkas, Muhammed Kaplan, Benjamin Hilgers (85. Ali Efe Barbaros), Ousman Nyaw Dudzus, Akin Uslucan, Osama Hida Abdeslami, Ehsan Amani, Thomas Tümmers, Abdülhakim Yildirim, Semih Simsek (59. Nathan Dibazingila), Williams Amanor (81. Arda Can Yilmaz) - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik
Schiedsrichter: Ufuk Oruzbeyi - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Thomas Tümmers (75.), 0:2 Nathan Dibazingila (82.), 0:3 Ilias Kayhani (90.+8)
TSV Krefeld-Bockum – SC Union Nettetal II 3:1
TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Janik Ott, Patrick Pasthy (86. Malik Binbay), Sébastien Linares, Lukas Gwosdz, Sam Ghebreamlak Seghid (79. Robin Müller), Hun Brandon Danh Do (86. Wale Afees Arogundade), Abdul Hassan Barrie, Christian Tönnißen (87. Malte Latosinszky), Mert Cemal Celik (65. Valon Xhaferi) - Trainer: Tino Reucher - Trainer: Marcel Blaschkowitz
SC Union Nettetal II: Luca Stenzel, Luca Adrians, Niklas Beenen, Jasper van Dijk (64. Milan Günter Helmut Demant), Mohamad Alhamwi, Tom Genzen, Archil Ismail (71. Leon Michalak), Hendrik Schmitz (84. Cedric Lappeßen), Sean Herrmann, Dustin Herrmann, Keltone Silva (79. Thomas Jan Lepiorz) - Trainer: Marco Stenzel
Schiedsrichter: Agejan Kreft - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Christian Tönnißen (47.), 1:1 Dustin Herrmann (55.), 2:1 Janik Ott (77.), 3:1 Robin Müller (90.+4)
VfR Krefeld-Fischeln – Thomasstadt Kempen 5:0
VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Marc Jean Lacroix, Hendrik Rouland, Leonidas Theodoros Altstaedten, Fynn Ziemes (85. Safer Erdogan), Andoni Sanchez Valverde Erice, Carlo Honoré Heinrich (78. Abdulhadi Alamad), Niklas Geraets, Ndrin Maloku (68. Maximilian Kuznik), Aljusan Jasarov (46. Mohamed Osman) - Trainer: Jakob Scheller
Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Patrick Beenen (46. Marius Elfering), Tom Kunze (67. Till Konietz), Leon Justin Maas (82. Jan Keens), Ayyoub Hachlouf, Pascal Ulbricht, Pascal Gubala, Dustin Meyer (67. Paul Schäfer), Denis Gaas, Simon Elfering (67. Lucas Matteo Klaaßen), Alya Keita - Trainer: Andre Meier
Schiedsrichter: Robin Schuffelen (Viersen) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Carlo Honoré Heinrich (3.), 2:0 Niklas Geraets (8.), 3:0 Aljusan Jasarov (15.), 4:0 Carlo Honoré Heinrich (77.), 5:0 Safer Erdogan (90.)
Rot: Florian Leisten (25./VfR Krefeld-Fischeln/Foul (letzter Mann))
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Lürrip - TuRa Brüggen
Sa., 13.09.25 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuS Wickrath
Sa., 13.09.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TSV Krefeld-Bockum
So., 14.09.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - 1. FC Viersen
So., 14.09.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - DJK Fortuna Dilkrath
So., 14.09.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - OSV Meerbusch
So., 14.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Sportfreunde Neuwerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - CSV Marathon Krefeld
TSV Weeze – Sportfreunde Broekhuysen 0:4
TSV Weeze: Lukas Janssen, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler (71. Nderim Cerkinaj), Klaus Winters (55. Jordi Broekmanns), Michael Thissen, Christian Feegers, Jonas Gorthmanns, Eron Kashtanjeva (83. Luis Nelleßen), Yannick Gorthmanns, Nick Schwarma (71. Hakan Erkis), Julian Kühn (67. Nils Giltjes) - Trainer: Dominik Huismann - Trainer: Ferhat Ökce
Sportfreunde Broekhuysen: Marek Schaffers, Leon Peun, Norman Kienapfel (81. Sores Civan Agirman), Luca Schmermas, Justin Theelen (86. Lars Peters), Dennis Belzek, Stan Hesen (81. Nils Hannaleck), Hendrik Hünnekens, Noah Christian Thier (86. Philipp Joseph Brock), Maurice Horster, Tom Beterams (74. Nick Maurice Ernst) - Trainer: Sebastian Clarke
Schiedsrichter: Max Koschare (Kamp-Lintfort) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Maurice Horster (6.), 0:3 Tom Beterams (61.), 0:2 Luca Schmermas (70.), 0:4 Maurice Horster (90.+3)
Gelb-Rot: Yannick Gorthmanns (96./TSV Weeze/Foulspiel)
SV Rindern – SV Haldern 3:1
SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Mika Winkler, Wiktor Romanow, Cem Artas, Finn Tiemer (85. Luca Alexander Polders), Christian Ploenes (68. Lukas Müller), Marten Albrecht, Peter Mayr, Maximilian Janssen (90. Marlon Irsch), Piet Kramer (73. Philipp Roosen), Mohamad Al Ahmad (68. Björn Gatermann) - Trainer: Marius Krausel - Trainer: Christian Roeskens
SV Haldern: Nils Schweckhorst, Stefan Hebing, Phil Winzer (55. Hendrik Middendorf), Elias Krüger, Hendrik Heynen, Yannik Duesing, Jan Middendorf, Alexander Rackel, Tim Gebbing (83. Henry Theodor Hermsen), Karl Isling (28. Milan Dogu) (91. Florian Böing), Veit Boßmann - Trainer: Christian Böing
Schiedsrichter: Sebastian Zander (Krefeld) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Maximilian Janssen (11.), 2:0 Peter Mayr (40.), 2:1 Veit Boßmann (43.), 3:1 Christian Ploenes (52.)
