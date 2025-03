Bezirksliga so gut wie sicher: VdS Nievenheim hat 13 Punkte Vorsprung

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Die SG Grimlinghausen / Norf sorgte zum Auftakt direkt für eine Überraschung: Obwohl für den bislang starken VfR Büttgen Jan Luca Piel doppelt traf, setzte sich das Kellerkind auswärts mit 3:2 durch und sammelt wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Miguel Nunez Fernandez war mit seinen Toren zum zwischenzeitlichen 2:1 und 3:1 der Matchwinner.

Der FC/SF Delhoven hat dagegen wichtige Punkte verpasst und bleibt nach diesem Spieltag hinter der SG. Beim FC Zons gab es ein knappes 1:2, dabei traf Markus Müller auch erst in der Nachspielzeit für die Gäste.

Sollte es keinen Niederrhein-Absteiger aus der Regionalliga geben, dürfte auch der Vizemeister aufsteigen. Hier haben der SV Glehn und der BV Wevenlinghoven in jedem Fall noch Chancen, aber das 1:1 im direkten Duell hilft nicht weiter.

Auch Germania Grefrath überraschte an diesem Spieltag! Gegen den Aufstiegskandidaten SV Rosellen verwandelte Bozidar Mestrovic einen Elfmeter zu goldenen 1:0, das Grefrath auch über die Bühne brachte. Damit wurde Rosellen kalt erwischt, Grefrath hat jetzt ebenfalls 18 Punkte.

Die weiteren Ergebnisse Eine Überraschung hat der SSV Delrath im ungleichen Duell zwar verpasst, das Schlusslicht unterlag dem Tabellenführer VdS Nievenheim jedoch nur mit 0:3. Mit nun acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer bleibt die Mission Klassenerhalt dennoch eine schwierige. Nievenheim hat dagegen Schützenhilfe erhalten und kann jetzt schon mit der Bezirksliga planen, denn der Spitzenreiter hat 13 Punkte Vorsprung.

VfR Büttgen – SG Grimlinghausen / Norf 2:3

VfR Büttgen: Lirim Iberdemaj, Luca Wefers, Ben Niklas Begas, Vincent Cornelius Coussot, Maik Mosheim, Rick Mosheim, Colin Sondej, Robin Stoffer (71. Andre Zimmer), Leon Amrath (49. Leonhard Eicker), Eric Roeber, Jan Luca Piel (86. Gemso Cankaya) - Trainer: Rene Kirstein - Trainer: Marc Radtke

SG Grimlinghausen / Norf: Kevin Goeres, Seymen Adibelli, Milad Bastanipour, Nick Potzinger, Marc Felix Loetzner, Stefan Spitzkat (77. David Bel Lang), Lars Wyschanowski, Luis Nunez Fernandez (91. Stephan Hommes), Dimitrij Spitzkat (60. Miguel Nunez Fernandez), Thomas Maschke (57. Fabio Faßbender), Moritz Gabriel - Trainer: Lutz Krumradt - Trainer: Eugen Schupmann

Schiedsrichter: Jason Lee Jendges - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Moritz Gabriel (4.), 1:1 Jan Luca Piel (21.), 1:2 Luis Nunez Fernandez (40.), 1:3 Miguel Nunez Fernandez (66.), 2:3 Jan Luca Piel (74.)



FC Zons – FC SF Delhoven 2:1

FC Zons: Patrick Pelikan, Maximilian Korpel, Timo Georg (10. Ahmed Hamdi), Gabriel Lehnen (84. Christian Kamp), Bastian Leon Breuer, Marvin Müdder, Christian Hagenau (65. Musa Yesilbag), Marcel Schmautz, Marcel Sauer, Connor Finn Sauer (61. Leonhard Johannes Steinborn), Hussein Hammoud - Trainer: Kevin Lipinski

FC SF Delhoven: Kevin Müller, Michael Busch, Alexander Breitzke (88. Baran Özlü), Kevin Korn (71. Kilian Wirtz), Markus Müller, Marc Kolinski, Enes Celik, Tarik Celik, Daniel Errens (71. Tolga Türker), Marcel Klein (72. Pierre Nußbaum), John Kwennah (60. Timo Vesper) - Trainer: Thomas Baumer - Trainer: Oliver Zingsheim

