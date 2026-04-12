Bezirksliga: SG Weinsheim baut Vorsprung aus Tabellenführer der Bezirksliga Nahe bezwingt die SG Fürfeld 5:3 und freut sich über die 1:3-Niederlage von Verfolger SC Idar-Oberstein II beim TuS Pfaffen-Schwabenheim +++ SG Guldental feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf von Michael Heinze · Heute, 21:11 Uhr · 0 Leser

Der Ausgleich zum 2:2: Weinsheims Mike Wettstein hebt den Ball über Fürfelds Keeper Nick Kilian ins Tor. Foto: Sebastian Bohr

Region. Dank eines Dreiers gegen die SG Fürfeld hat Primus SG Weinsheim sechs Runden vor Schluss seine Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga Nahe auf neun Zähler ausgebaut. Denn Verfolger SC Idar II unterlag in Pfaffen-Schwabenheim.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Gestern, 19:00 Uhr TuS Pfaffen-Schwabenheim Pfaffen Sch. SC 07 Idar-Oberstein Idar-Oberst. II 3 1 Abpfiff „Jeder ist seiner Aufgabe zu hundert Prozent nachgekommen, Idar hatte nur eine Torchance aus dem Spiel heraus“, lobte TuS-Coach Beytullah Kurtoglu seine Elf. „Wir müssen mindestens drei Buden mehr machen. Eine sehr reife Vorstellung. Meine Jungs haben alles umgesetzt – ich bin sehr stolz auf diese geschlossene Mannschaftsleistung.“ Den Elfer zum 2:1 holte Matthias Lahm durch eine Balleroberung im 16er heraus. Kurtoglu: „Nach der letzten Woche haben die Jungs noch eine Schippe draufgepackt.“ Torfolge: 1:0 Alper Akcam (7.), 1:1 Jelle Lang (38.), 2:1 Akcam (54., Foulelfmeter), 3:1 Alexander Tächl (59.).

„Entscheidend war das größere Spielvermögen“, so der noch immer gesperrte Weinsheim-Coach Andy Baumgartner, der seinen Vertretern Oliver Kurz und Nico Kuss einen Top-Job und „das richtige Händchen“ bescheinigte. „Nach dem frühen 2:0 haben wir etwas fahrlässig die Spielkontrolle aus der Hand gegeben. Fürfeld hatte drei Aktionen, die alle zu Toren geführt haben. Aber nach der Pause war es ein Spiel auf ein Tor. Mit Standards haben wir es sehr gut gemacht, eine große Moral bewiesen und das Spiel gedreht.“ Torfolge: 1:0 Felix Frantzmann (2.), 2:0 Lorenz Saadalla Ayoob (8.), 2:1 Oscar Mahalacane (16.), 2:2 Mike Wettstein (17.), 2:3 Frederik Azzouz (36.), 3:3 Max Bernhard (70.), 4:3 Philipp Bäöer (72.), 5:3 Jannik Drouet (86., Elfmeter).

„In der ersten Halbzeit haben wir gebraucht, um uns an den Rasen zu gewöhnen“, so TSG-Trainer Christoph Schenk. „Der letzte Pass und der letzte Kontakt waren oft nicht optimal. In der zweiten Halbzeit sind wir ins Rollen gekommen, da war es ein Spiel auf ein Tor.“ Torfolge: 1:0 Sinan Sas (7.), 1:1 Yannick Gaul (28.), 2:1 Sinan Sas (32.), 2:2, 2:3 Idan Shvartsburd (51., 55.), 2:4 Burak Tasci (72.), 2:5 Noel Schywalski (90.+2).

„Entscheidend waren die mannschaftliche Geschlossenheit und das Kollektiv“, betonte SG-Spielertrainer Luca Czarnecki. „Weil bei uns Leistungsträger gefehlt haben, hat manch einer gespielt, der zuletzt nicht so viel Spielzeit bekommen hat.“ (Nicht nur) die Ersatzleute hätten es „hervorragend gemacht. Jeder hat verstanden, um was es geht – und den Kampf angenommen. Ich kann ein Lob an alle aussprechen, die gespielt haben – egal ob zehn oder 90 Minuten. Es war mit die beste Saisonleistung.“ Durchs nichts hätten sich seine Jungs aus der Ruhe bringen lassen. Czarneckis Meinung: „Mörschied hat kein schlechtes Spiel gemacht. Das Ergebnis ist vielleicht etwas zu hoch ausgefallen. Aber es ist auf jeden Fall verdient, dass die drei Punkte in Windesheim bleiben.“ Torfolge: 1:0 Sebastian Gänz (2.), 1:1 julius Hegewald (16.), 2:1 Jan Hildebrandt (19.), 3:1 Gänz (50.), 4:1 Maurice Zankel (76.), 5:1 Leo Heymer (90.+1).

„Entscheidend war, dass wir eine geschlossene Mannschaftsleistung, Disziplin und Leidenschaft gezeigt haben“, befand TuS-Coach Ercan Ürün. „In der ersten Halbzeit haben uns die Gäste das Leben schwer gemacht, nach der Pause waren wir in allen Belegen überlegen.“ Torfolge: 1:0 Florentin-Mihai Tanase (6.), 2:0 Ahmet Sayim (13.), 2:1 Sarayut Yotkiri (40.), 3:1, 4:1 Bunyamin Degirmenci (76., 85.), 5:1 Engin Karadeniz (90.).

„Ein sehr unglücklicher Spielverlauf“, klagte TSV-Co-Trainer Lucas Brandenburg. „Wir fangen mit den ersten drei Torschüssen drei Tore. Wir haben es nicht geschafft, zu Chancen zu kommen. Wir kommen gut aus der Pause – und fangen auch hier mit der ersten Offensivaktion das 0:4 nach eigener Unaufmerksamkeit bei einer Ecke. Offensiv waren leider nicht zwingend genug.“ Fazit: „Die Einstellung hat gestimmt - das Ergebnis ist natürlich bitter.“ VfL-Co-Trainer Cihat Yakut: „Wir haben dominiert, in der zweiten Halbzeit haben wir noch viele Chancen liegen gelassen.“ Besonders erfreulich sei, dass man erneut zu Null gespielt habe. Torfolge: 0:1, 0:2, 0:3 Semih Celebi (4., 15., 23.), 0:4 Alexander Merk (59., Kopfball). Weitere Spiele im Steno

Tor: 0:1 Jan Fries (76.).