Sportfreunde 97/30 Lowick – SV Blau-Weiß Dingden II 4:2
Sportfreunde 97/30 Lowick: Joshua Wüpping, Luca Bollmann (73. Henning Bruns), Christian Lörcks, Leonard Langenbrink, Steyn Wassink, Hannes Böing (61. Finn Terhart), Lukas Oostendorp, Mats Langenhoff (45. Fynn Bennemann), Elija Cürsgen (67. Fabian Brömmling), Hussein Merhi, Maurice Nienhaus (82. Florian Wiegrink) - Trainer: Marvin Tünte - Trainer: Marcus Schaffeld
SV Blau-Weiß Dingden II: Dennis Wanders, Jens van der Linde (65. Alexander Sack), Memetsah Cakar, Michael Leyking, Marco Harbring, Kai Fiebig, Timo Holtkamp (70. Lars Bollmann), Mathis Schluse (82. Sebastian Klein Schmeink), Felix Leyking, Philipp Arnold (54. Niklas Nienhaus), Tim Harbring - Trainer: Dirk Juch - Trainer: Izri Velija
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Leonard Langenbrink (6.), 2:0 Fynn Bennemann (45.+1), 3:0 Hussein Merhi (63.), 3:1 Marco Harbring (72.), 4:1 Hussein Merhi (85.), 4:2 Memetsah Cakar (88.)
SGE Bedburg-Hau – Westfalia Anholt 4:2
SGE Bedburg-Hau: Niklas Puff, Martin Tekaat (83. Ian van Bebber), Henrik Schümmer, Theo Gerard, Fabio Dittrich, Fabian Berntsen, Leon Claaßen, Len Deckers, Julian Diedenhofen (65. Tim Helmus), Theo Panke (65. Gislain Ngesang), Falko Kersten (89. Christoph Gorißen) - Trainer: Bernard Alijaj
Westfalia Anholt: Daniel Lueb, Mike Schirrmacher, Matthias Paus (66. MIchel Duesing), Nick Schirrmacher, Daniel Buscher, Thorben Versteegen, Filipe Oliveira Leite, Finn Filip Spiekers (66. Emnor Haliti), Tugay Mushin Cemil Haberci, Til Spiegelhoff, Pierre Weyerhorst - Trainer: David Kraft
Schiedsrichter: Marcel Reckmann - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Theo Panke (32.), 1:1 Filipe Oliveira Leite (48.), 2:1 Fabian Berntsen (55.), 3:1 Martin Tekaat (56.), 4:1 Falko Kersten (74.), 4:2 Pierre Weyerhorst (80.)
Hamminkelner SV – Borussia Veen 3:2
Hamminkelner SV: Yannick Winkin, Niklas Hollenberg, Sebastian Weinkath, Nick-Constantin Otto (86. Lukas Zill), Till Schürmann (80. Felix Enk), Linus Kammeier, Yannick Weidemann (71. Lars Ortius), Gianluca Klein (71. Arda Gözüdok), Tom Wirtz, Hassan Hamzaoglu, Leon Norman Bender (58. Kevin Beverungen) - Trainer: Markus Brucks - Trainer: Erdal Dasdan
Borussia Veen: Janek Keusemann, Ken Klemmer (58. Julian Schmelzer), Marius Gietmann, Hendrik Terlinden, Philipp van Huet, Jonas Höptner, Jan Büren (68. George Michael Wiedemann), Christian Quernhorst, Linus van Treek (58. Marc Balonier), Tim Lange (81. Simon Staymann), Felix Terlinden (68. Tim Pastoors) - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Lukas Höptner
Schiedsrichter: Sebastian Steinbrink - Zuschauer: 135
Tore: 1:0 Tom Wirtz (14.), 1:1 Jan Büren (28. Foulelfmeter), 1:2 Felix Terlinden (45.+3), 2:2 Tom Wirtz (75. Foulelfmeter), 3:2 Hassan Hamzaoglu (88.)
