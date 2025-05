Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Neun Tore in Trossingen

– Foto: Frank Riedinger

Im Spiel um Platz 5 der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern lieferten sich die Spvgg 06 Trossingen und die SGM SV Gruol/SV Erlaheim ein emotionales und torreiches Duell, das die Hausherren mit einem Last-Minute-Elfmeter knapp für sich entscheiden konnten. Im Parallelspiel um Platz 9 sicherte sich der FC Grosselfingen mit einem 2:0 gegen den TSV Trillfingen eine gute Ausgangslage für das Rückspiel.



Die Spiele vom Freitag, 23.05., bis Mittwoch, 28.05., gibt es hier in der Übersicht:



Hinspiel um Platz 9





Im ersten Aufeinandertreffen um Platz 9 setzte sich der FC Grosselfingen mit 2:0 gegen den TSV Trillfingen durch. Florian Buck gelang bereits in der 14. Minute die Führung, ehe Mario Pflumm direkt nach Wiederanpfiff (46.) auf 2:0 erhöhte. Die Hausherren verschafften sich so eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Trillfingen muss zu Hause mindestens zwei Treffer aufholen.

Hinspiel um Platz 5





Die Spvgg 06 Trossingen hat im Hinspiel um Platz 5 ein Spektakel geliefert und die SGM SV Gruol / SV Erlaheim in einem dramatischen Duell mit 4:3 bezwungen. Fabio Müller brachte die Gäste früh in Führung (12.), ehe Kamran Yahyaijan (17.) ausglich. Müller legte in der 26. Minute erneut vor, doch Aykut Tütüneken antwortete postwendend (30.). Im zweiten Durchgang sorgte Yahyaijan (70.) für die erstmalige Führung der Hausherren, die jedoch durch einen Foulelfmeter von Rico Müller (75.) wieder ausgeglichen wurde. In der Nachspielzeit entschied ein Handelfmeter, den Dean Savic in der 90.+2 Minute verwandelte, das Spiel zugunsten von Trossingen.



