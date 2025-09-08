Bezirksliga-Sonntag! So liefen die Spiele - mit Daten

1. FC Grevenbroich-Süd – TSV Bayer Dormagen 0:3

1. FC Grevenbroich-Süd: Anas Zouhairi, Ahghas Newton (83. Emre Demirbolat), Ismail Günsel, Nils Klöther, Meliksah Sargin, Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk, Kai Uwe Wirtz, Fatih Yaman (63. Salim Tliashinov), Resul Ahmeti, Marcel Hensel (90. Maurice Woop-Kolanidis) - Trainer: Christian Niebel

TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Maurice Roggendorf, Dennis Marquet, Arda El Kerim Ayaz (89. Andre Tareco-Duarte), Luca Knuth, Marius Fraßek (65. Semi Youssef Laffi), Marc Naroska (90. Maurice Michael Wiewiora), Michael Hausdörfer, Jan Rakow (76. Julian Knoll), Alexander Hauptmann, Hendrik Reiff (73. Noa Gabriel Guerreiro Batista) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz

Schiedsrichter: Thorsten Lechtenberg - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Alexander Hauptmann (13.), 0:2 Marc Naroska (44.), 0:3 Luca Knuth (54.)

Gelb-Rot: Alexander Hauptmann (28./TSV Bayer Dormagen/Foulspiel die zweite)



VdS 1920 Nievenheim – MSV Düsseldorf 0:10

VdS 1920 Nievenheim: Kelvin Sanchez del Villar, Luca Fin Hesshaus, Dominik Schillings, Nils Jochmann, Marcus Buchen (85. Kevin Caspar Stadler), Jan-Luca von Zons (46. Kevin Scholz), Henri Leiding (85. Marc-Leon Wolff), Pascal Becker, Emilio Jose Heinrich Perk (80. Alexandros Adamantidis), Enes Celik (72. Mats Hunold), Roberto Leon Grillo - Trainer: Daniel Dünbier - Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt

MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Aram Abdelkarim, Drilon Istrefi (65. Anas El Morabiti), Said Harouz (65. Tom Voss), Shohei Nelson Lukoma Yamashita (65. Ahied El Gham), Carlos Penan (65. Ouassim Charroud), Sinan Kurt (63. Ryota Nakaoka) - Trainer: Goran Tomic

Schiedsrichter: Marcel Schuh (Remscheid) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Carlos Penan (4.), 0:2 Shohei Nelson Lukoma Yamashita (13.), 0:3 Carlos Penan (27.), 0:4 Said Harouz (30.), 0:5 Said Harouz (34.), 0:6 Said Harouz (52.), 0:7 Said Harouz (54.), 0:8 Anas El Morabiti (66.), 0:9 Ryota Nakaoka (70.), 0:10 Aram Abdelkarim (75.)



DJK Sparta Bilk – SV Uedesheim 2:2

DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Dilvan Baran Alkan, Alon Abelski, Moubarak Abdousamadou, Moritz Holz, Gianluca De Meo, Alexander Hendrik Schnittert, Marcel Kachnowski, Marco Meyer - Trainer: Jörn Heimann

SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Daniel Ferber, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo (71. Gabriel August), Dabo Mamadou (75. Maximilian Hahn), Andre Speer (84. Bilal Ebanhesaten), Luis Winfried (75. Jonas Hellenkamp), Kevin Block, Florian Hillebrand, Felix Frason (71. Tim Jenckel), Marlon Kurth - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez

Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Daniel Ferber (22.), 0:2 Felix Frason (39.), 1:2 Moubarak Abdousamadou (54.), 2:2 Andreas Plödereder (84.)



DSC 99 Düsseldorf – SV Hösel 6:2

DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Kaan Barak, Jacob Theuringer, Florian Gnida, Pascal Ryboth, Dennis Dowidat, Pierluigi Principe, Piet Stracke (83. Abdoulie Sarr), Sey Yankuba (45. Richard Marliani), Nils Knuplesch, Onurcan Baysal (77. Eray Achmet) - Trainer: Sascha Walbröhl

SV Hösel: Michael Mann, Oliver Wenzler, Marius Pauly, Timo Derichs (83. Anes Danijali), Leonard Prusa (83. Justin Morr), Nick Hartmann, Maximilian Ganns, Fabian Schürings, Levent Olgun (65. Dario Mirosavljevic), Niklas Oldörp (65. Marzio Menzler), Yasin Bünyamin Uzun (57. Lionel Tchakounte) - Trainer: Tomislav Mirosavljevic

Schiedsrichter: Sebastian Frank (Essen) - Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Onurcan Baysal (12.), 2:0 Onurcan Baysal (16.), 3:0 Florian Gnida (28.), 3:1 Fabian Schürings (29.), 4:1 Onurcan Baysal (52.), 4:2 Lionel Tchakounte (67.), 5:2 Pierluigi Principe (81.), 6:2 Eray Achmet (90.)