VfL Rhede – DJK Twisteden 5:0
VfL Rhede: Marius Bauhaus, Ferhat Cavusman (79. Leon Nachtigall), Luca Lorei, Luca Maximilian Schultze (82. Mathis Beckmann), Noah Erik Zschoche (73. Johannes Seggewiß), Kian Trompert, Noah Paß (61. David Adegboyega Weade), Len Stenneken, Maximilian Kreutzer, Qwenn Landzaat (81. Elias Marlin Zschoche), Leon Franken - Trainer: Niklas Schemmer
DJK Twisteden: Martin Voß, Niklas Heußen, Henri Hirschmann (40. Yannik Thielen), Alexander Rasch, Tom Cappel (22. Nikolas Dennesen), Nico Lenz, Sander Jacobs, Jordi Leck (66. Philipp Ingenleuf), Fabian Rasch (66. Alexander Swaghoven), Chris Kleuskens (46. Stian Jacobs), Torben Schellenberg - Trainer: Marcel te Nyenhuis - Trainer: Jan van de Meer - Trainer: Rainer Winkels
Schiedsrichter: Umut Parmak - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Leon Franken (7.), 2:0 Qwenn Landzaat (39.), 3:0 Qwenn Landzaat (51.), 4:0 Len Stenneken (60.), 5:0 David Adegboyega Weade (90.)
TuS Xanten – SV 08/29 Friedrichsfeld 1:3
TuS Xanten: Owen James Finnerty, Wito Donat Wojciechowski, Benjamin Alic (80. Lukas Maas), Jesse Sticklat (87. Mats Ole Wardemann), Norwin Meyer (71. Pascal Breitenstein), Luca Franz Joachim Binias, Gerrit Jenowsky, Marvin Braun, Jonah Shao (64. Noah Afonso Malangi), David Epp, Christopher Kimbakidila (71. Emircan Boran) - Trainer: Marcel Zalewski
SV 08/29 Friedrichsfeld: Noah Luis Heutger, Ali Yavuz, Heinrich Heleniak (90. Nick Gerritzen), Onur Baran, Manuel Kausch, Joshua Brauer (74. Niklas Jansen), Collin Isselhorst (67. Maximilian Spartz), Halil Ibrahim Ören (67. Marco Horstkamp), Gianluca Buhlmann, Eray Tuncel, Emir Zerdo (81. Dennis Slowinski) - Trainer: Almir Duric
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 850
Tore: 0:1 (34.), 0:2 Gianluca Buhlmann (70.), 0:3 Eray Tuncel (70. Foulelfmeter), 1:3 Marvin Braun (79. Handelfmeter)
Rot: Lukas Maas (87./TuS Xanten/Bissl getreten)
TuS Stenern – Viktoria Goch II 2:1
TuS Stenern: Philipp Juttner, Maximilian Giruc (59. Jacobus Derk Tielemann), Florian Wolters, Benjamin Lückel, Tristan Senteler, David Heveling (72. Lukas Sieverding), Erik Böing (72. Noah Schweckhorst), Felix Amler, Alexander Biermann (90. Alexander Tetiet), Maxx Nikolas Waschki, Jacobus Derk Tielemann - Trainer: Simon Meyering
Viktoria Goch II: Lars Thielen, Jordi Barbara, Mert Karabulut (46. Igor Puschenkow), Konstantin Schütz, Tim Müller, Kai Jaschek, Thomas Langenberg (61. Dogan Erkis), Marvin Gisberts, Max Hebben (88. Jiro Jude Maximilian Großhans), Leon Knak (82. Luca Maurice Sinatra), Marvin Kürbs - Trainer: Ernes Tiganj
Schiedsrichter: Nico Schakowski (Essen) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Tom-Luka Wanders (26.), 2:0 Tom-Luka Wanders (63.), 2:1 Marvin Gisberts (64.)
Kevelaerer SV – Alemannia Pfalzdorf 1:1
Kevelaerer SV: Ben-Luca Ingenfeld, Cedric Hacks, Nicolas Dittrich, Leo Wienhofen, Andrea Dario Quarta (85. Tim Hillejan), Colin Linßen (76. Nils Theysen), Dennis Tegeler, Robin Kaschubat, Jona Wassen (52. Noah Tellemanns), Maximilian Gastens, Youssef Meherzi (85. Özkan Külcür) - Trainer: Patrick Znak
Alemannia Pfalzdorf: Levi Eckermann, David Rudolf Rothemel (80. Samouil Schiefer), Christian Urbanek, Tom-Luca Janßen (63. Tom Voß), Lars Völpert (74. Klaas Hendricks), Dominik van Baal (63. Danijel Lorenz), Nils Mildenberger, Nick Helmus, Luca Stratemann, Dominik Saat, Jamie Caspers (67. Luca Kanders) - Trainer: Raphael Erps
Tore: 1:0 Maximilian Gastens (44.), 1:1 Dominik Saat (78.)
