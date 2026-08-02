Bezirksliga: SG Fürfeld legt Traumstart hin

Hiergeblieben: Fürfelds Frederik Farouk Azzouz (rotes Trikot) versucht, den Pfaffen-Schwabenheimer Alex Tächl zu bremsen. Foto: Mario Luge

Region. Die SG Guldenbachtal und die SG Fürfeld haben in der Bezirksliga Nahe einen Traumstart erwischt und führen das Feld nach dem ersten Spieltag an.

„Entscheidend war, dass wir von Anfang an fokussiert waren“, urteilte der spielende SG-Co-Trainer Luca Czarnecki nach dem Kerbespiel vor 180 Fans. „Jeder hatte verstanden, um was es geht. Die ersten 20 Minuten waren top, wir sind super ins Spiel reingekommen. Da hat alles geklappt.“ In den letzten 20 Minuten der ersten Hälfte derweil spielten die Platzherren eher nicht die Sterne vom Himmel, „Da waren die Gäste auf jeden Fall besser, hatten auch gute Chancen auf den Anschlusstreffer – das Spielglück war da auf unserer Seite“, so Czarnecki. „Die Treffer zum 3:0 und 4:1 haben wir zum richtigen Zeitpunkt gemacht – kurz nach der Halbzeit und kurz nach dem Anschlusstreffer. Unterm Strich war das Ergebnis vielleicht ein wenig zu hoch. Der neue Trainer Christian Henel-El Khoury hat auf jeden Fall seine Anteile daran – aber ich würde es heute eher aufs Kollektiv schieben. Alle haben alles gegeben und auch die Spieler, die von der Bank gekommen sind, haben super Impulse gesetzt.“ Torfolge: 1:0 Leo Heymer (10.), 2:0 Timotheus Mayer Marte (18.), 3:0 Julian Wolf (48.), 3:1 Kevin Bier (77.), 4:1 Wolf (78.), 5:1 Jan Hildebrandt (89.).

„Ein Spiel auf Augenhöhe, wir hätten ein Remis verdient gehabt“, berichtete VfL-Co-Trainer Emre Duran. „Der starke Tormann Finn Luca Schäfer und Stürmer Murat Aysel haben das Spiel für Kirn entschieden.“ Aus VfL-Sicht sei die Pleite „sehr ärgerlich – wir hätten aus unseren Chancen mehr machen müssen. Die größere Erfahrung hat am Ende gewonnen“. Torfolge: 1:0, 2:0 Murat Aysel (45.+5, 60.), 2:1 Sidar Köse (89.).

„Im ersten Durchgang war es ein ausgeglichenes, chancenarmes Spiel“, analysierte SG-Trainer Sebastian Kilp. „Mit dem ersten Fehler hat Marcel Beck einen Freistoß im 16er reingehauen. Das Ergebnis klingt deutlich, spiegelt aber den Spielverlauf nicht wider.“ Kilps Fazit: „Wir sind glücklich über die ersten drei Punkte mit unserer sehr jungen Mannschaft – unser Mittelfeld war nicht älter als 19 heute.“ Sein Pfaffen-Schwabenheimer Trainer-Kollege Beytullah Kurtoglu sprach von einem „gebrauchten Sonntag. Erst haben wir nach dem Pokalspiel zwei Verletzte, zwei Urlauber und drei Kranke, sodass wir viele Änderungen vornehmen mussten – was die Mannschaft nicht auffangen konnte. Das 0:1 entsteht durch einen Rückpass unseres Stürmers von der Mittellinie. Das zweite Tor kurz danach war ein Elfmeter, der durch eine Schwalbe zustande kam.“ Danach sei die Birne geschält gewesen, „weil sich ein 2:0 bei diesen Temperaturen wie ein 4:0 anfühlt. Wir sind ein neues Team und brauchen Zeit, bis wir uns finden. Heute ist alles gegen uns gelaufen – solche Tage gibt es.“ Torfolge: 1:0, 2:0, 3:0 Marcel Beck (39., 44., 63.), 3:1 Charlie Ruppert (74.), 4:1, 5:1 Luke Steuerwald (82., 85.).

„Die Jungs haben heute auf den Platz die richtige Antwort auf das Pokal-Aus vom Mittwoch gegeben“, betonte SG-Coach Sven Scholl, der seinem Team „ein Riesenkompliment“ aussprach. „Einsatz, Wille, Laufbereitschaft und Zweikämpfe waren top. Die erste Halbzeit war noch sehr ausgeglichen, es hätte auch gut 3:3 zur Pause stehen können. Den Dämpfer direkt nach Wiederanpfiff haben wir sehr gut weggesteckt – wir wurden nicht nervös, sondern haben immer mehr das Spiel an uns gerissen.“ Aufgrund der zweiten Hälfte gehe der Dreier in Ordnung. Tore: 0:1 Noah Elias Donner (17.), 1:1 Leon Kellerer (45.), 1:2 Timo Mangold (46.), 2:2 Kellerer (60.), 3:2 Lars Flommersfeld (65.). Zuschauer: 175.

„Ein gutes Spiel mit Vorteilen für uns“, resümierte TuS-Co-Trainer Engin Karadeniz. „Wir haben unsere drei guten Chancen in der ersten Halbzeit nicht genutzt. Dann wäre das Ergebnis auch nicht so knapp gewesen. Unter dem Strich war es aber ein guter Anfang.“ Tor: 1:0 Bunyamin Degirmenci (30.).

Weitere Spiele im Steno

FSV Idar-Oberstein –SV Buhlenberg 1:0 (0:0). – Tor: 1:0 Davyd Sielin (50.).

VfR Baumholder II – SC Birkenfeld 2:4 (0:2). – Torfolge: 0:1, 0:2 Niklas Schindler (29., 31.), 1:2 Tim Simon (47.), 2:2 Maximilian Ulbig (79.), 2:3, 2:4 Wladislaw Sontag (80./Elfmeter, 88.).

TuS Mörschied – SG MMM 0:3 (0:1). – Torfolge: 0:1, 0:2 Michel Hahn (31./Elfmeter, 48.), 0:3 Philipp Schneider (55.). Gelb-Rot: TuS (81.).