TSV Meerbusch II – SVG Neuss-Weissenberg 1:7

TSV Meerbusch II: Lucas Walhöfer, Ammar Kiwani, Milo Neumann, Julius Cabalzar (59. Maximilian Seibert), Castro Boloko (63. Nils Reiher), Mohamed Ghait, Ylber Rrahmani, Jonas Christopher Doerkes (61. Tolgahan Cem Günes), Boyan Boev, Janis Hrustic, Leon Prinz - Trainer: Dennis Krause

SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Tom Nilgen (58. Antonio Primorac), Melwin Sikinger (65. Haruku Kitsui), Daniel Marcel Becker, Nils Hoff (84. Karsten Rehmann), Paul Winkelmann, Jonas Niemierza, Ranael-Baringa Ishimine (65. Kaan Erdogan), Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider

Schiedsrichter: Alexander Paßerah (Essen) - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Paul Winkelmann (32.), 0:2 Tom-Benjamin Seidel (40.), 1:2 Boyan Boev (42.), 1:3 Tom-Benjamin Seidel (52.), 1:4 Tom-Benjamin Seidel (61.), 1:5 Tom-Benjamin Seidel (78.), 1:6 Tom-Benjamin Seidel (83.), 1:7 Ben Luca Schmidt (88.)



CfR Links Düsseldorf – Ratingen 04/19 U23 II 5:2

CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Mark Drinkuth, Korbinian Beckers (67. Marius Möller), Raphael van der Berg, Ricardo Garcia Torras, Patrick Kamprakis (71. Michael Tuo), Dimitrios Balis, Dennis Schreuers, Rikuto Maruki, Enes Öz, Fabian Gombarek (37. Marvin Mainz) - Trainer: Panagiotis Liomas

Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Len Carlo Brammertz, Ibrahim Dibasy (82. Bilal Ajenoui Benktib), Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Thabani Lukusa-Milambu (46. Sami Alnur Bachir Niam), Ilyas Elkhattabi, Leo Kaiser, Kerem-Murat Cigerli (46. Clarence Yomi), Ben Collin Gubsch, Engincan Yildiz (67. Osazuwa Victor Uwas) - Trainer: Andreas Voss - Trainer: Derick Dwomo

Schiedsrichter: Genco Toprak (Remscheid) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Enes Öz (6.), 2:0 Fabian Gombarek (20.), 3:0 Fabian Gombarek (23.), 3:1 Len Carlo Brammertz (59.), 4:1 Dennis Schreuers (80.), 4:2 Osazuwa Victor Uwas (87.), 5:2 Rikuto Maruki (90.)



ASV Mettmann – Lohausener SV 1:0

ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Jonas Schulte, Yusuf Kaya (68. Daniel Rehag), Roken Tchouangue, Johannes Erkens, Adil Azhil, Alessio Falco, Umut Demir (61. Ezequiel Tomas Gomez), Toni Markovic (92. Asaad Wahed Omar), Justin Lüdtke (86. Anas Kaddouri) - Trainer: Sebastian Pichura - Trainer: Daniel Rehag - Trainer: Acar Sar

Lohausener SV: Justin Müller, Tobias Mombartz, Marvin Klimas, Ole Cloppenburg, Jens Wunder (78. David Robert Joel Derveaux), Lennart Auer (7. Faruk Oduncu), Nils Sprenger, Jannick Meng, Jannik Jürgensen, Maximilian Klaas, Roland Sitnikov (79. Saliou Mamadou Gaye) - Trainer: Konstantinos Tsakiris - Trainer: Niklas Doppke - Trainer: Nikos Tsakiris

Schiedsrichter: Kilian Baumhögger - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Umut Demir (17.)



