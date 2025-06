Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: VfL Mühlheim gewinnt Hinspiel

– Foto: Frank Riedinger

Der VfL Mühlheim sichert sich mit einem 1:0-Auswärtssieg bei der SGM Deißlingen/Lauffen eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel um den direkten Landesliga-Aufstieg. Im Kampf um den Klassenerhalt ließ der FC Hardt im Hinspiel der Abstiegsrelegation beim 4:1-Erfolg gegen die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst keine Zweifel aufkommen.



Die Spiele vom Sonntag 01.06. bis Samstag 07.06. gibt es hier in der Übersicht:

Hinspiel um Platz 1





Der VfL Mühlheim hat sich im Hinspiel um den Aufstieg in die Landesliga mit einem knappen 1:0-Erfolg bei der SGM Deißlingen/Lauffen eine vielversprechende Ausgangslage geschaffen. Nino Rebholz erzielte in der 53. Minute das Tor des Tages. Im Rückspiel am kommenden Wochenende reicht Mühlheim nun bereits ein Unentschieden, während Deißlingen einen Sieg benötigt um den direkten Aufstieg doch noch zu schaffen.

Hinspiel um Platz 7





Die für Sonntag angesetzte Partie zwischen dem SV Dotternhausen und der SG Schramberg/SV Sulgen wurde abgesagt.

Hinspiel um Platz 13





Im ersten von zwei Endspielen um den Klassenerhalt setzte der FC Hardt ein deutliches Zeichen und schlug die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst mit 4:1. Thomas Schondelmaier avancierte mit seinen Treffern in der 28., 32. und 84. Minute zum Mann des Tages. Zwischenzeitlich hatte Luca Calvagna in der 54. Minute auf 3:0 erhöht, ehe Tobias Seßler in der 73. Minute der zwischenzeitliche Anschlusstreffer gelang.

Für die SGM wird es im Rückspiel eine Mammutaufgabe, den deutlichen Rückstand noch zu drehen – nur ein hoher Sieg könnte den drohenden Abstieg in die Kreisliga A noch verhindern.

Rückspiel um Platz 3



Mi., 04.06.2025, 19:30 Uhr SV Bubsheim SV Bubsheim SV Winzeln SV Winzeln



Rückspiel um Platz 11





Rückspiel um Platz 1





Rückspiel um Platz 7







Rückspiel um Platz 13