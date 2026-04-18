 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

Bezirksliga: SG MMM schlägt Schlusslicht, Derby in Rüdesheim

Mit 4:0 gewinnt die SG gegen den SV Oberhausen +++ Drittletzter empfängt den Vorletzten +++ Rüdesheim vs. Guldental ist auch ein tabellarisches Nachbarschaftsduell +++ Planig lauert auf weiteren Patzer des SC Idar II im Verfolgerduell gegen Winzenheim

von Philipp Durillo · Heute, 18:22 Uhr · 0 Leser
Während der TSV Bockenau im Kellerduell in Nahbollenbach gefordert ist, tritt Guldental beim VfL Rüdesheim an.
Während der TSV Bockenau im Kellerduell in Nahbollenbach gefordert ist, tritt Guldental beim VfL Rüdesheim an. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

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VfL Rüdesheim
Winzenheim
SG VfR 07 Kirn
Idar-Oberst. II

Am vergangenen Spieltag bekam der Titelkampf in der Bezirksliga womöglich die vorentscheidende Wendung: Während der SC Idar II patzte, konnte die SG Weinsheim ihren Vorsprung auf nunmehr neun Punkte ausbauen. Der Tabellenführer ist am kommenden Sonntag beim SC Birkenfeld gefordert und will den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft machen. Dahinter muss der Oberliga-Unterbau die nächste knifflige Aufgabe lösen und empfängt den Vierten TuS Winzenheim. Für die Gäste könnte es mit einem Sieg die allerletzte Chance werden, nochmal in den Kampf um Platz zwei einzugreifen. Auf einen Winzenheimer Sieg hofft mutmaßlich auch die TSG Planig. Der Dritte lauert auf weitere Patzer des SC II und will im Heimspiel gegen die SG Kirn seine Hausaufgaben machen. Den Spieltag eröffnete das Spiel zwischen der SG MMM, die sich mit 4:0 gegen das Schlusslicht Oberhausen durchsetzten. Zum Keller-Kracher kommt es zwischen dem Drittletzten Spvgg. Nahbollenbach und dem Vorletzten TSV Bockenau. Blau-Weiß Idar-Oberstein (in Mörschied) und TuS Pfaffen-Schwabenheim (bei der SG Fürfeld) wollen weitere Zähler für den Klassenerhalt sammeln. Ferner kommt es zum Nachbarschaftsduell zwischen dem VfL Rüdesheim und der SG Guldental.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 16:30 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
4
0
Abpfiff

Morgen, 15:15 Uhr
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
15:15

Morgen, 15:15 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
15:15

Morgen, 15:15 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
15:15

Morgen, 15:15 Uhr
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
15:15live

Morgen, 15:15 Uhr
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
15:15

Morgen, 15:15 Uhr
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
15:15

Morgen, 15:15 Uhr
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
15:15