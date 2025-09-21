Bezirksliga: SG Weinsheim siegt deutlich im Top-Spiel

Spitzenspiel am Samstagnachmittag: Während in der Bundesliga der Ball rollte, überzeugte auch die SG Weinsheim und sicherte sich mit einem klaren 6:1-Sieg die vorübergehende Tabellenführung. Am Sonntag ziehen dann die weiteren Top-Teams SG Fürfeld (in Kirn) und TSG Planig (in Birkenfeld) nach. Im Keller kämpfen die beiden Schlusslichter Blau-Weiß Idar-Oberstein und Oberhausen um wichtige Zähler. Die Spvgg. Nahbollenbach ist in Pfaffen-Schwabenheim zu Gast. Außerdem empfängt die SG Guldenbachtal die SG MMM - der Sieger hält Anschluss zur Spitzengruppe. Der TuS Winzenheim und der VfL Rüdesheim treffen im Derby aufeinander.