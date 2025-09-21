Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Mit 30 Toren nach acht Spieltagen stellt die SG Weinsheim die beste Offensive. – Foto: Sebastian Bohr
Bezirksliga: SG Weinsheim siegt deutlich im Top-Spiel
SG Weinsheim holt sich gegen SC Idar-Oberstein zwei die (vorübergehende) Tabellenführung +++ Winzenheim gegen Rüdesheim +++ Schlusslichter Oberhausen und Blau-Weiß unter sich
Spitzenspiel am Samstagnachmittag: Während in der Bundesliga der Ball rollte, überzeugte auch die SG Weinsheim und sicherte sich mit einem klaren 6:1-Sieg die vorübergehende Tabellenführung. Am Sonntag ziehen dann die weiteren Top-Teams SG Fürfeld (in Kirn) und TSG Planig (in Birkenfeld) nach. Im Keller kämpfen die beiden Schlusslichter Blau-Weiß Idar-Oberstein und Oberhausen um wichtige Zähler. Die Spvgg. Nahbollenbach ist in Pfaffen-Schwabenheim zu Gast. Außerdem empfängt die SG Guldenbachtal die SG MMM - der Sieger hält Anschluss zur Spitzengruppe. Der TuS Winzenheim und der VfL Rüdesheim treffen im Derby aufeinander.