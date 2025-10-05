Bezirksliga: SG Guldenbachtal steckt in der Krise

Fürfelds Nils Themannn wird hier von seinem Pfaffen Schwabenheimer Gegenspieler abgegrätscht. Foto: Edgar Daudistel

Region. Am zehnten Spieltag der Bezirksliga Nahe gab es an der Spitze keine Veränderungen. Primus Weinsheim hätte sich beim 4:2 gegen Birkenfeld aber auch über 2:2 nicht beschweren dürfen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Mi., 01.10.2025, 19:00 Uhr SG Guldenbachtal SG Guldenbachtal SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim 3 4 Abpfiff „Diese Niederlage ist sehr schmerzhaft, da wir nicht nur die drei Punkte verloren haben, sondern auch drei Spieler verletzt auswechseln mussten“, klagte Guldenbachtals Sportlicher Leiter Luca Czarnecki. „Die Einstellung hat gestimmt – aber wir haben es dem Gegner wieder mal zu einfach gemacht.“

„Im ersten Abschnitt haben wir ein paar Dinge gut umgesetzt“, berichtete SG-Trainer Sebastian Kilp. „Nach der Halbzeit hatten die Pfaffen-Schwabenheimer gute Chancen zum Ausgleich – da war der Doppelschlag zum 0:2 und 0:3 sehr wichtig.“ TuS-Spielertrainer Beytullah Kurtoglu: „Die Situation ist sehr niederschmetternd, da wir knapp 60 Prozent personelle Ausfälle haben. Dadurch mussten wir die zweite Mannschaft absagen und die erste auffüllen. Leider ist das Spielglück seit Wochen nicht auf unserer Seite.“ Das 0:2 fiel nach einem individuellen Fehler. „Danach war das Spiel rum – aber wir haben trotzdem weitergemacht“, so Kurtoglu. Gelb-Rot: Abdullah Kurtoglu (TuS) wegen wiederholten Foulspiels (86.).

„Wir sind mit nur 13 Jungs nach Kirn gefahren, aber die Mannschaft hat das stark gemacht“, schwärmte TSG-Coach Christoph Schenk. „In der ersten Halbzeit hatten wir gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, es war aber gegen kompakte Kirner schwer, in die gefährliche Zone zu kommen. Wir haben es zweimal gut geschafft und das entscheidende Tor erzielt. In der zweiten Halbzeit haben wir den Kirnern den Ball überlassen, weil wir das Gefühl hatten, das sie uns aus dem Spiel nicht gefährlich werden.“

„Wir haben leider in der ersten Halbzeit alle Tugenden vermissen lassen“, klagte Luca Czarnecki, Sportlicher Leiter der SG. „In der zweiten Hälfte haben wir mehr investiert – doch es war ein gebrauchter Tag.“ Die Frage, ob man in einer Mini-Krise stecke, beantwortete Czarnecki mit einem klaren: „Ja.“ Rüdesheims Co-Trainer Cihat Yakut: „Wir hatten das Spiel in der ersten Halbzeit in der Hand. In der zweiten Halbzeit haben meine Jungs zwei Gänge runtergeschaltet und so kam der Gegner ins Spiel. Dennoch war unser Sieg völlig verdient.“

„Entscheidend waren die Einstellung und die Bereitschaft“, betonte TSV-Trainer Jannik Huber. „Dadurch haben wir uns – wenn auch mit Glück – belohnt.“

„Ein geiles Bezirksliga-Spiel mit einer super Schiedsrichter-Leistung von Jörg Happel“, freute sich Winzenheims Coach Ercan Ürün. Die Führung für die Platzherren markierte der erst 17 Jahre alte Sidar Köse. „Den Ausschlag haben Kampf, Erfahrung und Wille meiner Mannschaft gegeben“, so Ürün.