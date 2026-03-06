Bezirksliga-Showdown: Sulz jagt die Spitze, Möttlingen die Hoffnung

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Nordschwarzwald spitzt sich die Lage dramatisch zu, wenn am kommenden Sonntag die Nachholspiele des 14. Spieltags angepfiffen werden. Es ist ein Tag der Wahrheit, an dem Träume vom Aufstieg befeuert und die nackte Angst vor dem Abstieg spürbar werden. Jede Sekunde auf dem Rasen wird von der Sehnsucht nach Erfolg und dem unbedingten Willen, die Tabellensituation zu korrigieren, getragen. Wenn die Akteure den Platz betreten, geht es um weit mehr als nur drei Punkte – es geht um Ehre, Hoffnung und die sportliche Zukunft in dieser hart umkämpften Liga.

In Dornstetten herrscht Hochspannung, denn der Tabellenzweite VfR Sulz bläst zum Angriff auf den Thron. Mit 29 Punkten aus 15 Partien im Gepäck reisen die Sulzer mit einer gewaltigen Portion Selbstbewusstsein an. Sie spüren den Atem des Spitzenreiters SF Gechingen im Nacken und wissen genau: Ein Sieg in diesem Nachholspiel würde sie punktemäßig an die Tabellenspitze hieven. Es ist die Chance, ein echtes Ausrufezeichen im Titelrennen zu setzen. Doch die SG Dornstetten wird sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage stemmen. Als Tabellenzwölfter mit 19 Punkten steht der Aufsteiger unter enormem Druck. Das negative Torverhältnis von minus sieben schmerzt, und die Gier, sich weiter von den Abstiegsrängen zu distanzieren, wird jeden Zweikampf in Dornstetten zu einem emotionalen Kraftakt machen. Es ist das klassische Duell zwischen dem Jäger der Spitze und einem Team, das um seine Existenzberechtigung im gesicherten Mittelfeld kämpft.

Zur gleichen Zeit entlädt sich in Gültlingen die gesamte Dramatik des Tabellenkellers. Für den TSV Möttlingen ist die Situation beinahe verzweifelt. Mit lediglich sechs mickrigen Punkten aus 13 Spielen rangiert die Mannschaft am schmerzhaften Ende der Tabelle. Die rote Laterne lastet schwer auf den Schultern der Spieler, und ein Torverhältnis von minus 22 spricht eine deutliche Sprache der defensiven Not. Doch genau in dieser Ausweglosigkeit liegt oft die größte Kraft – für Möttlingen ist jedes Spiel ein Endspiel, ein Kampf gegen das drohende Vergessen in der Bedeutungslosigkeit. Der SV Gültlingen hingegen empfängt das Schlusslicht aus einer Position der relativen Stärke. Auf Platz sieben liegend, mit 24 Punkten und einem positiven Torverhältnis von plus zehn, ist die Favoritenrolle klar verteilt. Für Gültlingen bietet sich die goldene Gelegenheit, mit einem Heimsieg den Anschluss an die erweiterten Spitzenplätze zu wahren und den eigenen Fans ein Fußballfest voller Leidenschaft zu schenken. Hier prallt die Hoffnung auf Wiedergutmachung auf die nackte Not eines Tabellenletzten.