SG Benrath-Hassels – TSV Eller 04 2:4

SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Shahab Emjed Kazim, Kenan Hreljic, Ryoto Inokawa, Immanuel Kwarteng (68. Viktor Blauth), Adin Civa, Dennis Durmus (58. Hiromasa Sato), Kilian Laux, Min-kyu Kim, Benjamin Prah, Ajdin Koco (58. Harun Ünlü) - Trainer: Nermin Ramic

TSV Eller 04: Hiroyuki Horii, Julien Augarde, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata (65. Eridon Fazliu), Jan-Eric Heydn, Adnan Hotic, Noah Basil Karczewski, Marc Daehne, Antonio Marinovic, Takumi Miyata, Fabian Stutz (90. Maximielian Prince Wayne Andam) - Trainer: Kerim Kara

Schiedsrichter: Leon Maurice Ulrich - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Benjamin Prah (4.), 1:1 Takumi Miyata (19.), 1:2 Antonio Marinovic (35.), 1:3 Fabian Stutz (69.), 1:4 Fabian Stutz (73.), 2:4 Min-kyu Kim (90.+1)



TV Kalkum-Wittlaer – Rhenania Hochdahl 2:2

TV Kalkum-Wittlaer: Khashayar Goudarzi, Leandro Heintze (87. Nico Polster), Philipp Kuschel, Konstantin Richter (78. Ralf Appiah), Lars Jansen (60. Dejan Schmitz), Anton Hauk (88. Christian Chindeu Abubarkar), Noel Heitkamp, Jacob Schwalbach, Ayumu Akiyama, Goki Fukunaga, Nico Pesch - Trainer: Navid Fazeli

Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Qlirim Krasniqi, David Jan Mislovic, Irfan Nebi (81. Nuri Gülmez), Mohamed Barkammich, Hamza Malek (51. Ardian Duraku), Chrisowalandis Papadopoulos, David Szewczyk (51. Maik Gaida), Tobias Schössler (65. Kevin Jordan Taghu Tamo), Feyzullah Demirkol, Oliver Krizanovic - Trainer: Peter Burek

Schiedsrichter: David Münchow (Solingen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Goki Fukunaga (50.), 2:0 Lars Jansen (60.), 2:1 Oliver Krizanovic (72.), 2:2 Oliver Krizanovic (81.)

____

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag

Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - SVG Neuss-Weissenberg

Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Eller 04 - VdS 1920 Nievenheim

Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Uedesheim - ASV Mettmann

So., 14.09.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SG Benrath-Hassels

So., 14.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf

So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Hösel - Rhenania Hochdahl

So., 14.09.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 14.09.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - DJK Sparta Bilk

So., 14.09.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TV Kalkum-Wittlaer

_______________

DV Solingen II – SC Viktoria Wuppertal Rott 89 2:2

DV Solingen II: Vladyslav Maslovskyi, Gianluca Aurelio, Illia Pieshykov, Yasin Özgede (80. Ibrahim Rtobi), Osman Kalayci, Pavel Dolynai (64. Yannis Boddenberg), Velkov Veliyan (76. Paul Christian Berger), Vladyslav Balakai (86. Anass Ziry), Ahmet Gülmez (90. Emre Karademir), Oleksandr Lischchuk - Trainer: Sebastiano Spinella

SC Viktoria Wuppertal Rott 89: Kevin Robert Gilej, Liwaa El-Sarag, Sergen Isler (73. Fatih Kurt), Ibrahim Tarik Molla, Kibang Anthony Tem, Musa Mansaray, Steve Tchenou Wantong (68. Ayoub Akki), Basel Ziad Shamo, Nermin Hadzic (86. Ilyas Ikan Asbih), Kelvingrey Tabe Takor Tabi, Ans Mohammad Hassan Al Khalil - Trainer: Yousef Hidroj

Schiedsrichter: Bekir Durmus (Krefeld) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Yasin Özgede (35. Eigentor), 0:2 Ans Mohammad Hassan Al Khalil (80.), 1:2 Oleksandr Lischchuk (85.), 2:2 Yannis Boddenberg (90.)



SV Rot-Weiß Wülfrath – TSV Ronsdorf 2:2

SV Rot-Weiß Wülfrath: Timm Schreiber, Ibrahim Yilmaz, Haci Bayram Köseoglu, Hasan Ülker, Jan-Steffen Meier, Adil El Hajui, Fabion Baljiu, Alihan Adigüzel (77. Schad Hassan), Davide Mangia, Stephensunny Udoree Chukwudi, Nabil Jaouadi (12. Ercan Kalkavan) - Trainer: Ibo Cöl

TSV Ronsdorf: Robin Schworm, Sven Jürgen von der Horst, Sebastian Schröder, Marvin Merchel (46. Habib Camara), Felix Anton Suhre, Nico Langels, Nico Fuchs (90. Leon Spiecker), Phil Ketzscher, Sebastian Schmieta (72. Kevin Fajkis), Yannik Hünninghaus (83. Konstantinos Likidis), Kouadia Wilfried Taki (46. Lasse Palsbroecker) - Trainer: Denis Levering

Schiedsrichter: Mohamed Bahaddou (Remscheid) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Kouadia Wilfried Taki (10.), 1:1 Davide Mangia (26.), 2:1 Schad Hassan (86.), 2:2 Konstantinos Likidis (89.)