Besondere Vorkommnisse: Andrea Dario Quarta (Kevelaerer SV) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Levi Eckermann (69.).
5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SV Blau-Weiß Dingden II
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Kevelaerer SV
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - VfL Rhede
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Hamminkelner SV
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SGE Bedburg-Hau
So., 14.09.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Rindern
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Haldern - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 14.09.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TSV Weeze
So., 14.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - TuS Xanten
Rheinland Hamborn – TuS Asterlagen 3:3
Rheinland Hamborn: Muhammed Sadiklar, Ömer Talha Yurdakul (63. Baran Özcan), Burak Aptoulaoglou (63. Mehmed-Sena Özen), Melih Kavak (72. Kaan Akgül), Joel Schoof, Eren Taskin, Patrick Dertwinkel, Yunus Emre Kocaoglu, Joel Preuß, Valdet Totaj (63. Luis Bukvasevic), Samet Sadiklar - Trainer: Julien Schneider - Trainer: Fahri Ulutas - Trainer: Mikail Demirel
TuS Asterlagen: Ferhat Adanur, Yunus Emre Turgut, Mario-Catalin Codreanu, Ahmet Aldemir, Metin Özmen, Enes Isiktas, El Houcine Bougjdi, Ferdi Acar, Khalil Al-Bazal, Khalid Al-Bazaz, Derman Disbudak (79. Riichi Nakanishi) - Trainer: Muhammet Isiktas
Schiedsrichter: Gregor Osolinski - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Joel Preuß (25.), 1:1 Enes Isiktas (47.), 1:2 Ferdi Acar (58.), 1:3 Ferdi Acar (63.), 2:3 Yunus Emre Kocaoglu (75.), 3:3 Samet Sadiklar (90.)
GSG Duisburg – SuS 21 Oberhausen 2:2
GSG Duisburg: Rene Bloch, Robin Hochmuth, Armin Alihodzic (77. Arda Keskin), Moritz Dohmen (77. Thanh Nguyen), Milan Macar, Philipp Bruns (85. Obed Okyere Boateng), Adil Can Büyükimdat, Kayodie Jacob Eniola, Marcel Möller, Mamadou Billo Kante, Leonard Omaj (60. Egzon Zabergja) - Trainer: Zgjim Dautaj
SuS 21 Oberhausen: Nils Ole Brühl, Niko Lazar, Samuel Mensah (46. Jasper Luemba), Tom Schulokat, Ife-Oluwa Awolaja (60. Noah Joel Krzyzanowski), Alexander Louis Hernaut, Tobias Uehmann (46. David Reidermann), Akin Aslantin (80. Gino Priszma), Justin Wunder, Benludvig Elad, Luca Bergermann - Trainer: Tom Keuter - Trainer: Patrick Theisen
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Leonard Omaj (44.), 1:1 Benludvig Elad (64.), 1:2 Alexander Louis Hernaut (74.), 2:2 Egzon Zabergja (90.+8)
Gelb-Rot: Justin Wunder (80./SuS 21 Oberhausen/)
Schwarz-Weiß Alstaden – Duisburger SV 1900 1:6
Schwarz-Weiß Alstaden: Ajara Djamal Ehlert, Robin Aycicek, Philipp Demler, Moise Ndongala Nansoko, Fabian Stratmann, Mert-Turay Berberoglu, Camara Kessery, Caleb Namrod Odametey, Sandro Garcia Melian, Wassim Jabri, Boran Sezen - Trainer: Bilal Fezzani
Duisburger SV 1900: Timo Mohr, Jan Stuber, Youmssi Fotso, Julian Grevelhörster, Raffael Schütz, Thomas Kirsch (73. Marcel Gesemann), Nico Klotz (80. Noel Felten), Andre Meier, Mahmut Savci (80. Hayato Takei), Gino Mastrolonardo (59. Kadir Yildirim), Berkay Basri Ersöz (68. Maurice Rybacki) - Trainer: Sergio Pinto Cruz - Trainer: Damian Opdenhövel
Schiedsrichter: Milan Braasch - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Gino Mastrolonardo (13.), 0:2 Berkay Basri Ersöz (24.), 0:3 Andre Meier (33.), 1:3 Boran Sezen (45.), 1:4 Nico Klotz (45.+3), 1:5 Mahmut Savci (71.), 1:6 Andre Meier (89.)
