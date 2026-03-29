Bezirksliga: SG Weinsheim verteidigt Vorsprung

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„Es war ein wildes Spiel im Haag“, berichtete Weinsheims Coach Andy Baumgartner, der Part II seiner Zwei-Spiele-Sperre absaß und das Coaching an der Seitenlinie Zweitmannschaftstrainer Oliver Kurz überließ. „Jede Mannschaft hatte so ihre Phase gehabt, in der sie besser war.“ Nach der 3:1-Führung sei seinen Jungs „eine hohe Fehlerquote auf einzelnen Positionen“ ein Stück weit zum Verhängnis geworden. Aber auch nach der Pause sei es „ein munteres, rasantes und schönes Spiel“ gewesen. Nach dem 4:3 durch Felix Frantzmanns 14. Saisontreffer jedoch vertändelte die SG den Ball im Aufbau bei einem Dribbling und Idar machte in Überzahl das 4:4. „Idar hat phasenweise wirklich tollen Fußball gespielt – wir auch“, so Baumgartner. „Am Ende eine verdiente Punkteteilung.“ Führungsspieler Frantzmann („Insgesamt können wir damit leben“) sah es ähnlich. „Ganz zufrieden sind wir aber nicht, denn wir hatten noch die eine oder andere Möglichkeit und haben bei den Gegentoren geschlafen – die sind alle nach individuellen Fehlern gefallen. Unter anderem haben wir einen Elfer verschuldet, der glasklar war.“ Die linke Weinsheimer Seite hatte mit der starken rechten Idarer Seite massiv Mühe. „Da lag die Schwäche bei uns“, diagnostizierte Frantzmann, der im 4:2:3:1-System als einzige Spitze agierte. „Zumindest in der ersten Halbzeit. Wenn Du auswärts vier Tore schießt, musst Du gewinnen. Man hat gesehen, dass beide Mannschaften zurecht dort stehen, wo sie stehen – sie haben die Schwächen des anderen gut ausgenutzt.“ Torfolge: 0:1 Felix Frantzmann (1.), 0:2 Lorenz Saadalla Ayoob (10.), 1:2 Henri Schneberger (11.), 1:3 Philipp Bäder (20.),2:3 Tim Glas (32.), 3:3 Noah Thees (38., Foulelfmeter), 3:4 Frantzmann (52.), 4:4 Glas (65.).