SSVg Velbert II – SG Hackenberg 3:1

SSVg Velbert II: Jonathan Freitag, Adriano Campitiello (77. Mahmud Omairatte), Aissa Sealiti, Soufiane Boumouchoun, Hagen Schneider, Ilkem Yildirim, Dmytro Kislin, Benjamin Hemcke (68. Ilias Hassi), Cellou Diallo, Lirik Krasniqi (80. Roni Ongun), Abdel Mounaim Aoufir (59. Rostyslav Proskura) - Trainer: Massimo Mondello

SG Hackenberg: Jason Stockter, Dustin Pavlovski, Malik Ijfiri, Kai-Philipp Höcht, Simone-Fabio Donadio, Patrick Sadowski, Maximilian Wagner, Moritz Kerkien, David Tischler, Leon Michael Sierant, Mario De Siena - Trainer: Zdenko Kosanovic

Schiedsrichter: Leonel Tsopgni (Duisburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Leon Michael Sierant (25.), 1:1 Abdel Mounaim Aoufir (45.), 2:1 Cellou Diallo (67.), 3:1 Ilias Hassi (90.)

Besondere Vorkommnisse: Adriano Campitiello (SSVg Velbert II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (40.).



Cronenberger SC – SSV Germania Wuppertal 1:0

Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Davide Leikauf, Leon-David Groß, Bruno Silva Ferreira, Luis Rosenecker, Hakan Türkmen (88. Furkan Kurt), Bradley Lofolomo, Aldin Hamidovic (87. Okan Bök), Daniel López de la Rosa (62. Alhamwi Ghiath), Gian-Luca Stindt (79. Enrico Francesco Wagner), Dominik Schäfer - Trainer: Tim Wagner - Trainer: Samir El Hajjaj

SSV Germania Wuppertal: Stefan Kroon, Alkan Sahingöz, Mersad Alijevic, Cem Bodur (67. Salem Alijevic), Arsen Mustafa (46. Mustafa Alkan), Kilian Wendling, Julian Weidmann (62. Bilal Benchelh), Lukas Janz (77. Danylo Plakhin), Eren Özkan (84. Mustafa Sungur), Ege Erdem, Benedikt Steven - Trainer: Ünsal Bayzit

Schiedsrichter: Luca Lutz Mücke (Grevenbroich/Neuss) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Hakan Türkmen (41. Foulelfmeter)



TuSpo Richrath – SV Solingen 08/10 2:4

TuSpo Richrath: Lars Sekulla, Marius Lindemann (82. Athanasios Melas), Emil Vincazovic, Fatih Türkoglu, Achraf Chayeb (82. Justin Kotlorz), Dustin Beyen, Arian Ugljani (67. Gabriel Iacovino), Tim Scharpel, Elias Dittmann, Alen Vincazovic, Jonas Schäfer (72. Brando de Gracia) - Trainer: Lukas Beruda - Trainer: Alexander Rüttgers - Trainer: Julian Pape

SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Jonas Möller, Ben Marcel Jelitte (77. Mathias Amoussou Guenou), Malik Amoussou-Tchibara, Bilal Elias, Hasan Kaan Hayta, Emre Mujde (46. Marvin Stahlhaus), Giuseppe Vraka (46. Altin Shala), David Kuju (92. Hidi Kadessy), Max Niklas Zäh (62. Akin Müjde), Alexander Hotea-Mironescu - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 85

Tore: 0:1 Max Niklas Zäh (8.), 0:2 Alexander Hotea-Mironescu (12.), 0:3 Max Niklas Zäh (45.), 0:4 Marvin Stahlhaus (51.), 1:4 Dustin Beyen (54.), 2:4 Brando de Gracia (84.)