Spvgg Meiderich 06/95 – Viktoria Buchholz 0:4
Spvgg Meiderich 06/95: Nico Merks, Dennis Freikamp, Nick Kirstein (81. Arsan Azeez Halee Halee), Samid Kurtanovic, Fynn Heinzelmann, John Ebuka Meremikwu, Julian Dzieza, Elhadj Kamara, Aristote Tshiani, Tobias Marco Freiwald (81. Fares Alfandi), Riccardo Nitto (60. Konstantin Nedic) - Trainer: Oliver Petzold
Viktoria Buchholz: Finn Franken, Pascal Mahn (68. Haruto Ishizaki), Kenshin Iwai, Rimuto Sasaki, Samson Ayodele, Tobias Eickmanns, Luca Gebhard, Robert Brandon Hood (69. Hasan Aydin), Semih Vißer, Colin Onyeocha (59. Eliah Jung), Elias Benedikt Schnell (55. Lars Mrozek) - Trainer: Göksan Arslan - Trainer: Christoph Gebhard
Schiedsrichter: Niklas Andreas Schneider - Zuschauer: 86
Tore: 0:1 Robert Brandon Hood (41.), 0:2 Eliah Jung (77.), 0:3 Luca Gebhard (80.), 0:4 Luca Gebhard (90.)
SC 1920 Oberhausen – SuS 09 Dinslaken 1:0
SC 1920 Oberhausen: Milosz Posluszny, Mohamed Lamine Jegham, Erenay Bektas, Ümit Mutlu (93. Golekuh Caesar), Burak Demirci, Deniz Fahri Batman, Timur Ertural, Julian Krasniqi (61. Yusuf Allouche), Ömer-Faruk Calik, Nevio Möllmann (82. Bülent Demirci), Reid Osei (71. Bryan Osei) - Trainer: Erkan Aydin
SuS 09 Dinslaken: Alexander Kraus, Kevin Kolberg, Erion Xhemajli (86. Raphael Rosenthal), Joel Loretan, Colin Schmitt, Jannis Kipouros, Tim Waclawek, Noah Donai (82. Timm Golley), Lucas Birnbaum (67. Viktor Klejonkin), Sebastian Eisenstein, Stefan Frieler - Trainer: Timm Golley
Schiedsrichter: Jan Lukas Kalter (Bocholt) - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Yusuf Allouche (84.)
SV Rhenania Hamborn – Mülheimer SV 07 3:5
SV Rhenania Hamborn: Kerem Bostanci, Cihan Ezer, Samuel Kaba Frimpong, Gennaro Harling, Hakan Cakmak (78. Can Ahmet Delice), Fatih Ünal, Tuna-Han Cakmak, Erhan Ezer (46. Emanuel Amissah), Emirhan Canarslan, Furkan Cakmak (46. Alperen Bülbül), Blinort Namoni - Trainer: Akın Mahir Altun - Trainer: Bülent Koca - Trainer: Sebastian Balzer
Mülheimer SV 07: Michel De Cruppe, Henry Philipp Lücke, Michel Roth, Nick Bennmann, Noah Jamal Schindlegger, Simon Grün (78. Nico Rymarczyk), Asim Bedirhan Simsek, Kevin-Dean Krystofiak, David-Alexander Mazan (46. Nikrad Korloo) (85. Maid Music), Pascal Roenz, Luca Felix Rausch (84. Denys Kalashnik) - Trainer: Damir Salkovic
Schiedsrichter: Sascha Radusch (Duisburg) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Kevin-Dean Krystofiak (25.), 0:2 Luca Felix Rausch (31.), 1:2 Emirhan Canarslan (33.), 1:3 Pascal Roenz (40.), 1:4 Luca Felix Rausch (45.+1), 2:4 Blinort Namoni (52.), 3:4 Emanuel Amissah (66.), 3:5 Denys Kalashnik (90.+3)
1. FC Mülheim-Styrum – FC Neukirchen-Vluyn 09/21 0:1
1. FC Mülheim-Styrum: Lukas Schmidt, Kaan Atik (74. Thimo Warnke), Sahin Karabudak, Celal Karabudak, Yasin Gümüs, Khalil Bentaleb (70. Mohamed-Ali Al Naboush), Serkan Cekic, Muhammet Emin Canim (72. Marco Olivieri), Talha Canim, Hatim Bentaleb, Abdulhamit Canim (46. Ayuk Etengeneng) - Trainer: Eser Ucak - Trainer: David Bröhl - Trainer: Mesut Cömez
FC Neukirchen-Vluyn 09/21: Hendrik Paul Bodo Bornschein, David Markovic (88. Ferid Dzanan), Jesko Dezelak, Jonathan Hendricks, Tom Straub, Luis Gizinski, Enedin Hadrovic, Mert Aközbek (87. Tobias Claaßen), Astrit Krasniqi, Luca Marvin Hoff, Phil Hardelauf (62. Jakob Adam Kempken) - Trainer: Abdelmalek Zenzoul - Trainer: Abdelaziz Zenzoul
Schiedsrichter: Carsten Bongers (Gelsenkirchen) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Luca Marvin Hoff (73.)
