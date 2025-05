Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Platzierungsspiele starten

Die Saison 2024/2025 in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern ist seit dem vergangenen Wochenende vorbei, es stehen nun die Platzierungsspiele (Hin- und Rückspiel) an. Sportlich sind vor allem die Spiele um Platz eins (der Sieger steigt in die Landesliga auf, der Verlierer bestreitet die Relegationsspiele um den Aufstieg in die Landesliga) und um Platz 13 (der Sieger spielt wahrscheinlich in der Abstiegsrelegation, der Verlierer steigt direkt in die Kreisliga A ab) relevant.



Die Spiele vom Freitag, 23.05., bis Mittwoch, 28.05., gibt es hier in der Übersicht: