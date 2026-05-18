Bezirksliga: SG Weinsheim macht ihr Meisterstück SG-Fußballer bezwingen Winzenheim 2:1 und feiern Bezirksliga-Titel und den Aufstieg in die Landesliga +++ TSV Bockenau muss nach 0:2 bei der SG Kirn definitiv absteigen von Michael Heinze · Heute, 12:41 Uhr · 0 Leser

Geschafft: Die SG Weinsheim ist Meister der Bezirksliga Nahe. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

Region. Durch einen 2:1-Sieg gegen Winzenheim hat sich die SG Weinsheim am vorletzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nahe die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga West gesichert. Vizemeister SC Idar II geht in die Aufstiegsrelegation. Neben Oberhausen steht auch der TSV Bockenau als Absteiger fest.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Gestern, 15:30 Uhr SG Weinsheim SG Weinsheim TUS Winzenheim Winzenheim 2 1 Abpfiff „Es war das erwartet schwer Spiel“, analysierte Weinsheims Meistermacher Andy Baumgartner, der nach der Saison nach eigener Aussage „in Fußball-Rente“ geht. „Winzenheim ist wahrscheinlich mit eine der besten Mannschaften de Liga, wenn man sie loslässt. Wir haben früh geführt, waren sehr gut im Spiel, haben dann vielleicht ein bisschen Nervosität bekommen." Nach dem Schlusspfiff ehrte Kreisvorsitzender Thomas Dubravsky die Champions vom Palmstein. „Ich glaube, es fallen auch viele Emotionen ab“, sagte Baumgartner. „Jetzt haben wir noch einen Auftrag – die Meisterschaft der zweiten Mannschaft, die wir in Bockenau noch holen können. Dann kann man glaube ich von einem unvergesslichen Jahr für die SG Weinsheim sprechen.“ Torfolge: 1:0 Philipp Bäder (15.), 1:1 Bunyamin Degirmenci (34., Foulelfer), 2:1 Niklas Mittwich (75., Foulelfer). Gelb-Rot: Klaudio Rexhepi (TuS/90.+5) und Bunyamin Degirmenci (TuS/90.+6).

„Es waren zwei ganz unterschiedliche Halbzeiten“, berichtete TuS-Coach Beytullah Kurtoglu. „Zur Pause müssen wir mindestens 4:1 führen, laufen fünfmal alleine auf den Torwart zu, sind aber sehr fahrlässig mit den guten Möglichkeiten umgegangen. Planig ist dadurch im Spiel geblieben.“ Durch den ersten Torschuss seien die Gäste in Führung gegangen. „Die zweite Halbzeit war ausgeglichen, am Ende war das Ergebnis okay“, so Kurtoglu. „Meine Jungs haben in den letzten Wochen sehr viele Körner liegen gelassen.“ Nun habe man „komplett durchgewürfelt, da wir kaum noch fitte Spieler haben“. TSG-Trainer Christoph Schenk: „In der ersten Hälfte haben wir kein gutes Spiel gemacht – zu kompliziert, zu wenig Energie. In der zweiten Halbzeit waren wir deutlich stärker, haben uns Topchancen herausgespielt und es verpasst, nach der Führung das dritte Tor nachzulegen.“ Torfolge: 0:1 Burak Tasci (13.), 1:1 Ege Akyokuc (38.), 1:2 Noel Schywalski (62.), 2:2 Abdullah Kurtoglu (86.).

„Natürlich hätte ich gerne mit einem Sieg das letzte Heimspiel beendet, aber angesichts von acht krankheitsbedingten Absagen am Sonntagmorgen war das trotzdem solide“, stellte VfL-Spielertrainer Baris Yakut klar. „Die Gegentore haben wir zu einfach gefangen, waren körperlich nicht eng genug am Gegenspieler – aber wir wollen die Saison sauber zu Ende bringen und gemeinsam Spaß haben. Vorfreude auf die Abschlussfahrt steigt – und hat aktuell auch eine höhere Priorität bei den Jungs…“ Torfolge: 0:1 Christoph Giese (6.), 0:2 Marvin Kunz (17.), 1:2 Jeremias Abrante Thill (57.), 1:3 Nico Kunz (61.), 1:4 Niklas Munsteiner (71.).

„Wir haben vieles von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, so Fürfeld-Trainer Sebastian Kilp. „Wichtig war, dass wir nach der Halbzeit drangeblieben sind und direkt mit dem Doppelschlag den Sieg auf die Bahn gebracht haben – ein rundum gelungenes letztes Heimspiel.“ Torfolge: 1:0 Fiel Daniel (9.), 2:0 Marcel Beck (19.), 3:0 Fred Azzouz (24.), 4:0 Beck (49.), 5:0 Fiel Daniel (53.), 6:0 Beck (63.), 7:0 Dominik Gerhardt (80.), 8:0, 9:0 Christian Henn (82., 89.), 10:0 Mike Wettstein (90.).



„Wir haben unseren Matchplan endlich mal wieder konzentriert und fokussiert umgesetzt“, sagte SG-Spielertrainer Luca Czarnecki. „Die beiden frühen Tore haben uns Selbstvertrauen gegeben. Den Klassenverbleib haben wir bei paar Kaltgetränken in Birkenfeld gefeiert, werden ihn aber nächste Woche beim Saisonabschluss zu Hause ausgiebig weiterfeiern.“ Die Birkenfelder sahen noch zweite Rote Karten (90., 90.+4). Torfolge: 0:1 Nicolay Doll (8.), 0:2 Leo Heymer (9.), 1:2 Daniel Sommer (59.), 1:3 Heymer (77.).

Die Bockenauer konnten auch von einer Ampelkarte gegen Kirn (63.) nicht profitieren und verpassten die Überraschung. Torfolge: 1:0, 2:0 Felix Schuff (61., 81.). Weitere Spiele im Steno

Torfolge: 1:0 Dennis Schug (7.), 2:0 Sarayut Yotkiri (53.), 3:0 Moritz Hahn (65.).