Gelb-Rot: Yasin Gümüs (86./1. FC Mülheim-Styrum/Meckern)
VfB Homberg II – VfL Repelen 0:4
VfB Homberg II: Frederic Michel, Ender Türkmen, Tunahan Karakaya (78. Viacheslav Hrebniev), Ben Louis Riebling, Marcel Papenhagen (46. Dennis Golomb), Florian Czarnecki (66. Samuel Lindner), Karim Moustafa (46. Stephen Antwi), Til Müller, Steffen Murke, David Bothe, Niklas Oliver Potreck - Trainer: Tobias Schiek
VfL Repelen: Robin Meischner, Berkant Gebes (59. Christoph Zgorecki), Robin Rasche, Leandro Adams, Izzettin Kuci (86. Marvin Trentzsch), Tobias Tatzel (88. Yusuf Kuci), Yassin Ait Dada, Hendrik Schons, Amar Pilavdzic, Yubery Santo Stielke (86. Jan Albus), Arjeton Krasniqi (81. Marvin Slatinjek) - Trainer: Sercan Baloğlu - Trainer: Ehad Qorri
Schiedsrichter: Salar Khalesch - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Hendrik Schons (14.), 0:2 Amar Pilavdzic (74.), 0:3 Arjeton Krasniqi (80.), 0:4 Amar Pilavdzic (90.+1)
SV Genc Osman Duisburg – Duisburger FV 08 2:3
SV Genc Osman Duisburg: Ali Günes Karabiyik, Enis Koray Kücük, Ugur Özmen (83. Younes Abdelhedi), Hussein Alameddine, Felix Mpianza (60. Baran Fidan), Argjent Emrula (71. Semir Demiri), Ahmet Efe Aris, Emre Onur, Burak Yildiz, Osman Simsek, Mahde Hadekhalaf Kaeede - Trainer: Yalcin Nezir - Trainer: Tarkan Yildirim - Trainer: Okan Yilmaz - Trainer: Tugay Arslan
Duisburger FV 08: Emmanuel Anthony, Gracjan Adamowicz, Yu Taya, Sofiane Abdelhak Dellas, Davud Kocagöz (46. Miche-Joel Makomé-Mabouba), Hüseyin Rasitoglou, Ibrahima Sall (90. El Hassan Lahjar), Aiyoub Andich (46. Kevin Mouhamed), Tayfun Yildirim (73. Yavuz Kalyoncu), Yasar Emin Uzun, Ismail Öztürk (84. Yves Mumpa Mbo) - Trainer: Mustafa Öztürk
Schiedsrichter: Marcell Weienberg - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Burak Yildiz (34.), 1:1 Yasar Emin Uzun (54.), 1:2 Ismail Öztürk (64.), 1:3 Ismail Öztürk (82. Foulelfmeter), 2:3 Ahmet Efe Aris (86.)
Gelb-Rot: Gracjan Adamowicz (68./Duisburger FV 08/)
Gelb-Rot: Ahmet Efe Aris (90./SV Genc Osman Duisburg/)
5. Spieltag
Do., 11.09.25 20:00 Uhr VfL Repelen - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr Duisburger SV 1900 - VfB Homberg II
So., 14.09.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 14.09.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - GSG Duisburg
So., 14.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - TuS Asterlagen
So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SC 1920 Oberhausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 14.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Genc Osman Duisburg
So., 14.09.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Rheinland Hamborn
TuSEM Essen 1926 – FC Blau-Gelb Überruhr 4:1
TuSEM Essen 1926: Leon Pires-Schulten, Niklas Wilhelm Höing, Nour-Eddine Artey, Sven Kersten, Lukas Paulun, Serkan Özer (74. Nadyar Khaled), Juan Camilo Perez Vasquez (62. Rico Frederik Hoffmann), Frederick Gipper, Fabio Herrmann, Leo Derksen (46. Philipp Alexander Glahn), Timo Richter (46. Felix Herzinger) - Trainer: Lucas Bründermann
FC Blau-Gelb Überruhr: Julian Frings, Andreas Angerer (88. Joab Jeshir Jambooz Lancheros), Chafiq Guettari, Eljvir Ahmet, Yoshitaka Myojin, Alexandru-Gabi Gheorghe (70. Plamedi-Zola Makengo), Adil Lamrini (62. Noel Tautges), Faithful Gold-Toluhi, Jumaru Nishikawa, Ryota Nomura - Trainer: Sascha Tautges
Schiedsrichter: Tristan Strunk (Xanten) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Sven Kersten (38.), 1:1 Faithful Gold-Toluhi (44.), 2:1 Fabio Herrmann (45.+1), 3:1 Juan Camilo Perez Vasquez (62.), 4:1 Lukas Paulun (90.)