Schiedsrichter: Marcel Fenger - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Marvin Müdder (45.+1), 2:0 Musa Yesilbag (78.), 2:1 Markus Müller (90.+3)



SV Glehn – BV Wevelinghoven 1:1

SV Glehn: Sebastian Steen, Simon Jansen, Mirco Tenten, Tobias Jakob Erkes, Moritz Wermeling, Thomas Kallen, Marvin Demasi, Marius Meffert, Yurii Komiahin, Tobias Böhme (93. Linus Sagebiel), Kevin Geringer (75. Rainer Hoffmann) - Trainer: Björn Feldberg

BV Wevelinghoven: Marvin Kiese, Alexander Kring, Clemens Goetz, Antonio Helpenstein (88. Joshua Schiffer), Dario Russo, Tim Gauls (46. Alican Korkmaz), Dominik Peik, Luca Dominguez (80. Dominic Esche), David Jäger, Manuel Sousa (52. Linus Caspers), Francesco Giorno (83. Christian Bayer) - Trainer: Daniele Diamante - Trainer: Markus Stupp

Schiedsrichter: Luca Lutz Mücke (Grevenbroich/Neuss) - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Marvin Demasi (29.), 1:1 Alican Korkmaz (53.)



Sportfreunde Vorst – DJK Novesia Neuss 1:1

Sportfreunde Vorst: Silas Rudolph, Niklas Schröter, Alain Thapa, Alexander Cule, Mike Schön (87. Mattis Oltersdorf), Sedat Yaldirak, Dennis Meyer, Kai Bodewitz, Daniel Markwica (59. David Hoeveler), Marlon Kurth, Amir Alili - Trainer: Marc Reiners - Trainer: Robert Niestroj - Trainer: Patrick Ohligschläger

DJK Novesia Neuss: Leon Reinartz, Christian Bergmayer (73. Andrew Ogbeide Ebare), Fabio Benjamin Soares Oliveira (74. Shinnosuke Miura), Nikolai Spelter, Kimon Ferber, Sebastian Lohr, Miguel Lopes Ferreira (69. Timo Lipinski), Meikel Pinho da Silva, Pascal Felix Schulenberg (54. Theodor Nuesse), Nico Lingweiler, Saverio Amoroso (69. Daniel Vasconcelos) - Trainer: Darius Ferber

Schiedsrichter: Dogan Karakas (Mönchengladbach) - Zuschauer: 145

Tore: 1:0 Amir Alili (63.), 1:1 Daniel Vasconcelos (77.)



SV Germania Grefrath 1926 – SV Rosellen 1:0

SV Germania Grefrath 1926: Yannick Hansen, Marius Oellers, Dennis Bögel, Patryk Kamil Taberski, Johannes Beys, Jonathan Steffen, Lennert Jansen, Tiago Filipe Pinho Ferreira (36. Alexander Stockheim), Enrico Seeger, Etienne Piehler, Bozidar Mestrovic (80. Constantin Julius Przybilla) - Trainer: Daniel Cremer - Trainer: Jörg Gartz

SV Rosellen: Jonas König, Daniel Urban (38. Pascal Königs), Sebastian Berndsen (69. Gabriel August), Sebastian Timmler, Janik Becker, Jonas von Seckendorff (57. Kwadwo Atta-Yeboah), Eser Pekin, Sven Lennart Nitsch (80. Simon Petri), Hendrik Aßhorn, Julian Schnock (46. Ahlonko Cedric Kponton), Mert Sarimese - Trainer: Christian Höller - Trainer: Daniel Köthe - Trainer: Ronny Frohs

Schiedsrichter: Christopher Klein - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Bozidar Mestrovic (17. Foulelfmeter)



SSV Delrath – VdS 1920 Nievenheim 0:3

SSV Delrath: Yannik Pöller, Jan Dirk Löffler, Mike Bertram, Marcel Koplowitz, Marcel Vonden (71. Jannik Junius), Simon Feldmann, Niklas Nepp (60. Nico Forsthoff), Ozan Günes, Michael Kandora (78. Noel Maurice Ritter), Salvatore Franciamore, Josias Almeida (70. Lorenz Ingermann) - Trainer: Sascha Querbach

