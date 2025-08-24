 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Kevelaer und Veen teilten sich die Punkte.
Kevelaer und Veen teilten sich die Punkte. – Foto: Pascal Derks

Bezirksliga: So lief der 2. Spieltag - alle Ergebnisse!

In der Bezirksliga Niederrhein steht der 2. Spieltag an - das bringen die Paarungen am Sonntag.

In der Bezirksliga Niederrhein steht der 2. Spieltag an - das bringen die Paarungen am Sonntag. Alle Spiele, Ergebnisse, Ticker und mehr an dieser Stelle.

__________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
6
1
Abpfiff

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
2
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
8
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
1
5
Abpfiff

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
0
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
4
2
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:00 Uhr SV Uedesheim - SVG Neuss-Weissenberg
So., 31.08.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - DSC 99 Düsseldorf
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - VdS 1920 Nievenheim
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - CfR Links Düsseldorf
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Hösel - TV Kalkum-Wittlaer
So., 31.08.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 31.08.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 31.08.25 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk
So., 31.08.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - ASV Mettmann

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 2

Heute, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
5
5
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
0
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
2
2
Abpfiff

Heute, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
3
5
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
5
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
4
0
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - SV 09/35 Wermelskirchen
Sa., 30.08.25 16:00 Uhr Türkgücü Velbert - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 31.08.25 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - BV Gräfrath
So., 31.08.25 15:15 Uhr HSV Langenfeld - DV Solingen II
So., 31.08.25 15:30 Uhr SG Hackenberg - SSV Berghausen
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 31.08.25 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - TuSpo Richrath
So., 31.08.25 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - SSVg Velbert II
So., 31.08.25 18:00 Uhr TSV Ronsdorf - Cronenberger SC

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Heute, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
2
0

Heute, 14:00 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
2
2
Abpfiff

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
3
2
Abpfiff

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
1
2
Abpfiff

Fr., 22.08.2025, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
3
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
1
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
5
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
4
2
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

3. Spieltag
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr VfL Tönisberg - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 30.08.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - CSV Marathon Krefeld
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Lürrip - DJK Fortuna Dilkrath
So., 31.08.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - TuS Wickrath
So., 31.08.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TSV Krefeld-Bockum
So., 31.08.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - VfR Krefeld-Fischeln
So., 31.08.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - OSV Meerbusch
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - TuRa Brüggen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Heute, 15:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
3
2
Abpfiff

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
0
0

Fr., 22.08.2025, 19:30 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
5
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
2
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
3
0
Abpfiff

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
4
1
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Sportfreunde 97/30 Lowick
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Weeze
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr DJK Twisteden - Kevelaerer SV
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr Borussia Veen - VfL Rhede
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV Rindern
So., 31.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SGE Bedburg-Hau
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Haldern - Hamminkelner SV
So., 31.08.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TuS Xanten
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TuS Stenern


>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Heute, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
0
2
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
1
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
6
1
Abpfiff

Do., 21.08.2025, 20:00 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
3
0
Abpfiff

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
4
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
2
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
2
2
Abpfiff

Fr., 22.08.2025, 20:00 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
0
0

Heute, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
1
2
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

3. Spieltag
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfB Homberg II
So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Asterlagen - SV Genc Osman Duisburg
So., 31.08.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 31.08.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SC 1920 Oberhausen
So., 31.08.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - GSG Duisburg
So., 31.08.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SV Rhenania Hamborn
So., 31.08.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Spvgg Meiderich 06/95
So., 31.08.25 15:30 Uhr VfL Repelen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 31.08.25 16:00 Uhr Viktoria Buchholz - Rheinland Hamborn

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Heute, 15:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
6
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
4
1
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
5
1
Abpfiff

Fr., 22.08.2025, 19:45 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
3
3
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
8
1
Abpfiff

Mi., 03.09.2025, 19:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
19:00live

Heute, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
2
1
Abpfiff

Heute, 16:15 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
2
2
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

3. Spieltag
So., 31.08.25 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - DJK Arminia Klosterhardt
So., 31.08.25 14:00 Uhr SuS Haarzopf - VfB Frohnhausen
So., 31.08.25 15:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Vogelheimer SV
So., 31.08.25 15:00 Uhr SpVgg Steele - Rot-Weiss Essen II
So., 31.08.25 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 31.08.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - Fatihspor Essen 2001
So., 31.08.25 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - TuSEM Essen 1926
So., 31.08.25 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SV Burgaltendorf
So., 31.08.25 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Heisinger SV

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

_______________

