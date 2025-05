Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: SGM Gruol holt sich Platz fünf

– Foto: Eibner-Pressefoto Bildredaktio

Im Hinspiel um Platz 3 trennen sich der SV Winzeln und der SV Bubsheim mit einem 1:1-Unentschieden. Der TSV Trillfinge holte sich mit einem 3:2-Heimsieg gegen den FC Grosselfingen Platz 9. In einem torreichen Rückspiel um Platz 5 setzt sich die SGM SV Gruol / SV Erlaheim mit 5:3 gegen die Spvgg 06 Trossingen durch und gewinnt die Gesamtwertung mit 8:7. Im Duell um Platz 11 liefert sich die SGM Bösingen II/Beffendorf II mit dem SV Wurmlingen ein intensives Spiel, das in der Nachspielzeit entschieden wird – inklusive einer Roten Karte.



Die Spiele vom Freitag, 23.05., bis Mittwoch, 28.05., gibt es hier in der Übersicht:



Hinspiel um Platz 9





Im ersten Aufeinandertreffen um Platz 9 setzte sich der FC Grosselfingen mit 2:0 gegen den TSV Trillfingen durch. Florian Buck gelang bereits in der 14. Minute die Führung, ehe Mario Pflumm direkt nach Wiederanpfiff (46.) auf 2:0 erhöhte. Die Hausherren verschafften sich so eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Trillfingen muss zu Hause mindestens zwei Treffer aufholen.

Hinspiel um Platz 5





Die Spvgg 06 Trossingen hat im Hinspiel um Platz 5 ein Spektakel geliefert und die SGM SV Gruol / SV Erlaheim in einem dramatischen Duell mit 4:3 bezwungen. Fabio Müller brachte die Gäste früh in Führung (12.), ehe Kamran Yahyaijan (17.) ausglich. Müller legte in der 26. Minute erneut vor, doch Aykut Tütüneken antwortete postwendend (30.). Im zweiten Durchgang sorgte Yahyaijan (70.) für die erstmalige Führung der Hausherren, die jedoch durch einen Foulelfmeter von Rico Müller (75.) wieder ausgeglichen wurde. In der Nachspielzeit entschied ein Handelfmeter, den Dean Savic in der 90.+2 Minute verwandelte, das Spiel zugunsten von Trossingen.



Rückspiel um Platz 9





Nach dem 2:0 im Hinspiel konnte der TSV Trillfingen auf auch diese Partie gegen den FC Grosselfingen mit 3:2 für sich entscheiden . Rico Wentsch (5.), Fabian Heller (19.) und Kai Krause (43.) brachten die Gastgeber früh mit 3:0 in Führung. Bastian Loock verkürzte in der 77. Minute, ehe Fabio Pflumm per Foulelfmeter (85.) den Endstand herstellte. Trillfingen sichert sich mit einem 5:2-Gesamtergebnis Platz 9 in der Bezirksliga.

Rückspiel um Platz 5





In einem wahren Offensivspektakel sicherte sich die SGM SV Gruol / SV Erlaheim nach dem 3:4 im Hinspiel durch ein 5:3 im Rückspiel den Gesamtsieg mit 8:7. Leonard Degen (22.), Rico Müller (40.), Fabio Müller (61., 78.) und Abdul Samed Yilmaz (65.) trafen für die Gastgeber. Für Trossingen waren Denis Ruks (23., 90.+1) und Marcel Bender (62.) erfolgreich. Damit holt sich die SGM in der Endabrechnung Platz fünf und die Spvgg 06 Trossingen landet auf dem sechsten Platz.

Hinspiel um Platz 11





In einem dramatischen Duell um Platz 11 setzte sich die SGM Bösingen II/Beffendorf II knapp mit 3:2 gegen den SV Wurmlingen durch. Benedikt Bantle brachte die Hausherren in der 5. Minute in Führung und traf später auch entscheidend in der Nachspielzeit (90.+2). Dazwischen hatten Benedikt Hellmann (22.) und Noah Viani (28.) das Spiel für Wurmlingen zunächst gedreht, ehe Tobias Mei per Foulelfmeter in der 85. Minute zum 2:2 ausglich. Es gab in dieser Partie noch eine Rote Karte gegen Artur Hettinger (71./SV Wurmlingen/Notbremse). Das Rückspiel bleibt somit offen.