Gelb-Rot: Alexander Hotea-Mironescu (41./SV Solingen 08/10/)



BV Gräfrath – HSV Langenfeld 3:0

BV Gräfrath: Faria Baraza, Emmanuel Valery Houssou (85. Agostino Barretta), Miko Kurth, Joseph Kojo Armah (34. Mertcan Das), Yves-David Tshala, Tom Walther, Alessio Mangia, Marvin Calcerrada-Sesek, Genc Alija (65. Max Zymla), Arbnor Ejupi, Michael Kluft - Trainer: Claudius Zymla

HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Nephthalie Ngoma Ndey, Leon Wallraf, Nabil El Marhoumi, Florian Osmani, Giuseppe Licausi (46. Ginet Celebi), Nabil Al Khabbachi (86. Lorenz Staehler), Faissal El Amrani, Oleksii Yermolaiev (75. Marin Lilic), Fabian Pastow - Trainer: Roberto Marquez - Trainer: Demetrio Scelta - Trainer: Milad Hoseyny

Schiedsrichter: René Bathon - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Ismail Cakici (3.), 2:0 Alessio Mangia (81.), 3:0 Alessio Mangia (88.)



SV 09/35 Wermelskirchen – SC Germania Reusrath 3:3

SV 09/35 Wermelskirchen: Stefano Salpetro, Burak Altundag (65. Marco Carone), Cedric Haldenwang, Marin Postic, Sean Soares, Yannik Noah Wylezol (77. Florian Börsch), Resit Cetin (77. Eren Yilmaz), Luca Postic, Cengiz Cetin (83. Anis Geus), Nick Salpetro, Ferat Sari

SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser, Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis, Kevin Luginger (90. Nils Fischer), Jan Tobias Gies (61. Biagio Giuliano Rizzelli) (84. Armel Ange Kouassi), Lasse Theus, Dennis Schulte (60. Yaran Mejid), Max Simon Richter-Oldekop, Gian Luca Schumann, Luca Oliver Piatkowski (73. Daniel Mücke) - Trainer: Marco Schobhofen - Trainer: Jürgen Glomb

Schiedsrichter: Michael Dröghoff - Zuschauer: 45

Tore: 1:0 Nick Salpetro (28.), 1:1 Leo Luca De Rubertis (58.), 1:2 Biagio Giuliano Rizzelli (66.), 1:3 Biagio Giuliano Rizzelli (77.), 2:3 Cedric Haldenwang (87.), 3:3 Nick Salpetro (90.+3)



SSV Berghausen – Türkgücü Velbert 2:0

SSV Berghausen: Louis Christoph, Nick Michna, Lucas Wieczorek, Robin Bastian (87. Max Pluschke), Raphael Schruff, Leon Cvetanovic (93. Faris Shikh Ibrahim), Robin Scholer, Musa Ceesay, Justin Bartoschek (93. Max Weis), Leon Mockschan (67. Jannik Junius), Rzgin Issa (71. Ege Kilic) - Trainer: Ralf Dietrich - Trainer: Sebastian Rommerswinkel

Türkgücü Velbert: Leon Jovceski, Bujar Tahiraj, Cengiz Saral (81. Manaf Ali-Koura), Vitaliy Golik, Edin Husidic, Kerim Sali, Filippas Filippou, Mete Türk (77. Oguzhan Coruk), Ismet Can Agadakmaz (59. Kerem Dogan), Abbas Alali, Efe Türk (59. Vinicius De Andrade Souza) - Trainer: Zeljko Nikolic

Schiedsrichter: Marwin Schmidt - Zuschauer: 69

Tore: 1:0 Rzgin Issa (58.), 2:0 Max Pluschke (89.)



FK Jugoslavija Wuppertal – FSV Vohwinkel Wuppertal 0:1

FK Jugoslavija Wuppertal: Pascal Peinecke, Anes Mehic, Mustafa Mujkanovic, David Arsenijevic, Miralem Kljajic, Jean Baumgarten, Yassin Bouaasria, Zakaria Jarrayi, Osman Öztürk, Mirza Mujkanovic, Luca Alessio Lenz - Trainer: Florim Zeciri

FSV Vohwinkel Wuppertal: Nils Ole Engels, Niklas Stolle, Luis Cosimo Fritzsch, Sami Tajar, Nico Korpilla, Denis Arslan, Alphonso Henock Manata, Tim Zemlianski, Nico Sudano, Julian Shaun Kanschik, Niklas Dörrier - Trainer: Tobias Orth

Schiedsrichter: Mahmut Öz

Tore: 0:1 Alphonso Henock Manata (78.)