VfB Frohnhausen – DJK Arminia Lirich 1920 3:2
VfB Frohnhausen: Kerem-Ali Temur, Dasilva Mavinga Matondo, Sinan Yilmaz, Rida Hallak, Milad Mansoori, Canel Ucan, Essowavana Gbegouni (77. Issa Adnan Said), Mohamed Said (82. Sedat Disci), Samir Laskowski, Prince Chigamezu Igbozuruike (61. Issa Issa), Komlan Agbégniadan (70. Kevin Zamkiewicz) - Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said
DJK Arminia Lirich 1920: Jonas Hartmann, Ben Pribbernow, Albin Alimusaj, Allan Zuna (57. Sahid Tahivu), Jeremiah Bonsu Kwateng (51. Brooklyn Ehijie Darren Ojeabulu), Onur Ibrahim Gümüs (75. Max Bachleda), Anthony Annan, Marouan Jenfi (74. Yahia El-Haouari), Jihan Jeremi Bayram, Andre Peters, Hussein Qasim Abdo (57. Ugochukwu Akubuike) - Trainer: Torsten Nienhaus - Trainer: Jens Szopinski - Trainer: Gerald Nana Osei Siebert
Schiedsrichter: Thomas Roquet (Duisburg) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Samir Laskowski (38. Foulelfmeter), 2:0 Mohamed Said (43.), 3:0 Samir Laskowski (49.), 3:1 Andre Peters (63.), 3:2 Yahia El-Haouari (82.)
SV Burgaltendorf – SuS Haarzopf 5:2
SV Burgaltendorf: Maximilian Luke Wagner, Leon Metke, Caspar Schelewski, Jannis Böhner (87. Tim Karkau), Denis Naumov, Mehmet Can Köstekci, Michael Siminenko, Sky Eric Lietzau, Laurin Kamperhoff, Kiros Galatidis, Alkan Albayrak - Trainer: Andreas Krippel
SuS Haarzopf: Dennis Jochum, Jan Seeling (69. Patrick Demme), Johannes Flatow, Maurice Grube, Maximilian Härtel, Matteo Viefhaus (90. Thierry Buma), Michael Seidelmann, Ben Ansorge, Ilyas-Aboulkacim Afaya (61. Luiz Alessio Sachs), Fabian Sörries, Felix Franken - Trainer: Matthias Walter
Schiedsrichter: Marcel Gruteser - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Maximilian Härtel (11.), 1:1 Denis Naumov (15.), 2:1 Laurin Kamperhoff (32.), 3:1 Kiros Galatidis (40.), 3:2 Ilyas-Aboulkacim Afaya (46.), 4:2 Michael Siminenko (58.), 5:2 Laurin Kamperhoff (84.)
Fatihspor Essen 2001 – SpVgg Steele 1:1
Fatihspor Essen 2001: Sebastian Skrzynski, Adin Selimovic, Sami Essa Suleiman, Serhat Yirmibes (41. Can Tunctürk), Fatih Gün, Ege Akay (62. Emre Kandemir), Tolga Yigit, Jez Frempong (46. Emre Bektas), Baki Caki (82. Oktay Cinar), Callistus Chima Ojukwu, Emre Kececi (95. Eugene Ofosu-Ayeh) - Trainer: Adem Durmus
SpVgg Steele: Max Gerd Nawrath, Dominic Hörstgen, Fabian Handke, Leon Tüns, Samuel Holzmair, Jerome-Marcel Reisig, Lirim Imeri, Maurice Jednicki, Enosch Kpessou, Ruben Ampong, Luis Richard - Trainer: Dirk Möllensiep
Schiedsrichter: Niclas Hülsmann - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Dominik Bongartz (21.), 1:1 Emre Kececi (61.)
Vogelheimer SV – Fortuna Bottrop 2:0
Vogelheimer SV: Mihajlo Davidovic, Yannik Schümberg, Marc Nickel, Janik Noah Eichmann (76. Teruhisa Okabayashi), David Dottai, Enes Yilmaz (73. Emre Kilav), Fahat Sarkhush, Mika Luis Pfundner (86. Glory Samuel Kamamona), Obiora Uzukwu, Naoufal Nouri (86. Deniz Senol), Mohammed Hassouni (81. Schafik Fraitat) - Trainer: Carsten Isenberg
Fortuna Bottrop: Justin Janssen, Kevin Michalik, Hussein Solh, Jan Larisch, Nick Sommer (71. Hannes Ostgathe), Stefan Pitkowski, Robin Nordmann, Amanuel Haile (71. Ben Maarten Jansen), Lennart Jablonski, Emre Kilic (88. Kevin Michalik), Niklas Wenderdel - Trainer: Sebastian Stempel
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Obiora Uzukwu (24.), 2:0 Fahat Sarkhush (40.)
