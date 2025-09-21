 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht
Gegen den VfL Fontana Finthen könnten die Guntersblumer die vorübergehende Tabellenführung sichern.
Gegen den VfL Fontana Finthen könnten die Guntersblumer die vorübergehende Tabellenführung sichern. – Foto: Chiara König, Pia Pfeifer

Bezirksliga: SKC Barbaros Mainz fertigt Hassia Bingen ab

SKC Barbaros Mainz gewinnt auswärts in Bingen mit 8:2 +++FSV Saulheim befreit sich aus Abstiegszone +++ VfL Gundersheim überrascht gegen Marienborn

Am Freitagabend startete die Bezirksliga in ihren achten Spieltag: Der TSV Mommenheim empfing den VfR Nierstein zum Derby am Freitagabend und stellte mit einem 2:1 Sieg den Anschluss an die Spitzenplätze her. Dort, wo der TSV Zornheim (Erster, in Bretzenheim), SV Horchheim (Zweiter, in Wörrstadt) und der SV Guntersblum (Dritter, gegen Finthen) bereits sind. Nach der Klatsche bei Barbaros Mainz will der VfL Gundersheim gegen Marienborn II eine Reaktion zeigen, Barbaros wiederum ist bei Hassia Bingen gefordert. Außerdem steigt bei Fortuna Mombach das Kellerduell: Die noch sieglosen Fortunen empfangen den FSV Saulheim. Nieder-Olm hat den Unterbau von Gau-Odernheim zu Gast.

Die Partien im Überblick:

Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
2
1
Abpfiff

Heute, 12:45 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
2
8
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
2
3
Abpfiff