Gelb-Rot: Nico Korpilla (90./FSV Vohwinkel Wuppertal/)

____

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag

So., 14.09.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV 09/35 Wermelskirchen

So., 14.09.25 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SV Rot-Weiß Wülfrath

So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - TuSpo Richrath

So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - BV Gräfrath

So., 14.09.25 15:15 Uhr HSV Langenfeld - Cronenberger SC

So., 14.09.25 15:30 Uhr SG Hackenberg - Türkgücü Velbert

So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - FK Jugoslavija Wuppertal

So., 14.09.25 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SSV Berghausen

So., 14.09.25 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - DV Solingen II

_______________

____

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag

Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Lürrip - TuRa Brüggen

Sa., 13.09.25 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuS Wickrath

Sa., 13.09.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TSV Krefeld-Bockum

So., 14.09.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - 1. FC Viersen

So., 14.09.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - DJK Fortuna Dilkrath

So., 14.09.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - OSV Meerbusch

So., 14.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Sportfreunde Neuwerk

So., 14.09.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 14.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - CSV Marathon Krefeld







_______________

____

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag

Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SV Blau-Weiß Dingden II

Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Kevelaerer SV

Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - VfL Rhede

Fr., 12.09.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Hamminkelner SV

Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SGE Bedburg-Hau

So., 14.09.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Rindern

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Haldern - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 14.09.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TSV Weeze

So., 14.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - TuS Xanten





_______________

Rheinland Hamborn – TuS Asterlagen 3:3

Rheinland Hamborn: Muhammed Sadiklar, Ömer Talha Yurdakul (63. Baran Özcan), Burak Aptoulaoglou (63. Mehmed-Sena Özen), Melih Kavak (72. Kaan Akgül), Joel Schoof, Eren Taskin, Patrick Dertwinkel, Yunus Emre Kocaoglu, Joel Preuß, Valdet Totaj (63. Luis Bukvasevic), Samet Sadiklar - Trainer: Julien Schneider - Trainer: Fahri Ulutas - Trainer: Mikail Demirel

TuS Asterlagen: Ferhat Adanur, Yunus Emre Turgut, Mario-Catalin Codreanu, Ahmet Aldemir, Metin Özmen, Enes Isiktas, El Houcine Bougjdi, Ferdi Acar, Khalil Al-Bazal, Khalid Al-Bazaz, Derman Disbudak (79. Riichi Nakanishi) - Trainer: Muhammet Isiktas

Schiedsrichter: Gregor Osolinski - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Joel Preuß (25.), 1:1 Enes Isiktas (47.), 1:2 Ferdi Acar (58.), 1:3 Ferdi Acar (63.), 2:3 Yunus Emre Kocaoglu (75.), 3:3 Samet Sadiklar (90.)



GSG Duisburg – SuS 21 Oberhausen 2:2

GSG Duisburg: Rene Bloch, Robin Hochmuth, Armin Alihodzic (77. Arda Keskin), Moritz Dohmen (77. Thanh Nguyen), Milan Macar, Philipp Bruns (85. Obed Okyere Boateng), Adil Can Büyükimdat, Kayodie Jacob Eniola, Marcel Möller, Mamadou Billo Kante, Leonard Omaj (60. Egzon Zabergja) - Trainer: Zgjim Dautaj

SuS 21 Oberhausen: Nils Ole Brühl, Niko Lazar, Samuel Mensah (46. Jasper Luemba), Tom Schulokat, Ife-Oluwa Awolaja (60. Noah Joel Krzyzanowski), Alexander Louis Hernaut, Tobias Uehmann (46. David Reidermann), Akin Aslantin (80. Gino Priszma), Justin Wunder, Benludvig Elad, Luca Bergermann - Trainer: Tom Keuter - Trainer: Patrick Theisen

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Leonard Omaj (44.), 1:1 Benludvig Elad (64.), 1:2 Alexander Louis Hernaut (74.), 2:2 Egzon Zabergja (90.+8)

Gelb-Rot: Justin Wunder (80./SuS 21 Oberhausen/)



Schwarz-Weiß Alstaden – Duisburger SV 1900 1:6

Schwarz-Weiß Alstaden: Ajara Djamal Ehlert, Robin Aycicek, Philipp Demler, Moise Ndongala Nansoko, Fabian Stratmann, Mert-Turay Berberoglu, Camara Kessery, Caleb Namrod Odametey, Sandro Garcia Melian, Wassim Jabri, Boran Sezen - Trainer: Bilal Fezzani

Duisburger SV 1900: Timo Mohr, Jan Stuber, Youmssi Fotso, Julian Grevelhörster, Raffael Schütz, Thomas Kirsch (73. Marcel Gesemann), Nico Klotz (80. Noel Felten), Andre Meier, Mahmut Savci (80. Hayato Takei), Gino Mastrolonardo (59. Kadir Yildirim), Berkay Basri Ersöz (68. Maurice Rybacki) - Trainer: Sergio Pinto Cruz - Trainer: Damian Opdenhövel

Schiedsrichter: Milan Braasch - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Gino Mastrolonardo (13.), 0:2 Berkay Basri Ersöz (24.), 0:3 Andre Meier (33.), 1:3 Boran Sezen (45.), 1:4 Nico Klotz (45.+3), 1:5 Mahmut Savci (71.), 1:6 Andre Meier (89.)