Sportfreunde Königshardt – Heisinger SV 2:4
Sportfreunde Königshardt: Chris Schmelt, Dennis Schlenski, Mathias Grgic, Finn Busian, Marcel Gabor, Laurenz Hübinger, Denis Karic, Charalambos Pommer, Silas Baffour, Lukas Hartmann (76. Muris Kesko), Simon Palmen (53. Tristan Joel Müller) - Trainer: Kenan Hodzic - Trainer: Sven Matuszczak
Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu (85. Lukas Gerrits), Minwook Oh (63. Pascal Gründer), Kevin Patrick Konrad (75. Marvin Prellwitz), Nik Leiler, Merlin Kirsten, Steffen Köfler, Julian Bluni, Luca Krämer, Jonas Lippeck (70. Philipp Reichardt), Jan-Lukas Lippeck (85. Muhammed Kiyak) - Trainer: Philipp Reichardt - Trainer: Slavko Franjic
Schiedsrichter: Henning Wübbels - Zuschauer: 17
Tore: 0:1 Jonas Lippeck (21.), 0:2 Luca Krämer (45.), 0:3 Luca Krämer (49.), 0:4 Jan-Lukas Lippeck (60.), 1:4 Laurenz Hübinger (90.), 2:4 Maurice Gardey (90.+2)
Gelb-Rot: Merlin Kirsten (87./Heisinger SV/Foul)
Gelb-Rot: Charalambos Pommer (90./Sportfreunde Königshardt/Unsportlichkeit)
SpVgg Sterkrade 06/07 – Sportfreunde Niederwenigern II 3:2
SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Serkan Karaüzüm (57. Gerrit Kriegisch), Finn Müller (57. Zahir Kaynar), Mats Müller, Joel Bayram (88. Said Aljumaa), Enver Ünal, Robin Papert (89. Nicolas Strömann), Moritz Anderheide, Nils Martin (67. Maximilian Felix Zachariasz), Sverre Müller, Aaron Langen - Trainer: Lars Mühlbauer
Sportfreunde Niederwenigern II: Marius Nieland, Marcel Modro, Marius Beyer, Malte Eckert, Benedikt Michael Thielecke, Leon Welticke (83. Matthias Hendricks), Lutz Dahlhaus (83. Henrik Eggemann), Niklas Niggemeyer (76. Malte Honisch), Marcel Schräer (59. Nico Van Der Heuvel), Noah Seyer (46. Tom Mianecki), Justin Barke - Trainer: Lars Diefenthal
Schiedsrichter: Steffen Linneweber - Zuschauer: 143
Tore: 0:1 Justin Barke (19.), 0:2 Leon Welticke (42.), 1:2 Sverre Müller (49.), 2:2 Gerrit Kriegisch (64.), 3:2 Sverre Müller (75. Foulelfmeter)
DJK Arminia Klosterhardt – Dostlukspor Bottrop 1:1
DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Meik Kunz, Vladyslav Azaronok, Lennart Elias Rühl (97. Abdul Afiz Tholley), Phil Wolff (70. Aiman-Mohammed Faraj), Samuel Zegadlo, Fabian Abel, Niklas Gehrmann (55. Meris Glogic), Max Langerbein (80. John Salobir), Jan-Niklas Pia (55. Melvin Glogic) - Trainer: Marcel Landers
Dostlukspor Bottrop: Fabian Fricke, Arif Elyesa Mendil, Berat Arslan (80. Devin Yildirim), Asim Kocaman, Heshyar Khalo, Baris Erdogan (88. Sercan Istek), Arda Olgur (17. Mahmud Alkadi), Khaled Al-Kadi, Hüssein El-Moussa, Ismail Talha Uzan (70. Leandro Saieva), Mert Celik - Trainer: Can Uçar
Schiedsrichter: Marcel Vom Bruch - Zuschauer: 131
Tore: 0:1 Ismail Talha Uzan (11.), 1:1 Max Langerbein (63.)
Rot-Weiss Essen II – Spvgg Sterkrade-Nord 2:2
Rot-Weiss Essen II: Leonard Jegus, Burak Bahadir, Randy-Tamufor Atanga-Akwen, Artin Kordi, Hamid Kuka, Kevin Grund, Marcel Faber, Luiz-Simon Kreisköther, Mehmet Demirci, Marcel Platzek, Joel Bema - Trainer: Stefan Lorenz
Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze, Malte Simon Benninghoff, Noah Leonard Bauditz (73. Julian Marquardt), Felix Brüggenhorst, Jason Michael Schiewer (46. David Alexander Forbeck), Fabian Drieschner (56. Paul Overhoff), Nick Perenz, Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi (56. Elias Rams), Danny Perenz, Oguzhan Mirac Cengiz (81. Justin Beckmann) - Trainer: Oguzhan Cuhaci
Schiedsrichter: Hüdai Faikoglu - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Marcel Platzek (23.), 1:1 Fabian Drieschner (29.), 1:2 Oguzhan Mirac Cengiz (32. Foulelfmeter), 2:2 Luiz-Simon Kreisköther (43.)
5. Spieltag
So., 14.09.25 14:00 Uhr SuS Haarzopf - Vogelheimer SV
So., 14.09.25 15:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 14.09.25 15:00 Uhr SpVgg Steele - TuSEM Essen 1926
So., 14.09.25 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - VfB Frohnhausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - SV Burgaltendorf
So., 14.09.25 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - DJK Arminia Klosterhardt
So., 14.09.25 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Fatihspor Essen 2001
So., 14.09.25 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - Heisinger SV
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: