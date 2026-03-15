Bezirksliga: SG Weinsheim zeigt sich gut erholt SG Weinsheim bleibt trotz einer Niederlage im Nachholspiel in der Spur, gewinnt beim VfL Rüdesheim 2:0 und verteidigt ihren Sechs-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze. von Michael Heinze · Heute, 21:31 Uhr · 0 Leser

Die SG Weinsheim hat sich von der überraschenden Niederlage in Idar-Oberstein nicht unterkriegen lassen und siegte nun souverän in Rüdesheim. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

Region. Am 21. Spieltag der Bezirksliga Nahe hat sich an den Kräfteverhältnissen an der Spitze nichts geändert. Die SG Weinsheim (2:0 in Rüdesheim) weist trotz der 1:2-Pleite am Mittwoch in der Nachholpartie bei Kellerkind FSV Idar-Oberstein weiter sechs Zähler Vorsprung auf Verfolger SC Idar II (2:0 gegen Birkenfeld) auf. Das Weinsheimer Gastspiel beim FSV könnte übrigens neu angesetzt werden, nachdem sich die Verbandsspruchkammer mit einem möglichen Regelverstoß des Schiris in dieser Partie beschäftigt. Guldental und Bockenau finden sich nach verlorenen Kellerduellen in der knallroten Zone wieder.

„Wir haben in der ersten Halbzeit nicht verstanden, dass wir auf einem halb überfluteten Hartplatz spielen“, sagte Weinsheims Coach Andy Baumgartner. „Wir wollten spielen. Es hatte auch gar nichts mit den Platzverhältnissen zu tun. Aber wir haben versucht Fußball zu spielen auf einem Platz, wo es einfach darum geht, zweite Bälle zu gewinnen und über den Kampf den Gegner zu bezwingen.“ Baumgartners Kritik: „Da haben wir zu naiv gespielt.“ Aber dies passiere. „In der zweiten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht – auch wenn dann alles ein bisschen kurios war.“ Blau-Weiß habe „sehr aufopferungsvoll gekämpft und das gemacht, was man in einem Heimspiel machen muss – und uns dadurch die zwei Tore eingeschenkt, die am Ende gereicht haben“. Torfolge: 1:0 David Heringer (13.), 2:0 Eugen Karpunov (35.), 2:1 Niklas Mittwich (57.).

Als den Gästen sieben Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit der Ausgleich glückte, schien zumindest ein Zähler beim Winterpausen-Schlusslicht sehr wahrscheinlich. Doch im Finish kassierte die SG erst eine Rote Karte (86.), dann auch noch den entscheidenden Gegentreffer. Torfolge: 1:0 David Heringer (51.), 1:1 Luca Czarnecki (83.), 2:1 Davyd Sielin (90.).

Die auswärtsstarken Gäste kassierten ihre dritte Niederlage in Serie. Torfolge: 1:0 Ian-Paul Famulla (29.), 2:0 Marvin Kunz (67.).

„Wir hatten gefühlt 95 Prozent Ballbesitz“, berichtete SGW-Coach Andy Baumgartner. „Ich denke, es war aber auch die mit Absicht gewählte Herangehensweise von Rüdesheim, beherzt zu verteidigen und auf das eine Ding zu warten. Das eine Ding kam nicht.“ Die Weinsheimer indes gingen nach einem schönen Spielzug in Führung, legten nach der Pause per Freistoß nach. „Es gab noch einen Torschuss von Rüdesheim – ein indirekter Freistoß nach einem aufgenommenen Rückpass„, so Baumgartner. “Aber nach dem kleinen Stolperer bei der Hohl war das doch ein souveräner Sieg – kein glanzvoller. Aber das war auf dem Geläuf auch nicht möglich.“ Torfolge: 0:1 Felix Frantzmann (19.), 0:2 Jannik Drouet (67.).

„Ein richtig guter Auftritt“, freute sich Planigs Coach Christoph Schenk. „Wir waren über die kompletten 90 Minuten spielbestimmend, hatten eine gute Kontrolle und auch Cancen. Wir hätten den ein oder anderen Treffer mehr erzielen müssen.“ Dem mochte SG-Trainer Sebastian Kilp nicht widersprechen. „Wir haben die offensive Klasse von Planig nicht in den Griff bekommen“, redete Kilp Klartext. „Leider haben wir viel zu viele Eins-gegen-eins-Duelle im letzten Drittel zugelassen.“ Torfolge: 1:0 Tim Geisler (28.), 1:1 Nils Themann (44.), 2:1 Belmin Kurpejovic (53.), 3:1 Yunus Ceyhan (54.), 4:1 Jonah Röhlinger (63.), 4:2 Dominik Gerhardt (78.).

Vor 123 Zuschauern absolvierten die Bockenauer die letzten 20 Minuten in Überzahl, nachdem ein SVO-Kicker kurz nach der Führung seiner Farben die Rote Karte gesehen hatte (73.). Doch der TSV schaffte den Ausgleich trotzdem nicht. Tor: 1:0 Sinan Sas (71.).

„Kämpferisch waren wir sehr gut“, analysierte Winzenheims Trainer Ercan Ürün. „Spielerisch war es aber nicht so wie gewohnt.“ Die Punkteteilung sei „für beide Mannschaften okay“ gewesen, so Ürüns Fazit. Die Platzherren verloren in der 89. Minute noch einen Spieler mit der Ampelkarte. Weiteres Spiel im Steno