Spvgg Meiderich 06/95 – Viktoria Buchholz 0:4

Spvgg Meiderich 06/95: Nico Merks, Dennis Freikamp, Nick Kirstein (81. Arsan Azeez Halee Halee), Samid Kurtanovic, Fynn Heinzelmann, John Ebuka Meremikwu, Julian Dzieza, Elhadj Kamara, Aristote Tshiani, Tobias Marco Freiwald (81. Fares Alfandi), Riccardo Nitto (60. Konstantin Nedic) - Trainer: Oliver Petzold

Viktoria Buchholz: Finn Franken, Pascal Mahn (68. Haruto Ishizaki), Kenshin Iwai, Rimuto Sasaki, Samson Ayodele, Tobias Eickmanns, Luca Gebhard, Robert Brandon Hood (69. Hasan Aydin), Semih Vißer, Colin Onyeocha (59. Eliah Jung), Elias Benedikt Schnell (55. Lars Mrozek) - Trainer: Göksan Arslan - Trainer: Christoph Gebhard

Schiedsrichter: Niklas Andreas Schneider - Zuschauer: 86

Tore: 0:1 Robert Brandon Hood (41.), 0:2 Eliah Jung (77.), 0:3 Luca Gebhard (80.), 0:4 Luca Gebhard (90.)



SC 1920 Oberhausen – SuS 09 Dinslaken 1:0

SC 1920 Oberhausen: Milosz Posluszny, Mohamed Lamine Jegham, Erenay Bektas, Ümit Mutlu (93. Golekuh Caesar), Burak Demirci, Deniz Fahri Batman, Timur Ertural, Julian Krasniqi (61. Yusuf Allouche), Ömer-Faruk Calik, Nevio Möllmann (82. Bülent Demirci), Reid Osei (71. Bryan Osei) - Trainer: Erkan Aydin

SuS 09 Dinslaken: Alexander Kraus, Kevin Kolberg, Erion Xhemajli (86. Raphael Rosenthal), Joel Loretan, Colin Schmitt, Jannis Kipouros, Tim Waclawek, Noah Donai (82. Timm Golley), Lucas Birnbaum (67. Viktor Klejonkin), Sebastian Eisenstein, Stefan Frieler - Trainer: Timm Golley

Schiedsrichter: Jan Lukas Kalter (Bocholt) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Yusuf Allouche (84.)



SV Rhenania Hamborn – Mülheimer SV 07 3:5

SV Rhenania Hamborn: Kerem Bostanci, Cihan Ezer, Samuel Kaba Frimpong, Gennaro Harling, Hakan Cakmak (78. Can Ahmet Delice), Fatih Ünal, Tuna-Han Cakmak, Erhan Ezer (46. Emanuel Amissah), Emirhan Canarslan, Furkan Cakmak (46. Alperen Bülbül), Blinort Namoni - Trainer: Akın Mahir Altun - Trainer: Bülent Koca - Trainer: Sebastian Balzer

Mülheimer SV 07: Michel De Cruppe, Henry Philipp Lücke, Michel Roth, Nick Bennmann, Noah Jamal Schindlegger, Simon Grün (78. Nico Rymarczyk), Asim Bedirhan Simsek, Kevin-Dean Krystofiak, David-Alexander Mazan (46. Nikrad Korloo) (85. Maid Music), Pascal Roenz, Luca Felix Rausch (84. Denys Kalashnik) - Trainer: Damir Salkovic

Schiedsrichter: Sascha Radusch (Duisburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Kevin-Dean Krystofiak (25.), 0:2 Luca Felix Rausch (31.), 1:2 Emirhan Canarslan (33.), 1:3 Pascal Roenz (40.), 1:4 Luca Felix Rausch (45.+1), 2:4 Blinort Namoni (52.), 3:4 Emanuel Amissah (66.), 3:5 Denys Kalashnik (90.+3)



