Bezirksliga: SG Weinsheim verteidigt Vorsprung

Region. Vor 200 Fans hat Primus SG Weinsheim im Topspiel der Bezirksliga Nahe bei Verfolger SC Idar-Oberstein II ein Remis erreicht und damit seinen Sechs-Punkte-Vorsprung an der Spitze verteidigt.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
„Es war ein wildes Spiel im Haag“, berichtete Weinsheims Coach Andy Baumgartner, der Part II seiner Zwei-Spiele-Sperre absaß und das Coaching an der Seitenlinie Zweitmannschaftstrainer Oliver Kurz überließ. „Jede Mannschaft hatte so ihre Phase gehabt, in der sie besser war.“ Nach der 3:1-Führung sei seinen Jungs „eine hohe Fehlerquote auf einzelnen Positionen“ ein Stück weit zum Verhängnis geworden. Aber auch nach der Pause sei es „ein munteres, rasantes und schönes Spiel“ gewesen. Nach dem 4:3 durch Felix Frantzmanns 14. Saisontreffer jedoch vertändelte die SG den Ball im Aufbau bei einem Dribbling und Idar machte in Überzahl das 4:4. „Idar hat phasenweise wirklich tollen Fußball gespielt – wir auch“, so Baumgartner. „Am Ende eine verdiente Punkteteilung.“ Führungsspieler Frantzmann („Insgesamt können wir damit leben“) sah es ähnlich. „Ganz zufrieden sind wir aber nicht, denn wir hatten noch die eine oder andere Möglichkeit und haben bei den Gegentoren geschlafen – die sind alle nach individuellen Fehlern gefallen. Unter anderem haben wir einen Elfer verschuldet, der glasklar war.“ Die linke Weinsheimer Seite hatte mit der starken rechten Idarer Seite massiv Mühe. „Da lag die Schwäche bei uns“, diagnostizierte Frantzmann, der im 4:2:3:1-System als einzige Spitze agierte. „Zumindest in der ersten Halbzeit. Wenn Du auswärts vier Tore schießt, musst Du gewinnen. Man hat gesehen, dass beide Mannschaften zurecht dort stehen, wo sie stehen – sie haben die Schwächen des anderen gut ausgenutzt.“ Torfolge: 0:1 Felix Frantzmann (1.), 0:2 Lorenz Saadalla Ayoob (10.), 1:2 Henri Schneberger (11.), 1:3 Philipp Bäder (20.),2:3 Tim Glas (32.), 3:3 Noah Thees (38., Foulelfmeter), 3:4 Frantzmann (52.), 4:4 Glas (65.).
„Die erste Hälfte fand ich von beiden Seiten sehr gut, da gab es je zwei bis drei gute Chancen“, sagte Fürfelds Coach Sebastian Kilp. „Im zweiten Abschnitt waren die Kirner die bestimmende Mannschaft, wir hatten sehr wenig Entlastung.“ Die klarsten Chancen hatten die Gäste kurz vor Schluss, doch Fürfeld-Keeper Niclas Lerch parierte stark.
„Ein verdienter Sieg gegen einen guten Gegner“, sagte TSG-Trainer Christoph Schenk. „Birkenfeld hat lange sehr gut und diszipliniert im 5:3:2 verteidigt. Da war es wichtig, ruhig zu bleiben und die Jungs müde zu spielen. Das hat gut geklappt und Birkenfeld ist gegen Ende müde geworden, sodass wir dann zu unseren Chancen gekommen sind.“ Torfolge: 1:0 Belmin Kurpejovic (36.), 1:1 Roman Nagel (66.), 2:1 Kurpejovic (72.), 3:1 Idan Shvartsburd (74.).
„Es sieht vielleicht auf dem Papier nach einer klaren Niederlage aus – das hat aber auf keinen Fall das Spielgeschehen gespiegelt“, so Guldental-Spielertrainer Luca Czarnecki. „Wir waren nicht drei Tore schlechter, haben auf Augenhöhe gespielt. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Maximal, dass wir vorne in der Box nicht durchschlagskräftig gewesen sind.. Unterm Strich war es eine ordentliche Leistung – wir haben uns aber leider wieder nicht belohnt.“ Torfolge: 1:0 Nils Meurer (64.), 2:0 Dorian Glaser (82.), 3:0 Michel Hahn (90.).
Es war nicht das erste Mal in dieser Runde, dass die stark abstiegsgefährdeten Bockenauer gehörig unter die Räder kamen. Torfolge: 1:0 Niklas Munsteiner (2.), 2:0 Fabian Rosner (10.), 2:1 Michel Tressel (14., Elfmeter), 3:1 Munsteiner (20.), 4:1 Marvin Kunz (26.), 5:1 Tim Schneider (31.), 6:1, 7:1 Munsteiner (69., 70.), 8:1 Julius Hegewald (78.).
Der entscheidende Treffer fiel spät nach einem Standard. In der 88. Minute war Emre Duran nach einer präzisen Freistoßflanke aus dem Halbfeld von Cihan Yakut zur richtigen Zeit am richtigen Ort. „Unsere Jungs waren mit Herz, Leidenschaft und Wille dabei“, freute sich VfL-Co-Trainer Cihat Yakut. „Wir haben sehr gut verteidigt und hatten eine sehr gute Zweikampfquote.“ TuS-Coach Ercan Ürün: „Die Rüdesheimer haben die drei Punkte mehr gewollt. Wir hätten in der ersten Halbzeit alles klar machen können. Haben wir aber nicht.“
Weiteres Spiel im Steno
Tore: 0:1, 0:2 Davyd Sielin (20., 60.), 0:3 Martin Gert (73.), 0:4 Marvin Bundt (80., Foulelfmeter).