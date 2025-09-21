Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Gegen den VfL Fontana Finthen könnten die Guntersblumer die vorübergehende Tabellenführung sichern. – Foto: Chiara König, Pia Pfeifer
Bezirksliga: SKC Barbaros Mainz fertigt Hassia Bingen ab
SKC Barbaros Mainz gewinnt auswärts in Bingen mit 8:2 +++FSV Saulheim befreit sich aus Abstiegszone +++ VfL Gundersheim überrascht gegen Marienborn
Am Freitagabend startete die Bezirksliga in ihren achten Spieltag: Der TSV Mommenheim empfing den VfR Nierstein zum Derby am Freitagabend und stellte mit einem 2:1 Sieg den Anschluss an die Spitzenplätze her. Dort, wo der TSV Zornheim (Erster, in Bretzenheim), SV Horchheim (Zweiter, in Wörrstadt) und der SV Guntersblum (Dritter, gegen Finthen) bereits sind. Nach der Klatsche bei Barbaros Mainz will der VfL Gundersheim gegen Marienborn II eine Reaktion zeigen, Barbaros wiederum ist bei Hassia Bingen gefordert. Außerdem steigt bei Fortuna Mombach das Kellerduell: Die noch sieglosen Fortunen empfangen den FSV Saulheim. Nieder-Olm hat den Unterbau von Gau-Odernheim zu Gast.