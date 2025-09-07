 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Der 4. Spieltag in der Bezirksliga!
Der 4. Spieltag in der Bezirksliga! – Foto: Bastian Beckers

Bezirksliga-Sonntag! So liefen die Spiele

Die große FuPa-Übersicht für das Wochenende mit allen Bezirksliga-Spielen des 4. Spieltags.

In der Bezirksliga Niederrhein steht der 4. Spieltag an - alle Spiele in der großen FuPa-Übersicht.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Fr., 05.09.2025, 20:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
1
7
Abpfiff

Fr., 05.09.2025, 19:30 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
0
3
Abpfiff

Fr., 05.09.2025, 19:45 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
0
10
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
2
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
5
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
6
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
1
0
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - SVG Neuss-Weissenberg
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr TSV Eller 04 - VdS 1920 Nievenheim
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Uedesheim - ASV Mettmann
So., 14.09.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SG Benrath-Hassels
So., 14.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Hösel - Rhenania Hochdahl
So., 14.09.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 14.09.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - DJK Sparta Bilk
So., 14.09.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TV Kalkum-Wittlaer

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 2

Heute, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
2
4

Heute, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
1
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
3
0
Abpfiff

Heute, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
3
3
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
3
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
2
0
Abpfiff

Heute, 18:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
0
0

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 14.09.25 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - TuSpo Richrath
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - BV Gräfrath
So., 14.09.25 15:15 Uhr HSV Langenfeld - Cronenberger SC
So., 14.09.25 15:30 Uhr SG Hackenberg - Türkgücü Velbert
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 14.09.25 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SSV Berghausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - DV Solingen II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Lürrip - TuRa Brüggen
Sa., 13.09.25 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuS Wickrath
Sa., 13.09.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TSV Krefeld-Bockum
So., 14.09.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - 1. FC Viersen
So., 14.09.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - DJK Fortuna Dilkrath
So., 14.09.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - OSV Meerbusch
So., 14.09.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - Sportfreunde Neuwerk
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - CSV Marathon Krefeld


>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SV Blau-Weiß Dingden II
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Kevelaerer SV
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - VfL Rhede
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Hamminkelner SV
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SGE Bedburg-Hau
So., 14.09.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Rindern
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Haldern - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 14.09.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TSV Weeze
So., 14.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - TuS Xanten

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Heute, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
3
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
2
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
1
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
0
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
0
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
1
6
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
0
4
Abpfiff

Gestern, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
3
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
2
3
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag
Do., 11.09.25 20:00 Uhr VfL Repelen - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr Duisburger SV 1900 - VfB Homberg II
So., 14.09.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 14.09.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - GSG Duisburg
So., 14.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - TuS Asterlagen
So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SC 1920 Oberhausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 14.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Genc Osman Duisburg
So., 14.09.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Rheinland Hamborn

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Heute, 15:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
5
2
Abpfiff
+Video

Heute, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
3
2
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
4
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
1
1
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
2
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
2
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
3
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
1
1
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag
So., 14.09.25 14:00 Uhr SuS Haarzopf - Vogelheimer SV
So., 14.09.25 15:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 14.09.25 15:00 Uhr SpVgg Steele - TuSEM Essen 1926
So., 14.09.25 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - VfB Frohnhausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - SV Burgaltendorf
So., 14.09.25 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - DJK Arminia Klosterhardt
So., 14.09.25 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Fatihspor Essen 2001
So., 14.09.25 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - Heisinger SV

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