1. FC Mülheim-Styrum – FC Neukirchen-Vluyn 09/21 0:1

1. FC Mülheim-Styrum: Lukas Schmidt, Kaan Atik (74. Thimo Warnke), Sahin Karabudak, Celal Karabudak, Yasin Gümüs, Khalil Bentaleb (70. Mohamed-Ali Al Naboush), Serkan Cekic, Muhammet Emin Canim (72. Marco Olivieri), Talha Canim, Hatim Bentaleb, Abdulhamit Canim (46. Ayuk Etengeneng) - Trainer: Eser Ucak - Trainer: David Bröhl - Trainer: Mesut Cömez

FC Neukirchen-Vluyn 09/21: Hendrik Paul Bodo Bornschein, David Markovic (88. Ferid Dzanan), Jesko Dezelak, Jonathan Hendricks, Tom Straub, Luis Gizinski, Enedin Hadrovic, Mert Aközbek (87. Tobias Claaßen), Astrit Krasniqi, Luca Marvin Hoff, Phil Hardelauf (62. Jakob Adam Kempken) - Trainer: Abdelmalek Zenzoul - Trainer: Abdelaziz Zenzoul

Schiedsrichter: Carsten Bongers (Gelsenkirchen) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Luca Marvin Hoff (73.)

Gelb-Rot: Yasin Gümüs (86./1. FC Mülheim-Styrum/Meckern)



VfB Homberg II – VfL Repelen 0:4

VfB Homberg II: Frederic Michel, Ender Türkmen, Tunahan Karakaya (78. Viacheslav Hrebniev), Ben Louis Riebling, Marcel Papenhagen (46. Dennis Golomb), Florian Czarnecki (66. Samuel Lindner), Karim Moustafa (46. Stephen Antwi), Til Müller, Steffen Murke, David Bothe, Niklas Oliver Potreck - Trainer: Tobias Schiek

VfL Repelen: Robin Meischner, Berkant Gebes (59. Christoph Zgorecki), Robin Rasche, Leandro Adams, Izzettin Kuci (86. Marvin Trentzsch), Tobias Tatzel (88. Yusuf Kuci), Yassin Ait Dada, Hendrik Schons, Amar Pilavdzic, Yubery Santo Stielke (86. Jan Albus), Arjeton Krasniqi (81. Marvin Slatinjek) - Trainer: Sercan Baloğlu - Trainer: Ehad Qorri

Schiedsrichter: Salar Khalesch - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Hendrik Schons (14.), 0:2 Amar Pilavdzic (74.), 0:3 Arjeton Krasniqi (80.), 0:4 Amar Pilavdzic (90.+1)



SV Genc Osman Duisburg – Duisburger FV 08 2:3

SV Genc Osman Duisburg: Ali Günes Karabiyik, Enis Koray Kücük, Ugur Özmen (83. Younes Abdelhedi), Hussein Alameddine, Felix Mpianza (60. Baran Fidan), Argjent Emrula (71. Semir Demiri), Ahmet Efe Aris, Emre Onur, Burak Yildiz, Osman Simsek, Mahde Hadekhalaf Kaeede - Trainer: Yalcin Nezir - Trainer: Tarkan Yildirim - Trainer: Okan Yilmaz - Trainer: Tugay Arslan

Duisburger FV 08: Emmanuel Anthony, Gracjan Adamowicz, Yu Taya, Sofiane Abdelhak Dellas, Davud Kocagöz (46. Miche-Joel Makomé-Mabouba), Hüseyin Rasitoglou, Ibrahima Sall (90. El Hassan Lahjar), Aiyoub Andich (46. Kevin Mouhamed), Tayfun Yildirim (73. Yavuz Kalyoncu), Yasar Emin Uzun, Ismail Öztürk (84. Yves Mumpa Mbo) - Trainer: Mustafa Öztürk

Schiedsrichter: Marcell Weienberg - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Burak Yildiz (34.), 1:1 Yasar Emin Uzun (54.), 1:2 Ismail Öztürk (64.), 1:3 Ismail Öztürk (82. Foulelfmeter), 2:3 Ahmet Efe Aris (86.)

Gelb-Rot: Gracjan Adamowicz (68./Duisburger FV 08/)

Gelb-Rot: Ahmet Efe Aris (90./SV Genc Osman Duisburg/)

____

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag

Do., 11.09.25 20:00 Uhr VfL Repelen - 1. FC Mülheim-Styrum

Fr., 12.09.25 20:00 Uhr Duisburger SV 1900 - VfB Homberg II

So., 14.09.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 14.09.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - GSG Duisburg

So., 14.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - TuS Asterlagen

So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SC 1920 Oberhausen

So., 14.09.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn

So., 14.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Genc Osman Duisburg

So., 14.09.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Rheinland Hamborn

_______________