VdS 1920 Nievenheim: Paul Lenk, Daniel Dünbier, Luca Fin Hesshaus (87. Lars Hoffmann), Julian Huptas, Andre Becker, Dominik Schillings, Nils Jochmann, Marcus Buchen (84. Jan-Luca von Zons), Mike Penski, Henri Leiding (86. Kevin Caspar Stadler), Kevin Scholz (80. Maximilian Kuhs) - Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt

Schiedsrichter: Thomas Eick (Grevenbroich) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Kevin Scholz (8. Foulelfmeter), 0:2 Dominik Schillings (67.), 0:3 Kevin Caspar Stadler (90.+2)



TuS Reuschenberg – FC Straberg 2:5

TuS Reuschenberg: Patrick Herzke, Ben Thomas Eschbach (62. Leon Szaramowicz), Julian Hemmrich, Sam Karamloo (85. Tom Mund), Tim Leopold Alex (67. Samuel Dutine), Tom Lukas Wieseler, Luca Vanselow, Simon Biecker, Yakup Akbulut (73. Bayram Özcakal), Marc Bräuer (73. Marvin Kaden), Karam Ramadan - Trainer: Fabian Björn Dudel

FC Straberg: Lukas Hermes, Constantin Kollenbroich, Julius Gerhards (90. Fabian Kollenbroich), Eric Kruchen (86. Lauritz Schoo), Nils Bröder, Philipp Blank, Konrad Schwarz, Marlon Merges, Kristian Görgens (62. Jonas Sebastian Klein), Dimitri Raab (62. Noah Naumann), Paul Mertes (90. Gian Luca Küchler) - Trainer: Wolfgang Rieger - Trainer: Paul Jarosch

Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Nils Bröder (5.), 1:1 Tom Lukas Wieseler (41.), 1:2 Paul Mertes (64.), 1:3 Eric Kruchen (67.), 1:4 Paul Mertes (83.), 2:4 Julian Hemmrich (87. Foulelfmeter), 2:5 Noah Naumann (90.+3)



SG Rommerskirchen-Gilbach – TuS Grevenbroich 3:4

SG Rommerskirchen-Gilbach: Lukas Fühser, Niklas Hanen, Lars Geratz, Jean Paul Dubois (73. Lukas Fünger), Nils Geratz, Sven Rutenberg, Melwin Richartz (62. Constantin Böhme), Ardian Fazlija, Christoph Fuchs (68. Tim Juschka), Jorgo Dino, Bastian Effer - Trainer: Philipp Broich - Trainer: Axel Neef

TuS Grevenbroich: Niclas-Tobias Bier, Antonio Jose Pinho Ferreira, Jonas Wellershoff (89. Paul Kram), Jan-Niklas Eschweiler, Giovanni Muni (94. Emil Finn Palmowski), Kaijo Offermanns, Dominik Jahn, Ardit Mehmeti, Ismet Cakmak, Lars Faßbender, Daniel Una Dominguez - Trainer: Martin Hermel

Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Jonas Wellershoff (10.), 0:2 Daniel Una Dominguez (25.), 0:3 Lars Faßbender (33.), 1:3 Bastian Effer (53. Foulelfmeter), 2:3 Bastian Effer (72.), 2:4 Daniel Una Dominguez (87. Foulelfmeter), 3:4 Lukas Fünger (89.)

Das sind die nächsten Spieltage

19. Spieltag

Do., 13.03.25 19:30 Uhr FC SF Delhoven - SSV Delrath

Fr., 14.03.25 20:00 Uhr TuS Grevenbroich - SV Glehn

So., 16.03.25 15:00 Uhr FC Straberg - Sportfreunde Vorst

So., 16.03.25 15:00 Uhr SV Rosellen - TuS Reuschenberg

So., 16.03.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Germania Grefrath 1926

So., 16.03.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - VfR Büttgen

So., 16.03.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SG Rommerskirchen-Gilbach

So., 16.03.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - FC Zons



20. Spieltag

Fr., 21.03.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Grevenbroich

So., 23.03.25 15:00 Uhr FC Straberg - DJK Novesia Neuss

So., 23.03.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - BV Wevelinghoven

So., 23.03.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Rosellen

So., 23.03.25 15:00 Uhr SSV Delrath - FC Zons

So., 23.03.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SG Grimlinghausen / Norf

So., 23.03.25 15:30 Uhr SG Rommerskirchen-Gilbach - FC SF Delhoven

So., 23.03.25 15:30 Uhr SV Glehn - VdS 1920 Nievenheim

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: